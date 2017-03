Jagoba Arrasate: "Tenemos que reaccionar ya"

Google Plus

El entrenador del Numancia quiere recuperar la racha positiva. Imagen: La Liga

Jagoba Arrasate ha comparecido hoy en rueda de prensa para explicar la situación en la que se encuentra el Club Deportivo Numancia, que ha visto truncada su racha positiva cosechando tres derrotas consecutivas, la última ante el Real Zaragoza por 3-0 el pasado domingo. El técnico rojillo ha sido claro, "tenemos que reaccionar ya, venimos de una racha mala, de tres derrotas dolorosas y yo creo que el equipo está preparado para reaccionar y no puede pasar de mañana".

Continuando el análisis de esas derrotas, Jagoba Arrasate ha asegurado que "cuando estábamos en el mejor momento, han llegado y no hemos estado a nuestro mejor nivel". En su mente, está el recuperar "ese Numancia sólido, atrevido y fluido". Sobre los números de los últimos partidos, el míster ha mostrado su preocupación "hemos recibido ocho goles y no hemos marcado ninguno y las derrotas vienen como consecuencia de esto", "en los últimos partidos no hemos estado cómodos y por eso hemos perdido" ha concluido.

Sobre posibles cambios, el entrenador rojillo ha comentado que "habrá algún cambio" pero que "en casa el equipo está bien, quitando el partido del Cádiz que fue raro". Para el encuentro de mañana se auguran dos cambios, pero para los partidos de visitante se esperan más.

En búsqueda de una mejora colectiva

Sobre el encuentro de mañana, el entrenador se ha centrado en su equipo. como viene siendo habitual. "Necesitamos recuperar el rigor táctico, ese hambre, y ese juego. Queremos encontrar todo eso para poder ganar mañana a un rival potente" ha afirmado.

Masivo desplazamiento de la afición carbayona

Acerca de los más de dos mil asturianos que se espera acompañen al equipo mañana en la grada, Jagoba Arrasate no se ve intimidado: "Es un reto para nosotros enfrentarte a un rival candidato a subir y la afición que viene también". Además, ha querido destacar a la afición soriana, asegurando que "animarán más" para contrarrestar la fuerza visitante. En lo futbolístico, el técnico ha destacado a Toché y a los extremos azulones como piezas con más peligro ofensivo.

Palacios se queda

Con respecto a la continuidad de Palacios, director deportivo del club que esta semana recibió una buena oferta de Osasuna, Jagoba Arrasate ha mostrado su felicidad ya que "da estabilidad" y "ha mostrado su fidelidad al club" al quedarse en el conjunto rojillo.