Elgezabal cierra salvo sorpresa el mercado

Unai Elgezabal lucha un balón ante el Cádiz. Fuente: LaLiga

A pesar de que César Palacios abogaba a la tranquilidad y confiaba en la plantilla que tenía el Numancia antes de la llegada de Elgezabal, el fichaje del central no se ha hecho esperar en exceso y el futbolista vasco, al que se le situaba ya en Reus ficha por el Numancia en calidad de cedido por el Eibar.

Así, el joven central vasco se convierte en la novena incorporación del conjunto soriano tras los fichajes de los delanteros Guillermo e Higinio, el mediocentro ofensivo Pere Milla, los defensivos Larrea, Grego y Diamanka, el lateral Markel Etxeberría y el meta Gaizka Campos.

Giro de 180 grados

Parecía que ya lo tenía hecho con el Reus y que su fichaje por el conjunto catalán era inminente. De hecho, muchos medios ya lo daban por hecho. Titulares como "El Eibar cede a Unai Elgezabal al Reus" indicaban que a pesar de no haber confirmación oficial, la cesión se haría efectiva en cuestión de horas.

No obstante dicha situación no se produjo y aprovechando dicha incertidumbre el Numancia se llevó al joven jugador natural de Barakaldo.

El nuevo jugador rojillo se compromete con la entidad soriana hasta final de temporada, momento en el que regresará a jugar con el Eibar debido a su final de préstamo con el Numancia.

Elgezabal conduce un balón con su ex-equipo, el Alcorcón. Fuente: LaLiga

Experiencia con el Alcorcón

Este es el segundo préstamo que afronta Unai Elgezabal, el primer destino fue el Alcorcón, club con el que jugó el año pasado y con el que debutó en segunda división. Allí jugó un total de 21 partidos en liga, 18 de ellos como titular. A esos hay que sumarle los 6 que disputó con el conjunto amarillo en Copa del Rey. En total suma más de 2000 minutos a sus espaldas con el Alcorcón (1654 en liga y 564 en copa)

Además, ha realizado la pretemporada con el primer equipo disputando un total de 5 encuentros con el conjunto armero entre amistosos.

Elgezabal durante el partido de presentación ante el Real Zaragoza. Fuente: RealZaragoza

Experiencia para el centro de la zaga que junto a Dani Calvo y Carlos Gutiérrez estará bien cubierta. Además, a este trío de jugadores hay que añadir a Escassi y Grego que también pueden ocupar dicha posición.

Por último, en la presentación, César Palacios apuntó que el equipo "está completo" y que descarta nuevas incorporaciones. Una de ellas era la que se estaba especulando en los últimos días, el regreso de Villalibre a Soria, algo que descartó y dejó entrever que no se producirá. No obstante, no cerró la puerta a posibles salidas, recalcando que no solo Munir tiene opciones de salir