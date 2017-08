Fran Sota lleva la Copa Diputación a A Malata

Google Plus

Fuente: http://racingclubferrol.net

Si los aficionados racinguistas se agarran al refranero español, están de suerte, porque lo que bien empieza, bien acaba. El Racing de Ferrol, después de tres finales seguidas de la Copa Diputación en las que terminó besando la lona, se alza por fin con el trofeo coruñés gracias al doblete de Fran Sota que valió para derrotar al Noia CF por 2-0. Con la victoria, el conjunto departamental da por cerrada una pretemporada en el que el equipo ha ido en un claro ascenso positivo y se muestra preparado para el inicio de liga.

El triunfo del Plan B

Los prolegómenos no eran los mejores para el Racing, que ansiaba levantar un título que se le resistía desde hacía diez años. Sin Joselu y sin Brais Abelenda, ambos caídos de la lista por lesión, el peso ofensivo de los verdes recaía en los hombros de los menos habituales. De hecho, tanto el ribeirense como el berciano se perderán el inicio liguero. La responsabilidad por tanto la asumieron Alain Eizmendi, que debutaba como titular, Fran Sota y Mendi, que respondieron a las exigencias de la cita. Además, ni Ian Mackay ni Adrián Armental, dos teóricos titulares, disputaron ni un solo minuto de la final.

Con un ritmo típico de final y de final de pretemporada, los dos equipos arrancaron el encuentro tratando de conceder pocas ocasiones a su adversario. Sin cometer errores y monopolizando el control del balón, el Racing empezó a llegar al área noiesa, pero sin peligro real sobre la portería de Pajarillo. Tampoco tuvo mucho trabajo Néstor en la primera parte del encuentro. Ya en los segundos cuarenta y cinco minutos, el cansancio empezó a hacer mella sobre los dos equipos, especialmente en el Noia que arranca este domingo en campo del Alondras su temporada en Tercera División.

El Racing suma, con este, seis trofeos de la Copa Diputación

Constantes y martilleando la meta de Pajarillo, los de Ferrolterra se llevaron el justo premio a la hora de partido, cuando Jacobo Trigo filtró un pase al punto de penalti para que Fran Sota lo enviase al fondo de la red. Con el marcador adverso, el Noia se lanzó al ataque pero su ímpetu cayó en saco roto, reclamando en una ocasión un penalti a su favor. Ya sobre la bocina y con todo decidido, de nuevo el riojano dio en la diana al aprovechar un rechace, una acción que los noieses reclamaron al árbitro al interpretar que el atacante se encontraba en posición antirreglamentaria. Tras eso, no hubo tiempo para más y la copa regresó a las vitrinas ferrolanas, que con esta suman ya su sexto entorchado en el torneo estival.

“Esto nos vale para preparar la liga. Ahora toca recuperarnos lo antes posible para estar listos ante el Coruxo” afirmaba Miguel Ángel Tena en rueda de prensa. Además, el técnico esperaba nuevas incorporaciones en los quince días que le quedan a agosto para cerrar la plantilla, aunque no tienen prisa y no se van a tirar a fichar a lo loco. La última incorporación se produjo esta misma mañana, aunque el nombre anunciado era un secreto a voces. Aarón Sánchez, canterano del Deportivo de la Coruña y que llevaba semanas entrenándose a las órdenes del técnico valenciano, se convirtió oficialmente en jugador del Racing de Ferrol. El ya ex herculino es un talentoso centrocampista procedente del Juvenil A blanquiazul, aunque inició la pretemporada con el primer equipo bajo la dirección de Pepe Mel, en donde incluso hizo un gol ante el Arosa SC. Con calidad y habilidad para dar el último pase, el prometedor centrocampista llega para cubrir una de las fichas sub23 de los verdes y por su proyección puede ser un habitual de los ferrolanos por muchos años. Ayer, por medio de una carta en las redes sociales, el centrocampista se despedía de sus compañeros y profesionales del club y daba la bienvenida a su nueva etapa en el Racing. Una nueva etapa para él y una nueva etapa para el racinguismo. El domingo, comienza la carrera por el ascenso.