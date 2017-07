El Barcelona "B" ficha a Ruiz de Galarreta

Google Plus

Ruiz de Galarreta fue el jugador que más balones robó de toda la Liga 123 la pasada campaña. Imagen: La Liga

Qué poco dura la alegría en casa del pobre. Eso han debido pensar los aficionados sorianos que, tras ver durante toda la campaña a Ruiz de Galarreta como el jugador más regular del equipo, comprueban cómo el dinero hace que se frustre la renovación a la cual se sometió el mediocentro hace unos meses. Los rumores con los que se comenzaba el mercado de fichajes han resultado ciertos y el jugador vasco abandonará la disciplina rojilla para recalar en el filial blaugrana.

El ex jugador rojillo cuajó una campaña muy seria, convirtiéndose en uno de los fijos de Jagoba Arrasate en el once titular y siendo el jugador con más balones robados de todo el campeonato. 700.000 euros ha sido la cuantía del fichaje, cumpliendo así con la cláusula de rescisión de Galarreta. El dinero parece ser lo que ha hecho cambiar de opinión al joven mediocentro que hace unos meses rubricaba su renovación con el club soriano por otras tres temporadas y que en lo futbolístico no vera muy mejorada su situación, al recalar en un recién ascendido.

Vuelta a los entrenamientos

El conjunto rojillo volvió la pasada semana a las sesiones de entrenamiento tras el descanso del período estival. Con numerosas caras nuevas, el club rojillo comenzará enfrentándose al Atlético de Madrid "B" tras la suspensión del Memorial Jesús Gil. Este partido se disputará el próximo 22 de junio en La Ciudad Deportiva. Etxeberría, Pablo Larrea, Gregorio, Higinio, Pere Milla, Gaizka Campos y Guillermo son los fichajes que hasta ahora ha efectuado el Club Deportivo Numancia, que quiere mejorar los registros de la temporada pasada, donde no logró la salvación hasta la penúltima jornada. Para ello, contará con Jagoba Arrasate en el banquillo, en su tercera temporada consecutiva, un registro nada habitual en el club soriano en los últimos años.