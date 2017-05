Cura de humildad

La UD Almería se hizo con los tres puntos este sábado tras imponerse al Numancia en un partido muy completo de los almerienses y un pésimo registro de ataque de los hombres de Arrasate.



Los dos goles del Almería en la primera mitad fueron suficientes para que los aficionados de los Juegos del Mediterráneo no sufrieran apenas nada en la segunda mitad, ya que los de Arrasate no generaron ninguna ocasión de peligro en el segundo periodo.

Rodillo almeriense

El Almería fue muy superior al conjunto soriano en la primera mitad. Un gol tempranero permitió a los blanquirrojos controlar el partido desde muy pronto. Los de Arrasate salieron a controlar la posesión y generar ocasiones desde atrás pero el Almería no permitió esa situación con una férrea presión muy alta que no permitió al conjunto soriano realizar su juego.



Así, tras un robo en el medio y un gran pase de Antonio Puertas a Fidel, el jugador almeriense recortaba a Unai Medina y batía a Aitor Fernández. Un gran gol que ponía el partido cuesta abajo para los andaluces y lo complicaba desde muy pronto al Numancia.



Fidel adelantaba al Almería al inicio del encuentro. Fuente:LaLiga

El Numancia trató de reaccionar pero el Almería prosiguió con su intensa presión arriba que logró contrarrestar esa reacción. Un centrado disparo de falta directa de Íñigo Pérez que Casto logró atajar sin dificultades fue la única ocasion del Numancia en la primera mitad.



Y con un Almería jugando a lo que se quería y un Numancia pasándolo mal llegó el segundo. Robo de balón de Pozo que con un gran pase teledirigido a Fidel ponía el pase de la muerte a Quique, Aitor logró atajar el primer disparo pero el rechace le cayó a Antonio Puertas que tras un recorte marcaba a placer el segundo.



En los 15 minutos que restaban de la primera mitad el Numancia fue una tumba, sin generar peligro y sin jugar al fútbol. Por su parte el Almería, muy serio en defensa, dio un paso atras para tratar de aprovechar alguna contra que cerrara el peligro.

Leve mejora soriana

En la segunda mitad el guión del partido cambio y fue el Numancia el que salió con otra cara al partido. No obstante, apenas lograron generar dos ocasiones claras.



Más de 25 minutos en la segunda mitad con un mismo guión. El Numancia dominaba el partido ante un Almería que no permitía generar ocasiones claras sobre la portería de Casto. Apenas dos disparos centrados sin peligro y un par de faltas desde la frontal fueron las únicas ocasiones del Numancia en este periodo de tiempo.



Aitor Fernández despeja un balón. Fuente:LaLiga

Arrasate introdujo cambios ofensivos, Pablo Valcarce y Dani Nieto salieron de suplentes inexplicablemente (especialmente sorprendente la suplencia del segundo).



La más clara llegó en el minuto 74 cuando Carlos Gutiérrez se quedaba solo ante Casto tras un gran servicio de Pablo Valcarce pero este erró el mano a mano mandando fuera el balón. El Almería estaba volcado con el partido y estaba claro que los tres puntos no se iban a escapar de los Juegos Del Mediterráneo y muestra de ello fue cuando Uche prefirió seguir jugando lesionado para no dejar a su equipo con diez. Un gesto que el feudo almeriense agradeció con una gran ovación.



El Almería puso el cerrojo atrás intentando que el rival no creciera, no obstante,el Numancia en el 93 tuvo la ocasión para acortar diferencias, el remate de Kike Sola, tras servicio de Asier Villalibre, lo despejó Casto en el último segundo, lo que dejó la clara victoria en el marcador que sirve al Almería para alejarse del descenso.



Los andaluces viajará a Mallorca la semana que viene en un duelo que se avecina trascendental para ambos equipos. Con 45 puntos, el conjunto andaluz se encuentra tres por encima del descenso. Por su parte, el Numancia tendrá que seguir sufriendo para cerrar la salvación, ese día podrá ser el próximo domingo en un duelo en casa ante el Lugo. Los de Arrasate tienen 48 puntos, cinco por encima del descenso.