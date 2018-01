Borja Lázaro: "Cuando salió la oportunidad, no dudé en venir a Santander"

Google Plus

Borja Lázaro posa con la camisa del Racing (Foto: Real Racing Club)

Borja Lázaro llega a Santander para ser el hombre gol del equipo. Ese puesto que la pasada campaña cumplió a la perfección un Abdón Prats que acabó la segunda vuelta con catorce goles. Tras desechar varias ofertas de clubes de la categoría de plata del fútbol español, el jugador madrileño se decidió por el club cántabro.

“Lo que me ofrecía el Racing, un club con tanta historia, la posibilidad de coincidir con Ángel Viadero y tras hablar con antiguos compañeros como Granero o César Díaz, no tuve ninguna duda de venir aquí”, afirmó. En este sentido, bajar de categoría “no es ningún paso atrás como la gente puede pensar. Para mí es un reto nuevo, una ilusión muy grande y espero estar a la altura”.

Ángel Viadero fue un entrenador clave en la carrera de Borja Lázaro, donde coincidió en Noja y Pontevedra. “Gracias a él volví a jugar al fútbol. Siempre hemos hablado mucho de fútbol y ha estado apoyándome. Cuando salió la opción de venir, hablé con él y me dijo que contaba conmigo”, señaló.

Se define como un jugador “de área, con buen juego aéreo y muy potente”, así como con buen manejo de las dos piernas. La incógnita sobre su rendimiento radica en la poca participación que ha tenido esta temporada en su anterior equipo, el Alcorcón, a causa de una lesión de rodilla. Aun así, reconoce estar al cien por cien físicamente, “mi rodilla está totalmente recuperada y estoy disponible para jugar un partido completo. He estado entrenando un mes con el Alcorcón, así que me encuentro muy bien”.

Ser el hombre gol de un equipo con las aspiraciones del Racing no es sencillo. Reconoce que llega sin ningún tipo de presión para “dar el máximo de mí, intentar hacer las cosas lo mejor posible y ayudar al equipo a conseguir el objetivo, que es el ascenso”.

El pasado domingo tuvo la primera toma de contacto con su nuevo equipo y su afición ya que fue espectador de excepción de la victoria racinguista en Anduva. “La afición me pareció una pasada. Me quedé sorprendido de la cantidad de gente que puede mover el Racing. Apretaban y no paraban. Un auténtico espectáculo y un asombro para mí”, señaló.

Sobre la importante victoria santanderina ante un rival directo como el Mirandés, Borja Lázaro quiso recalcar el gran trabajo del equipo. “Yo sé lo que es jugar en Anduva y es complicado porque la gente aprieta y el equipo estuvo a la altura. Fui el primero que lo celebró”, destacó el jugador.

Próximos fichajes

En la presentación de Lázaro también asistió el Director Deportivo del equipo cántabro, Antonio Martínez, Pachín, quien señaló que se sigue trabajando en incorporar a algún jugador más. A este respecto, quiso destacar que “no tenemos decidido lo que puede ser. Sí que es verdad que la parte de atrás probablemente, en número, sea donde estamos algo más cortos”.

Con el fichaje de Borja Lázaro, son cinco los ocupantes de la delantera racinguista. Para Pachín, se trata de una circunstancia que generará “competencia entre los delanteros y es algo que va a ser muy beneficioso para ellos”.