Munir, salida inminente

Munir quiere salir, eso es algo que sabe Soria entera. No obstante, ningún equipo hasta hoy había mostrado un claro interés hacia el internacional marroquí (salvo el Eibar, aunque la operación no fue a mayores).

Pues ese interés ha llegado y es por parte del Cádiz, que viene con los bolsillos llenos tras la venta de Aridane a Osasuna y que busca un sustituto para Jesús Fernández. El primero en la lista parece ser Munir, actual portero del Numancia al que le queda un año de contrato todavía con la entidad rojilla.

400.000 euros ofrece el Cádiz

Al parecer, el Cádiz habría mandado una primera ofensiva para tratar de hacerse con los servicios de Munir. Sería una cifra que rondaría el medio millón de euros. No obstante, el Numancia no estaría contento con esa cantidad y se remite a la claúsula, de aproximadamente 1,3 millones.

Hay que recordar que a Munir le queda un año más de contrato y que salvo sorpresa, no tiene pensado renovar con el Numancia. De hecho, hace ya más de un mes mostró sus ganas de abandonar la disciplina del conjunto soriano: "Desde el club tienen clara mi postura y espero que faciliten las cosas por toda mi dedicación durante estos años"

Además, es un fijo en el once de Marruecos, por lo que sus convocatorias con la selección africana serían constantes. A todo ello hay que sumarle que con el Numancia solo ha disputado 13 partidos esta temporada, ya que Aitor Fernández le ganó la titularidad en la segunda vuelta.

A pesar de todos estos handiaps el Cádiz prepara una nueva ofensiva con la que espera que el Numancia acepte y de por finalizadas las negociaciones. Cabe recordar que el conjunto andaluz llega a las negociaciones con los bolsillos cargados por la venta de Aridane (1,5 millones más 0,5 en variables) y por la posible salida de Salvi, que interesaría al Getafe y que estaría dispuesto a ofrecer 3 millones por él.

Munir no se entrenó con el Numancia

Para más inri, Munir no ha estado con el resto de sus compañeros en el entrenamiento de hoy. No sabemos si por problemas personales o por decisión del Numancia por la posible salida. No obstante, sí jugó los segundos 45 minutos en el amistoso del sábado ante el Atlético de Madrid B. Aún así, es una evidencia clara de que el fin de la etapa de Munir en el Numancia es un hecho y está muy cerca de producirse.