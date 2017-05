Portilla: ''No tenemos ningún miedo, podemos ganarles''

Majadahonda pugna por el ascenso | Foto: Rocío Hellín.

El sueño del Rayo Majadahonda es real. Muy pocos creían en este equipo que la temporada pasada no estuvo muy lejos del descenso a Tercera División, y a día de hoy, se encuentra preparando una promoción de ascenso a Segunda División B, la primera vez en su historia. Para conseguir ese heroico ascenso, los majariegos deberían de pasar tres rondas, y la primera pasa por eliminar al Racing de Santander. Con uno de los presupuestos más bajos de la Segunda División B, el Rayo Majadahonda es el club revelación del grupo II. Algunos militantes del club declararon ante los medios de TeleMadrid sus primeras impresiones de cara al playoff.

Enrique Vedia, presidente del club, analizaba el sueño majariego: "Quedar entre los diez primeros era un éxito; ya quedar entre los cuatro primeros era un sueño. Esto es la élite del fútbol, si conseguimos ascender sería tremendo. La eliminatoria frente al Racing de Santander es a doble partido, como tengamos suerte les podemos complicar".

Antonio Iriondo también dio su testimonio sobre este hito: "Si conseguimos ascender será porque nos lo hemos merecido. El equipo empezó la temporada intentando jugar bien, y ahora de vez en cuando lo consigue. Si vas con las de ganar (ante el Racing), es probable que consigas ganar".

Álvaro Portilla sueña con jugar en Segunda con el equipo majariego: "Si consiguiésemos subir a Segunda y me quedo aquí sería brutal. Crecí aquí y me he criado aquí, entonces para mí no es solamente en lo deportivo sino también lo que tiene que ver con el club. Parecía que se acababa el sueño, pero en la última jornada falló el cuarto y nos metimos cuarto clasificado. Somos un grupo de amigos, porque no cobramos mucho y somos un club muy humilde. No tenemos que tener ningún miedo (al Racing) y podemos ganarles".

Por último, para Sergio Oliva sería culminar su carrera deportiva: "Ascender sería culminar una carrera deportiva. En la última jornada salimos un poco nerviosos, somos un club humilde que no nos esperábamos estar a esas alturas ahí metido. Ahora lo que toca es emocionante y bonito de vivirlo. Lo bonito de este deporte es que cualquiera puede ganar. La gente está emocionada, hay muy buen ambiente, eso también es bonito".