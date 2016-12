Previa Numancia - Mallorca: comerse el turrón fuera del descenso

Google Plus

Último partido de 2016 para ambos. Imagen: Vavel

Numancia y Mallorca, Mallorca y Numancia se enfrentan en el último duelo de 2016. La situación clasificatoria no es la que ambos habían previsto a principio de temporada. De acabar hoy la liga los bermellones descenderían a Segunda B. Los sorianos se meterían en las posiciones de descenso de cosechar una derrota el domingo. Las navidades pueden ser muy largas en ambos equipos de pasarlas en descenso. En el caso local, Arrasate podría ver peligrar su puesto de no conseguir los tres puntos. Partido de urgencias para ambos.

Huir de la "quema"

El descenso está en boca de todos los aficionados de ambos equipos. Numancia y Mallorca son dos clubes que no están acostumbrados a rondar con las posiciones bajas de la tabla. Sin embargo, la igualdad tan intensa de esta temporada hace difícil salir de esas posiciones de abajo. Los sorianos se agarran a la calidad de su capitán, Julio Álvarez, que no salió de inicio ante el Lugo (una de las causas de la debacle rojilla). El venezolano, pese a no estar cuajando su mejor temporada ya lleva ocho asistencias y se sitúa en el primer puesto de los pasadores de Primera y Segunda División.

Por su parte, los bermellones llegan tras salir derrotados de Almería por 2-1. Pese a salir con un equipo muy ofensivo, Javier Olaizola no pudo conseguir puntuar en su primer encuentro como entrenador mallorquín tras la destitución de Fernando Vázquez. En rueda de prensa, el técnico visitante ha indicado que una victoria en Soria sería "el mejor regalo" para los aficionados, así podrán tener unas navidades "más tranquilas". El Mallorca podrá contar finalmente con Company, que se ha recuperado de sus molestias. Salomao será duda hasta última hora tras no completar el último entrenamiento. Moutinho, Campabadal, Santamaría y Damiá serán bajas.

Ser fuertes en casa

Arrasate compareció ayer en rueda de prensa para defender la actuación de los suyos tras la última derrota en Lugo donde, como reconoció. "se cometieron errores". El técnico vasco buscará la mejor versión de los suyos, que como locales están respondiendo últimamente muy bien, habiendo conseguido las dos últimas victorias en casa. El Numancia no podrá contar ni con Unai Medina ni con Mikel Sáizar, ambos lesionados. Al ser preguntado por su puesto, Arrasate ha negado estar preocupado por la posible marcha del club en caso de una nueva derrota. El entrenador rojillo ha alabado el buen hacer y la vocación ofensiva del equipo bermellón desde la llegada de Olaizola. Sobre el planteamiento del encuentro ha advertido que su equipo se debe centrar en "sí mismo" porque no sabe con qué Mallorca se encontrará.

Partido de reencuentros

Un valor añadido del encuentro es la vuelta de tres ex numantinos a Los Pajaritos. Lago Junior, Dalmau y Óscar Díaz vuelven a jugar ante la afición que un día les apoyó. A destacar la polémica salida de Óscar Díaz en la temporada pasada. El actual delantero bermellón salió por la puerta de atrás al querer rescindir su contrato con el Numancia únicamente por la cuantía que le ofrecía el Mallorca. A buen seguro le espera una recibida hostil por la afición soriana.

Dominio bermellón en el cómputo global

El Numancia es un club que se le da bien al equipo mallorquín. De los catorce enfrentamientos entre ambos, los insulares han ganado ocho, por solo dos de los sorianos. En cuatro ocasiones se han repartido los puntos. El año pasado, el Numancia ganó 2-0 gracias a un doblete de Julio Álvarez. La última victoria bermellona data de hace dos temporadas; los visitantes ganaron 1-2 con goles de Xisco y Javi Ros.

Meteorología

El partido se disputará a cero grados, un dato que puede ser un buen aliado del Numancia.

Posibles onces