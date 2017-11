Entrevista. Alain Barron: ‘Tan importante como seguir metiendo goles es intentar dejar la portería a cero'

FOTO: SD Gernika

Su fichaje este verano por la SD Gernika le permitió a Alain Barron Anguiano (Vitoria-Gasteiz, 1985) rebasar los 200 partidos en Segunda División B, una categoría en la que debutó defendiendo los colores del Sestao River. El club de Las Llanas lo había captado del Amurrio, donde despuntaba tras haberse forjado en las canteras inferiores del Aurrera y el Alavés B, clubes de su ciudad natal. Las habilidades del extremo zurdo no pasaron desapercibidas para la UD Logroñés, que forzaría la salida del jugador acogiéndose a una cláusula de su contrato. Tras dos años discretos en La Rioja, Barron regresaba a Euskadi para vestir las camisetas de Amorebieta y Real Unión, recobrando cierto protagonismo pero no la regularidad demostrada en Sestao. La pasada campaña emprendió la aventura en el grupo 3 aceptando la oferta de un C.D Ebro donde no pudo asentarse en el once titular. Algo que porfía conseguir en.el Gernika a base de goles y buenas actuaciones como las de la pasada semana.

PREGUNTA: Tras una intensa semana con tres partidos en ocho días, es de suponer que os habréis pedido doble jornada de descanso. Merecido al menos lo tenéis por los últimos resultados.

RESPUESTA: La verdad es que se estuvo barajando la posibilidad de tener más días de descanso pero como había gente tocada y con molestias se optó finalmente por hacer una pequeña sesión de recuperación.

P: Si tras una derrota los futbolistas dicen que sólo piensa en el siguiente partido para resarcirse, es de suponer que cuando estáis en racha positiva como es vuestro caso, la semana se os hará también larga.

R: La verdad es que sí porque cuando el equipo está ganando y tú estás viendo portería con facilidad no quieres que se pare la racha.

P: El Gernika suma 12 puntos en las seis últimas jornadas y no conocéis la derrota desde vuestra visita a Lasesarre a primeros de octubre. Aunque eres nuevo en el vestuario o el entorno del club ya te habrán comentado los parecidos con la magnífica racha de la temporada pasada...

R: Sí que se está comentando algo pero el equipo no se confía en absoluto porque sabe que luego puede venir una dinámica inversa. Nos toca apretar en cada partido, encarando al rival, presionando, defendiendo…Tan importante como seguir buscando goles es intentar dejar nuestra portería a cero.

P: La inercia positiva os ha catapultado a la séptima plaza. Sin embargo esnñ de creerque el discurso del cuerpo técnico y de la plantilla seguirá siendo el del año pasado: ñ sacar el máximo de puntos de distancia con los puestos de descenso.

R: Sinceramente solemos mirar más los resultados de los equipos de abajo quieres de arriba salvo si son los rivales a los que nos vamos a enfrentar próximamente.

P: En este sentido entendemos que cobra especial importancia el que hayáis conseguido buenos resultados con todos los equipos que en principio están llamados a luchar por la permanencia.

R: Eso es. En esos partidos valoramos cuestiones como el averaje, o dar por bueno un empate fuera de casa porqué significa no perder conseguir que tu rival no sume 3 puntos. Son datos que a final de temporada pueden resultar decisivos..

P: Estáis haciendo el trabajo de la 'hormiguita' semana a semana pero parece que ha sido la última victoria ante el Tudelano la que ha despertado la atención mediática. Hay que recordar que los locales os recibían en puesto de playoffs y con la estadística de no haber encajado un solo gol en casa hasta vuestra visita.

R: Sí que es posible que estos pequeños pasos como ir ganando un partido en casa o sumar empates fuera pasen inadvertidos hasta que llegas a enfrentarte a un rival con una estadística interesante como la del Tudelano y entonces tu resultado trasciende más a los medios.

P: Si hablamos de goles es obligatorio recordar que estamos ante el pichichi actual del equipo con 5 de los 13 goles que lleva el Gernika. Si sigues en este promedio amenazas con superar de lejos tu mejor registro en la categoría que es de ocho.

R: Exactamente, ojalá sea así porque es una marca que llevo varias temporadas queriendo superar y parece que se me resiste. Ahora esta racha de 2 dobletes consecutivos me hace ser optimista y seguir buscando el gol el siguiente partido.

P: En apenas 5 días has conseguido dos dobletes, primero ante Osasuna B y luego ante el Tudelano. Desconocemos cuántas veces en tu carrera habías tenido la suerte de anotar por partida doble en un partido y si alguna vez de forma seguida como ahora

R: De forma consecutiva seguro que no. Sí que había conseguido marcar 2 goles en un partido ante el Fuenlabrada y un hattrick ante el Toledo cuando defendía los colores del Amorebieta.

P: En el Gernika Jabi Luaces te está situando preferentemente en banda aunque tu polivalencia te permite jugar también a pierna cambiada, de enganche o incluso de forma esporádica como delantero.

R: .Al llegar, en pretemporada, Jabi Luaces me estuvo probando en diferentes posiciones para ver en cuál podía ayudar mejor al equipo. Y entre ellas la de delantero en punta como ya hice en el Real Unión con Aitor Zulaika. Sin embargo es en banda donde estoy jugando habitualmente.

P: Con esos números Pradera, Etxabe y Txema pan deben ver amenazado su puesto de delantero centro...

R: No. Hay que reconocer el trabajo de los delanteros, "El trabajo de los delanteros permite a nuestros jugadores tener más ocasiones de gol" porque todos esos balones que pelean y te dejan de cara son los que luego otros compañeros que estamos alrededor podemos aprovechar para hacer gol. Espero seguir viendo portería pero es un mérito de todo el equipo.

P: Para dar más mérito a tus números hay que recordar que solo has jugado cinco partidos como titular para un total de 10 participaciones en 13 jornadas. Sin duda confiarás que este momento de juego contribuya a consolidarte en el equipo a pesar de la competencia.

R: La verdad es que me costó coger la forma a principios de pretemporada pero una vez que me he puesto a punto creo que los números hablan por sí solos. Luego es el míster quien decide..

P: Esos números demuestran que Euskadi y Vizcaya en concreto son las plazas en las que mejor has rendido en tu trayectoria. Aparte debe haber otros motivos que te decidieron a regalar este verano en el Gernika...

R: Para empezar yo tengo mi familia aquí en Vitoria y pesó mucho la decisión de regresar a casa. Parece que cuando estoy rodeado de mi gente, de mis amigos, me encuentro mejor y parece que me encuentre mejor también en el campo. Además se da la circunstancia de que no voy solo en el trayecto de Vitoria a Gernika. Vamos.compartiendo coche con Kevin Calle, Diego Carrio y Txema Pan, algo que también ayudó a decantarme.

P: El Gernika presume de vestuario homogéneo y una idiosincrasia muy marcada, no en vano se llaman el equipo del pueblo. ¿Te ha resultado difícil integrarte?

R: Me he encontrado un ambiente muy bueno en el equipo. Da gusto ir a entrenar y tratar con los compañeros. Reconozco que desde el primer día, Lander, Oti o Etxabe, los jugadores que llevan más tiempo en el Gernika como "Lander, Oti o Etxabe ayudan a los nuevos a integrarse desde el primer día" han contribuido a que me integrara rápidamente. Te lo ponen muy fácil para que me sienta cómodo, uno más dentro del grupo.

P: El próximo partido recibís a la UD Logroñés, que ha sido uno de tus anteriores equipos. ¿Qué recuerdas de tu estancia en La Rioja y qué similitudes guarda con respecto al equipo en el que militaste?

R: Aquello era una experiencia que afrontaba con mucha ilusión porque pensaba que era un equipo potente, destinado a hacer cosas bonitas como podía ser el asalto a los playoffs, aunque finalmente las cosas no salieron tan bien. Ahora tienen de entrenador a un ex compañero mío, Sergio Rodríguez "Sergio Rodríguez fue compañero mío y ya tenía las ideas muy claras cuando era futbolista" , que parece ha construido un equipo al que le gusta jugar el balón y con unas ideas muy claras que ya se le intuían cuando era jugador.

P: Coincidirás en que tu llegada a La Rioja se produjo en el momento de máxima progresión en tu carrera. ¿Qué crees que pudo frenarla ahora que algunos indican que estás viviendo una segunda juventud?

R: Incluso yo mismo tenía muchas expectativas porque venía de hacer un año muy bueno, en el que me salían muy buenas jugadas y veía puerta con cierta facilidad. En Logroño en cambio el equipo no alcanzó los playoffs y se quedó en media tabla, lo cual fue un palo duro para todos.

P: ¿Sería mucho pedir como pronóstico para el próximo partido. otra victoria del Gernika con el tercer doblete consecutivo?

R: Pues me alegraría mucho pero lo veo improbable. Espero que la victoria se quede en casa y a ser posible con la portería a cero, porque significará que seguimos trabajando bien en defensa y con acierto de cara a gol.