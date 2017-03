Final intrepido en los Anexos

Google Plus

Final de infarto. Así se pueden definir los últimos vividos sobre el césped artificial de los Anexos del Estadio José Zorrilla en el duelo entre filiales. El Celta de Vigo 'B' se llevó el triunfo gracias a los goles de Juan Hernández y Borja Iglesias en los últimos segundos del partido. Justo antes, el Real Valladolid Promesas había igualado el encuentro por medio de Higinio, aunque el partido de los blanquivioletas no fue demasiado bueno. El cuadro vigués es el segundo capaz de batir al conjunto pucelano en su feudo.

Albés y Menéndez, con todo

En casa las cosas son mucho más sencillas para el segundo equipo del Real Valladolid, que acumula muchos resultados positivos en su feudo. Como viene siendo habitual, Rubén Albés solamente pudo contar con 16 jugadores para su convocatoria tras la vuelta de Santi Samanes tras cumplir un choque de sanción. De esta forma, el técnico gallego dispuso una alineación con estos once jugadores: Tanis Marcellán; Arroyo, Calero, Mario Robles, Royo; Rai Marchán, Anuar; Santi Samanes, Renzo Zambrano, Mayoral; Higinio.

Al acecho de la primera posición. El filial del Celta de Vigo está realizando una campaña fantástica y prueba de ello es su situación clasificatoria. El conjunto que dirige Alejandro Menéndez viajó a tierras pucelanas con la sensible baja de uno de sus centrocampistas indiscutibles como es Borja Fernández. Estos fueron los once jugadores con los que contó el técnico asturiano: Néstor Díaz; Kevin, Roger Riera, Diego Alende, Samu Araujo; Juan Mera, Brais Méndez, Gus Ledes, Joao Camacho; Hicham, Borja Iglesias.

Más amarillas que ocasiones

Dos de los mejores equipos del Grupo I de Segunda División B durante esta temporada se citaban sobre el césped artificial de los Anexos del Estadio José Zorrilla. Si bien, el buen hacer de los dos conjuntos durante la presente campaña no quedó mostrado en la matinal de este domingo. Aunque la primera mitad fue competida, las ocasiones no terminaron de llegar y lo único que se vivió fueron largas posesiones y amarillas, muchas amarillas. El resultado no se movió en estos primeros cuarenta y cinco minutos de partido, aunque tampoco tuvieron que intervenir siquiera los cancerberos.

El choque tuvo de todo y el Celta de Vigo 'B' se vio obligado a modificar su idea en el ecuador del primer tiempo por culpa de una inesperada lesión. Alejandro Menéndez había optado por colocar al Brais Méndez en el centro del campo en sustitución de un Borja Fernández sancionado en esta jornada. Pero poco duró sobre el campo el talentoso canterano de la factoría de A Madroa. Molestias físicas propiciaron su salida del campo antes del tiempo y la entrada de un Dani Molina, que parecía la solución más lógica. El fichaje invernal no había tenido apenas oportunidades desde su llegada procedente del Recreativo de Huelva en enero.

Quizá, esa fue la situación más notable durante los primeros cuarenta y cinco minutos de partido. Y es que el acercamiento con más peligro de esta primera mitad fue un centro desde la derecha de Mayoral al que no llegó por muy poco Higinio. Los instantes previos al intermedio solamente sirvieron para que el número de cartulinas amarillas no dejará de crecer. En apenas diez minutos, el filial del Celta de Vigo vio como el colegiado de la contienda le mostraba cuatro cartulinas de forma inmediata. Con una amonestación más se llegó al descanso después de que las oportunidades no hiciera acto de presencia en tierras pucelanas.

Final de infarto

No estaba siendo el mejor partido del filial del Celta de Vigo y eso lo sabía Alejandro Menéndez, que no le tembló el pulso a la hora de hacer permutas. Tras la reanudación, el técnico asturiano retiró del campo a Joao Camacho, para dar entrada en el campo a Juan Hernández. El extremo del cuadro celeste iba a ser el protagonista inesperado de este arranque de segunda mitad al anotar en apenas tres minutos sobre el campo el primer gol del partido. A la salida de un saque de esquina, el recién incorporado batía la meta defendida por Tanis Marcellán para poner el 0-1 en el electrónico.

El choque iba a revivir tras el tanto celeste con mayores acercamientos sobre las porterías defendidas por Tanis Marcellán y Néstor Díaz, que no tuvieron que intervenir apenas. Mientras el Real Valladolid Promesas lo intentaba por mediación de Higinio y Mayoral, que estuvo a punto de subir al electrónico el empate; el Celta de Vigo 'B' lo hacía al contragolpe. El cuadro gallego, seguro atrás, pudo matar el choque antes de la hora de juego con dos buenas llegadas de Borja Iglesias y Juan Mera, que se toparon con Calero y el cancerbero blanquivioleta, respectivamente.

Seguramente nadie podía imaginar el desarrollo del tiempo de descuento cuando todo hacía indicar que la victoria caería del lado vigués. En el 92 de juego, Higinio batía el marco defendido por Néstor Díaz tras un buen centro de Iván Martín y que hacía justicia ante la enorme insistencia blanquivioleta. Si bien, el filial del Celta de Vigo no cesaría en su empeño y en la última acción del partido conseguía volver a colocarse por delante. Borja Iglesias cabeceó al fondo de las mallas una falta central sin aparente peligro y que supuso que los tres puntos viajaran a tierras gallegas.

El 'Depor' a Pamplona, el Promesas recibe al Celta 'B'

La competición sigue. El Grupo I de Segunda División 'B' vivirá una nueva jornada, la vigésima novena, con todos los objetivos aún por decidir. El Real Valladolid Promesas volverá a jugar a domicilio el próximo domingo 12 de marzo a las 17:00 horas de la tarde en el Estadio de Pasarón (Pontevedra) en el que se medirá al Pontevedra CF. Por su parte, el Celta de Vigo 'B' vuelve al Estadio de Barreiro para enfrentarse a Osasuna Promesas el próximo domingo 12 de marzo a las 11:45 horas de la mañana.