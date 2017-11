El Cerro de la locura

El partido Rayo Majadahonda-Cerceda, disputado esta mañana en el Cerro del Espino, lo podemos catalogar como anodino y con escasez de ocasiones...durante 87 minutos. En los ocho restantes (tres de tiempo reglamentario y cinco que el colegiado Busquets Ferrer dio de tiempo añadido), hemos podido ver en escena todos los ingredientes necesarios para un gran encuentro: emoción, goles en ambos lados, tensión hasta el final...

Todo aquel que haya optado por irse de la ciudad deportiva del Atlético de Madrid antes del descuento, me compadezco de él porque no sabe lo que se ha perdido. Se ha podido notar como la tensión rodeaba a la afición del equipo local tras el gol del Cerceda y como ha explotado de júbilo tras el 2-1.

90 minutos de aburrimiento

El partido comenzó tal y como se esperaba, con un Majadahonda teniendo la posesión y un Cerceda muy bien organizado. El conjunto local, a pesar de dominar en el primer cuarto de hora de partido, no pudo pasar de la zona de tres cuartos de campo debido al gran trabajo de la defensa gallega, liderada por un imperial Leo Adams. A pesar de todo, en el minuto 16 llegaría el primer gol de los locales gracias a una contra que inició y acabó el propio Chiki, claro MVP del partido. Los visitantes no se achantaron y en el 18 pusieron a prueba a Basilio con un fuerte disparo desde fuera del área, que acabó rechazando. Tras esta jugada, el resto de la primera mitad fue una calcomanía de los primeros 15 minutos: un Rayo que domina el partido con un gran porcentaje de posesión pero que delante suya tiene a un Cerceda bien plantado y que apenas le deja finalizar las jugadas.

Tras la reanudación del encuentro, parecía que el Cerceda había salido valiente con una peligrosa llegada al área rayista, pero su tiro fue muy desviado hacia arriba. Con los primeros cambios de ambas escuadras llegaban las ocasiones, primero con un tiro lejano de Carlitos que despeja Magunazelaia y más tarde tarde un córner envenenado favorable a los gallegos que acabó despejando la defensa local. Hasta que no se dieron nuevas sustituciones , el partido volvió a ser monótono.Fue en el minuto 75 cuando parecía que la tensión volvía a latir en el encuentro cuando Dani Martínez malograba una gran contra del conjunto local con un disparo que se marchó fuera del arco rival.

Tensión en los últimos minutos

Es muy difícil de catalogar como fueron los últimos compases del partido. En el minuto 87, una falta a favor del Cerceda, en la que tras un pequeño barullo en el área el balón acabó siendo despejado por la zaga local, estremeciendo a gran parte de la afición del Rayo Majadahonda. De esa manera, los gallegos anunciaron que iban a por todas. No fue hasta el minuto 93, cuando en un córner favorable a los visitantes, Luariz remataba con un cabezazo el balón dentro de la portería de Basilio cual Sergio Ramos en la final de Lisboa. La desilusión se hizo realidad en la grada rayista. Aunque una de las cosas más bonitas que tiene este deporte es que no hay que rendirse jamás. Así fue como, tras un penalti infantil , Dani Pichín se enfrentaba cara a cara con Magunazelaia, parando el arquero el penalti. Pero la Diosa Fortuna hizo acto de presencia en el Cerro del Espino ya que el rechace de la pena máxima acabó en la cabeza de Juan Cruz para marcar el definitivo 2-1.

Iriondo, feliz por llevarse los tres puntos

Tras finalizar el encuentro, el técnico del Rayo Majadahonda, Antonio Iriondo, declaró: " Estoy muy contento con el trabajo del equipo. No me preocupó la derrota ante el Rápido de Bouzas porque jugamos bien.Hoy no hemos hecho un gran partido, aunque tampoco merecíamos perder, hemos tenido más ocasiones que los rivales.Nuestro objetivo no cambia, es mejorar cada día. Y si somos capaces de hacerlo estaremos luchando por estar arriba".

Le preguntaron acerca de la ausencia de dos de sus máximos artilleros, Berodia y Pichín, en el once inicial. "Pongo al que mejor esté cada semana, no son iguales los biorritmos de unos y de otros. Como tengo muchos y muy buenos saco a los que están mejor", argumentó el preparador local.