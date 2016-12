Anuario VAVEL 2016: Sevilla, el arte de reinventarse

Fotomontaje: Anxo Rei (VAVEL España)

Se va el año 2016 y nos deja un Sevilla consagrado en la élite ya que consiguió renovar su campeonato de la UEFA Europa League y además ahora se ha ha clasificado para los octavos de final de la UEFA Champions League, donde se enfrentará al Leicester inglés.

En las competiciones domésticas, el equipo hispalense llegó a la Final de la Copa del Rey, que perdió ante el FC Barcelona, y en Primera División va tercero a cuatro puntos del líder, el Real Madrid, todo ello con la dificultad del cambio de entrenador y modelo de juego ya que no está Unai Emery, se fue al PSG, y vino para sustituirlo Jorge Sampaoli. Los lunares de este año son la dificultad del equipo para ganar a domicilio la temporada pasada y la frustrada marcha de Monchi que dejó tambaleando al sevillismo.

Enero: año nuevo, vida nueva

El Sevilla llega a 2016 tras un arranque muy por debajo de lo que se esperaba, una decepcionante octava posición, quedar apeado de la Champions, aunque salvando algunos muebles en el último partido de la máxima competición europea con una victoria ante la Juve.

Pero 2016 no empezó bien la cosa ya que en la jornada 18 contra el Granada en Los Cármenes perdieron por 2-1 en otro decepcionante partido fuera de casa. Por suerte para los aficionados hispalenses el sorteo de la Copa del Rey les agració con un derbi en octavos que solventaron con una pasmosa facilidad con un global de 6-0, dando pie a la destitución de Pepe Mel y creando un gran caos en la entidad verdiblanca.

Los partidos de casa seguían siendo claves para que los sevillistas creyesen en el equipo, de forma que los posteriores partidos contra el Athletic de Bilbao y el Málaga se solventaron con empaque y demostrando que el equipo aún tenía mucho que decir, aunque los resultados fuera de Nervión dijesen lo contrario.

Un buen partido ante el Atlético de Madrid dejando la portería a cero en el Calderón relajó la situación por Nervión, que estaba revuelta tras la marcha de un decepcionante Immobile al Torino y del goleador en el derbi de Copa Kakuta.

Para terminar con buen sabor de boca el primer mes del año, Emery consiguió ganar al Levante por tres goles a uno dejando al equipo asentado en zona europea, con una semifinal de Copa ante el Celta que se vaticinaba no iba a ser fácil, ya que venían de eliminar al Atlético de Madrid y a la que llegó el Sevilla tras dar cuenta al Mirandés.

El año empezó con muchos movimientos en el mercado invernal, ya que volvió al Sevilla Fazio, tras un apático año en el Tottenham y tanto Sergio Rico como Juan Muñoz renovaron hasta 2019. Gameiro empezó a despuntar como principal artillero del equipo que junto a Banega lideraban las victorias sevillistas. N'Zonzi empezó a coger forma hasta ser fundamental en el esquema del técnico vasco. Y los aficionados seguían esperando que tanto Konoplyanka como Llorente demostrasen que no habían sido un gran error de Monchi.

Banega da un pase en el partido Sevilla Málaga/ Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO GRANADA - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 2-1 BETIS - SEVILLA COPA DEL REY 0-2 SEVILLA - ATHLETIC PRIMERA DIVISIÓN 2-0 SEVILLA - BETIS COPA DEL REY 4-0 SEVILLA - MÁLAGA PRIMERA DIVISIÓN 2-1 SEVILLA - MIRANDÉS COPA DEL REY 2-0 ATLÉTICO DE MADRD - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 0-0 MIRANDÉS - SEVILLA COPA DEL REY 0-3 SEVILLA - LEVANTE PRIMERA DIVISIÓN 3-1

Febrero: los torneos del KO, objetivo del año

El segundo mes del año volvió a ser el punto de inflexión que dio un giro a la temporada sevillista. Si en la campaña 14/15, el partidazo en tierras teutonas ante el Borussia Mönchengladbach catapultó al Sevilla hacia su cuarta Europa League, la ida de las semifinales de Copa del Rey ante el Celta de Vigo supuso ese cambio en el cuadro rojiblanco en la temporada 15/16. La holgada victoria ante el cuadro gallego terminó por disparar las aspiraciones de un Sevilla que terminaría alzándose con su quinto entorchado europeo y cayendo en la prórroga de la final del torneo del KO ante el FC Barcelona.

Sin más dilación, febrero comenzó con una auténtica exhibición hispalense. El Celta de Vigo llegaba a Nervión tras haber eliminado al Atlético de Madrid en cuartos y como uno de los que mejor juego desplegaba, sin embargo, los de Unai Emery dejarían el pase a la final listo para sentencia a las primeras de cambio. Rami, Gameiro -con un doblete en dos minutos- y Krohn-Dehli firmaron los tantos de una goleada histórica en Nervión. Los gallegos, muy superiores en los compases iniciales del encuentro, se verían totalmente desbordados en la segunda parte gracias a la gran arma de la factoría Emery: el contragolpe.

Una semana más tarde, en Balaídos, el partido de vuelta no tuvo mucha historia. Si el pase pudo llegar a correr peligro fue cuando los celestes se pusieron dos a cero, pero entre Banega y Konoplyanka se encargarían de acabar con las ilusiones de los locales y sellar el pase a la final. Por su parte, en la Europa League, el cuadro nervionense se estrenaría ante el débil campeón noruego, el Molde, al que también venció con mucha facilidad en la ida por un claro tres a cero, merced a los goles de Llorente, por partida doble, y Gameiro.

No obstante, no todo fueron buenas noticias para la entidad sevillista. El gran problema del pasado curso futbolístico –las victorias lejos de Nervión- fue creciendo poco a poco y cuando la segunda vuelta no había hecho nada más que comenzar el casillero de victorias a domicilio seguía a cero. Partidos como el de Vallecas mostraron la debilidad y la falta de confianza que adolecía el Sevilla cada vez que tenía que jugar fuera de la capital de Andalucía.

Aquel 21 de febrero, el Sevilla logró ponerse con un claro cero a dos a favor en el otrora Teresa Rivero, pero el tembleque volvió a aparecer en las filas andaluzas cuando Manucho, al filo del descanso, recortó distancias. Ya en la segunda parte, Miku anotaría el definitivo empate a dos. Esto se terminaría repitiendo durante toda la temporada y el Sevilla acabó la misma con el dudoso honor de no conseguir ni una sola victoria a domicilio en la Liga, pero eso no le impediría alcanzar grandes cotas.

Gameiro transforma un penalti en el Sevilla - Celta de Copa| Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO SEVILLA - CELTA COPA DEL REY 4-0 CELTA - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 1-1 CELTA - SEVILLA COPA DEL REY 2-2 SEVILLA - LAS PALMAS PRIMERA DIVISIÓN 2-0 SEVILLA - MOLDE UEFA EUROPA LEAGUE 3-0 RAYO - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 2-2 MOLDE - SEVILLA UEFA EUROPA LEAGUE 1-0

Marzo: en casa intratable, desastre a domicilio

Con el equipo ya clasificado para la final de la Copa del Rey y sabiendo que su rival iba a ser el FC Barcelona, el equipo se centró en los dos retos que le quedaban para terminar la temporada futbolística, la Primera División y la competición europea, la UEFA Europa League.

En Europa el Sevilla se enfrentó en la ronda de octavos de final al Basilea, eliminatoria simbólica porque era el objetivo final de la temporada dado que allí se iba a disputar la final y por tanto los sevillistas querían volver a estar en mayo y para ello tenían que superar a este rival que había eliminado en la ronda anterior al St. Etienne.

La ida fue en Suiza y para continuar con la nefasta racha, el equipo no pudo ganar a domicilio pero la vuelta fue un partido totalmente distinto ya que se venció con facilidad gracias a los tantos de la conexión francesa Ramí-Gameiro.

En Liga, el equipo seguía alternando grandes actuaciones en casa pero fuera dejaba muchas dudas y seguía alargando la maldición que pesaba sobre esta plantilla cuando tenía que jugar lejos del amparo de su público. Así, en casa se conseguía vencer al Eíbar y al Villarreal, este último con un auténtico partidazo pero fuera se perdió por goleada contra el Real Madrid y se consiguió un exiguo empate contra el Getafe.

Fernando Llorente celebra el gol en el Sevilla - Eíbar | Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO SEVILLA - EÍBAR PRIMERA DIVISIÓN 1-0 GETAFE - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 1-1 BASILEA - SEVILLA UEFA EUROPA LEAGUE 0-0 SEVILLA - VILLARREAL PRIMERA DIVISIÓN 4-2 SEVILLA - BASILEA UEFA EUROPA LEAGUE 3-0 REAL MADRID - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 4-0

Abril: desconexión en Liga para enchufarse a Europa

El mes de abril tuvo un Sevilla bipolar. El cuadro de Emery disputó ocho partidos y solo ganó dos de ellos, pero probablemente los más importantes.

En Liga empezó el mes con una derrota por 1–2 ante la Real Sociedad que rompía la racha increíble que estaba cosechando en Nervión hasta el momento aprovechando que la zaga del Sevilla estuvo muy blanda, llegando a marcar Kychowiak un gol en propia meta. El siguiente compromiso liguero fue la visita a Mestalla ante un Valencia en horas muy bajas, que superó al Sevilla por 2–1 tras un nefasto choque por parte de los hispalenses. Se avanzó Parejo de falta, igualó la contienda Gameiro en el minuto 86 pero en el descuento, el exsevillista Negredo dio tres puntos a los ches que les permitían respirar.

Después recibía al Deportivo en Nervión y se saldó el partido con 1–1 después de que el club local no materializara las ocasiones ni salvara la ventaja obtenida gracias al gol de Iborra. El mes liguero siguió con la visita al Molinón y otro mal resultado, esta vez una derrota por 2–1 después de que, de nuevo, el Sevilla se avanzara gracias a Iborra y, de nuevo, el Sporting remontó en el añadido. La nota positiva en la competición doméstica fue la clara victoria por 2-1 en el derbi ante el Real Betis con un dominio aplastante y goles de Gameiro y (golazo) de Coke.

En la Europa League, la racha fue diferente. Se consiguió la única victoria a domicilio en Europa o Liga, en un imponente estadio como San Mamés. Se avanzó Aduriz pero Kolo e Iborra daban ventaja a los sevillistas de cara a la vuelta de los cuartos de final. En el partido en Nervión, Aduriz, otra vez, avanzó a los leones, igualó Gameiro pero remontó Raúl García. El partido se fue a la prórroga y acabó en los penaltis. Siguió el idilio del Sevilla con las tandas, que convirtió todas sus penas máximas mientras que Beñat, exbético, falló el suyo. El definitivo lo anotó lesionado Gameiro, emulando la final de Turín.

El mes acabó con un buen empate en campo del Shaktar Doneskt, en la ida de las semifinales de la Europa League. Se avanzó Vitolo, remontó el equipo local y puso la X en el marcador Gameiro de penalti. La pésima noticia fue la dura lesión de rodilla del danés Krohn–Delhi.

Banega espera para tirar una falta en el Sevilla - Real Sociedad | Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO SEVILLA - REAL SOCIEDAD PRIMERA DIVISIÓN 1-2 ATHLETIC - SEVILLA UEFA EUROPA LEAGUE 1-2 VALENCIA - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 2-1 SEVILLA - ATHLETIC UEFA EUROPA LEAGUE 1-2 SEVILLA - DEPORTIVO PRIMERA DIVISIÓN 1-1 SPORTING - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 2-1 SEVILLA - BETIS PRIMERA DIVISIÓN 2-0 SHAKTAR DONETSK UEFA EUROPA LEAGUE 2-2

Mayo: no hay quinta mala

Otro año más y por tercera vez consecutiva el Sevilla llegaba a mayo con opciones claras de jugar una final. Pero antes de eso los de Nervión debían resolver ciertos asuntos pendientes que tenían en la Liga.

El conjunto dirigido por Unai Emery empezaba el año jugando en Cornellá ante el Espanyol y con ciertas posibilidades de escalar a la sexta posición de la tabla ocupada por el Celta de Vigo. Las cosas no salieron como se esperaban en tierras barcelonesas y los andaluces cayeron por 1-0 con gol de Caicedo. Los rojiblancos terminaban la jornada en séptima posición con 52 puntos a cinco del Celta de Vigo.

La derrota en Cornellá se podía esperar teniendo en cuenta que los hispalenses tenían un importante compromiso en pocos días con la vuelta de la semifinal de la Europa League. Tras el empate a dos de la ida, los de Emery tenían que salir a por todas al calor del Sánchez Pizjuán, que una vez más, presentaría un lleno absoluto para llevar en volandas a los suyos rumbo a su quinta final de la Europa League.

Los hombres de Unai Emery no decepcionaron y tras colocarse por delante en el marcador y ver como Eduardo igualaba antes del descanso, brindaron una magistral segunda parte de fútbol que supuso que el electrónico se fuera al 3-1 gracias a los tantos de Kevin Gameiro y Mariano. Una vez más, el Sevilla se metía en otra final de Europa League y allí le esperaba el Liverpool.

Con la clasificación para la final de la Europa League, el Sevilla dejó un tanto de lado sus partidos en Liga. En la penúltima jornada del campeonato doméstico recibía a un Granada muy necesitado de puntos para mantenerse en Primera. El último duelo andaluz de la campaña se saldó con triunfo granadinista de forma contundente por 1-4. El Sevilla de este modo no se movería de la séptima plaza en Liga por las diferencias con sus perseguidores y antecesores.

En el último partido de la Liga los andaluces no rompieron con la dinámica negativa de resultados y con varios suplentes en el once titular, entre ellos Juan Muñoz que acabó marcando el único gol de los andaluces. Los sevillistas acabaron con diez y vieron como los leones les superaban con un 3-1. La temporada en Liga terminaba y los rojiblancos tenían el dudoso honor de no haber ganado lejos del Sánchez Pizjuán en toda la temporada.

Tras echar el telón de la Liga y cuando la competición había terminado para la mayoría de los equipos, el Sevilla a falta de una final, disputaría dos en un corto periodo de cuatro días de descanso entre una y otra. La polémica no estuvo ajena a este hecho y Javier Tebas salió a la palestra para opinar que los andaluces estarían descansados, declaraciones que realizó tras concluir la final de la Europa League

La primera fue la de la Europa League. El rival era el todopoderoso e histórico Liverpool del alemán Klopp. La final empezó del lado del Liverpool con un gol de Sturridge en el 35. Al descanso y tras ver lo sucedido en la primera mitad, la cosa pintaba muy gris para los de Nervión pero una vez más la relación entre la Europa League y el Sevilla volvió a sus mejores momentos. Gameiro igualó en la reanudación y para sorpresa de todos, Coke se convirtió en el auténtico protagonista de la final con dos tantos que sentenciaron el choque con el 1-3 definitivo. La Europa League no se movería de Sevilla y los nervionenses entrarían en el Guiness de los Récords por ser el único equipo que conseguía dicho trofeo cinco veces y tres de manera consecutiva.

Cuatro días después y con la resaca del triunfo continental aún en la memoria, los sevillistas viajaban al Vicente Calderón en un desplazamiento en masa desde la capital andaluza para disputar ante el FC Barcelona la final de la Copa del Rey. Este choque se antojaba muy complicado porque los de Luis Enrique habían terminado el año a un gran nivel. La final fue muy diferente de lo esperado y los sevillistas tuvieron serias opciones de triunfo cuando los blaugranas se quedaron con diez. Finalmente el Barcelona aguantó los envites hispalenses y en la prórroga el físico barcelonista pudo más que el de los sevillistas y terminó con un 2-0. Con este encuentro se cerraba la temporada para los de Nervión.

Tras concluir la temporada y los partidos oficiales, una noticia saltó a la palestra como un resorte. Monchi tenía intención de dejar el Sevilla. Tras varios días, finalmente el club actuó con frialdad y remitió al director deportivo a su cláusula de rescisión o a continuar con lo que estipulaba su contrato.

Si fueron hechos consumados las salidas de jugadores importantes en la anterior campaña pero que en la 2015/16 pasaron a un segundo plano como son Diogo y Beto. El guardameta expresó su sentimiento sevillista en una emotiva carta y dejó una huella imborrable bajo los palos del Sánchez Pizjuán. Diogo por su parte puso rumbo a tierras griegas para fichar por el Olympiacos.

Gameiro celebra un gol contra el Shakhtar | Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO ESPANYOL - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 1-0 SEVILLA - SHAKTAR DONETSK UEFA EUROPA LEAGUE 3-1 SEVILLA - GRANADA PRIMERA DIVISIÓN 1-4 ATHLETIC - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 3-1 LIVERPOOL - SEVILLA FINAL UEFA EUROPA LEAGUE 1-3 BARCELONA - SEVILLA FINAL COPA DEL REY 2-0

Junio: el cambio de era

El pasado mes de junio estuvo marcado por la incertidumbre en la dirección sevillista, tras la salida de Unai Emery, y la frustrada salida de Monchi. A estos acontecimientos, se suma la amarga despedida de Reyes, tras ser uno de los pesos pesados en el vestuario y haber jugado 243 partidos oficiales con la camiseta hispalense. Tras debutar de la mano de Caparrós, fue traspasado al Arsenal y ocho temporadas después volvió tras jugar en el Atlético de Madrid.

La salida de Unai Emery el 12 de junio ponía punto y final a una de las eras más gloriosas de la historia del Sevilla, tras conquistar tres Europa League consecutivas y un total de ocho finales. Tras varias semanas de incertidumbre Unai acabó marchándose del banquillo hispalense, varios eran los pretendientes, para dirigir el nuevo proyecto sevillista, como: Rudi García, Jorge Sampaoli o el mismo Caparros. Finalmente, el 27 de junio de 2016, Jorge Sampaoli se convirtió en el técnico sevillista, el cual trajo una nueva mentalidad a la primera plantilla, que contaba con varios fichajes que se adaptaban a dicho estilo de juego, ya que en todo momento contaban con su visto bueno.

Para finalizar el mes, el filial sevillista tras vencer al Lleida en la tanda de penaltis, ascendía a la Liga 123, siendo el único filial en dicha categoría.

Julio: comenzó el baile de cada verano

El mes de Julio comenzaba con un secreto a voces, la marcha de Krychowiak: el jugador, que ya había sido pretendido en el mercado invernal y durante el pasado verano, respectivamente, por equipos punteros de Europa, finalmente se decantó por el PSG de Unai Emery. Decisión motivada por la petición del extécnico sevillista. Con esta venta, una de las claves en temporadas anteriores, empezaba a rodar el equipo poniendo rumbo a su gira por EEUU y Alemania con rivales como River Plate y Mainz 05, ambos encuentros saldados con victorias.

Este verano, como casi todos, ha sido movido para Monchi teniendo que cambiar fichas tan importantes como la del entrenador y no solo como persona que dirige a un equipo sino hasta de estilo de juego, siendo los del técnico vasco y el de Sampaoli en ciertos aspectos incluso contradictorios, siendo una apuesta fuerte y contradictoria. La presentación del nuevo entrenador se produjo el 4 de julio.

Según avanzaba el verano, Monchi iba hilvanando una plantilla del gusto y necesidades del equipo técnico, incluyendo también gangas como la de Pablo Sarabia, incorporación en la que el Sevilla estuvo más listo que nadie ya que el jugador tenía ofertas de varios clubes tras el descenso del Getafe. Al madrileño, se sumaron dos argentinos más, Kranevitter (cedido por el Atlético de Madrid) para aportar músculo y cerebro a la medular sevillista y el Tucu Correa, explosión y juventud como una de las inversiones fuertes del verano.

A Banega, el timón de Emery, había que buscarle sustituto y el Sevilla puso sus miras en Brasil, en un jugador con una calidad que impresiona pero que hasta el momento no se había atrevido a cruzar el charco. El excompañero y amigo de Neymar en el Santos, el brasileño Ganso.

Correa y Kranvitter no serían los únicos argentinos en llegar a Sevilla, también lo haría el Mudo Vázquez, un viejo conocido de la Liga española por su paso por el Rayo Vallecano. El italo-argentino llegaba durante este verano como otra de las apuestas fuertes del Sevilla, procedente del Palermo italiano.

A finales de este mes llegaba un delantero y se marchaba otro, el italiano Ciro Immobile finalmente se desvinculaba del Sevilla y ponía rumbo a Roma para incorporarse a la Lazio. Y el delantero que llegaba en su lugar sería el Franco-tunecino Ben Yedder, procedente del Toulouse.

Y el ultimo día del mes, se producía una de las salidas más tristes desde la de Rakitic, el hombre de la quinta Europa League con sus dos goles y el alma y uno de los capitanes sevillistas decidía probar suerte en la liga alemana, marchándose al Schalke 04, Coke Andujar.

Agosto: el mes del cambio

Con la salida de Unai Emery y la posterior llegada de Sampaoli, agosto daba un giro hacia una nueva era.

Este es el relato de un verano que debía ser plácido y tranquilo, un verano subrayado en una línea continuista, pero que, de forma estrepitosa, dio un giro del 180º para acabar siendo uno de los veranos más difíciles y largos que se recuerdan en la historia más reciente del conjunto andaluz.

La llegada de Jorge Sampaoli al banquillo nervionense hacia cambiar todas las hojas de ruta estipuladas, pero el objetivo se seguía manteniendo: asentarse en la Champions.

Pese a ello, agosto se dibujaba con líneas de esperanza e ilusión, un técnico competitivo y un aluvión de caras nuevas, sembraban esa semilla de la buena expectativa de cara a las dos Supercopas incluso en los más negativos.

El mes como no podía ser de otro modo comenzaba con fichajes, un ir y venir de entradas, salidas y rumores, sobre todo rumores, el estilo Sampaoli hacia que muchos jugadores sonaran para el club, incluso los más insospechados. Con este vaivén arribaba en la capital hispalense Luciano Vietto, que después de la ardua tarea de decidir entre Barça y Sevilla, decidió recalar a orillas del Guadalquivir, apostando por los minutos y la confianza antes que el prestigio del club interesado. Más tarde se produce la llegada de Mercado, un personaje desconocido para el gran público que venía para hacer olvidar al capitán Coke, que días antes puso rumbo hacia Alemania. Antes de la Supercopa se producía otra salida más, una de esas salidas con sabor amargo, por lo que se esperaba de él y por lo que luego resultó, con todo ello Fernando Llorente abandonaba el club, consciente de su rendimiento y de que con el nuevo entrenador y su estilo de juego iba a gozar de pocas oportunidades. Llorente partía rumbo a Gales, concretamente al Swansea, junto a Borja Bastón (ex del Eibar).

9 de agosto, Trondheim, Noruega. El Sevilla FC viaja para disputar su quinta Supercopa europea, todas las expectativas están al alza, aunque con cierta cautela, pues el público es consciente de lo frágil que es por el momento el proyecto hispalense. Un proyecto recién creado y aún sin consolidar. En frente un viejo conocido, el Real Madrid.

Lo que pudo ser y no fue. El Sevilla FC pasó de tener la copa en la palma de la mano, en ser protagonista de una gesta de dimensiones desproporcionadas, un equipo en formación con una idea de juego muy volátil y solo con la casta y el coraje que le representan pudo ganarle un título al todopoderoso Real Madrid que llegaba con bajas, pero con una idea de juego sólida y consolidada. Todo lo que pudo ser, no fue, y no fue porque Sergio Ramos decidió apuntar su nombre una vez más en los libros de historia, y porque, una vez más, decidió arrebatar un título al rival en los últimos segundos. La pura imagen del fútbol.

Pese a la derrota, el equipo apuntaba maneras y dibujaba el camino que había elegido seguir.

Si la Supercopa de Europa pudo ser del Sevilla, la Supercopa de España fue del Barcelona desde que comenzó el partido de ida. El equipo de Luis Enrique el cual se las vio y se las deseó para quitarle de las manos al Sevilla la copa del Rey, también evidencio una superioridad apabullante en la Supercopa, los de Sampaoli pecaban de novatos y no tuvieron nada que hacer contra el genio del Barcelona, que se llevó la copa rumbo a la ciudad condal.

Dos derrotas en apenas dos semanas, para los escépticos una razón más para darse a la crítica y para los optimistas un jarro de agua fría que no auguraba buenas sensaciones de cara al campeonato nacional. Son momentos en los que el recuerdo de Emery se cierne sobre las mentes de los sevillistas, que temen con miedo que este sea el fin de la época dorada.

Una vez finalizadas ambas aventuras coperas, ya solo queda encarar el final del mercado de fichajes y el comienzo del campeonato liguero, la tan ansiada liga. El equipo sevillista se enfrentaba a otro conjunto de sus mismas características, nuevo entrenador, nuevo proyecto ilusionante, pero un modelo frágil. Hablamos del RCD Espanyol de Quique Sánchez Flores. Partido que ya evidenciaba el estilo Sampaoli y que nos servía de resumen de cara a la larga temporada que se avecinaba, 6-4 terminó el encuentro.

Esta recta final de agosto nos dejaba buenas noticias, Nico Pareja y Vitolo renovaban, una buena noticia en especial pensando en el canario, que tenía ofertas muy importantes del fútbol inglés y español. También estos días definían gran parte de la temporada, con la celebración del sorteo de Champions, que volvía a juntar contra la Juventus de Turín, pero que daba una oportunidad con respecto al año pasado, dejando en el mismo grupo a Olympique de Lyon y Dynamo de Zagreb.

El cierre del mercado acecha y todos esos rumores se hacen o no realidad, en el caso del Sevilla FC algunos de aquellos nombres insospechados se hacen realidad. Como Salvatore Sirigu, que arriba en Sevilla como cedido, para disputarle la portería a Sergio Rico, tras la lesión de David Soria.

También con estos últimos momentos de mercado se evidencia la salida de otra esperanza, rumbo a Alemania al igual que Coke, Konoplyanka partía para el Shalke 04 después de no lograr triunfar en Sevilla.

Para sustituirle llegaba, quizás el fichaje más inesperado del sevillismo, el último día de mercado llegaba al Guadalquivir Samir Nasri, cedido por el Manchester City de Guardiola, llegaba para ser vital y ganarse de nuevo un nombre en el fútbol de la mano de Sampaoli.

La competición doméstica finalizaba este mes con un empate frente al Villarreal por 0-0 enfriando el buen partido de la primera jornada y reviviendo el fantasma de no conseguir una victoria liguera fuera del estadio Ramón Sánchez Pizjuán.

Escudero controla un balón ante la presión de Rakitic | Imagen: Juan Ignacio Lechuga (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO REAL MADRID - SEVILLA SUPERCOPA EUROPEA 3-2 SEVILLA - BARCELONA SUPERCOPA ESPAÑA 0-2 BARCELONA - SEVILLA SUPERCOPA DE ESPAÑA 3-0 SEVILLA - ESPANYOL PRIMERA DIVISIÓN 6-4 VILLARREAL - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 0-0

Septiembre: definiendo el estilo

Con el cierre del mercado de fichajes y tras muchas salidas y venidas, Monchi hizo balance de este período y todos los cambios realizados en la plantilla, quedando bastante satisfecho de la planificación.

En este mes hubo parón por las selecciones y Vitolo volvía a vestir la camiseta de la selección española confirmando que será uno de los hombres a seguir por el nuevo seleccionador, Julen Lopetegui.

Los hombres de Jorge Sampaoli redefinieron el estilo de juego de este equipo con respecto a las últimas temporadas y ahora se apostaba más por la posesión del balón, imitando en lo posible al juego del FC Barcelona, y buscar a través de las combinaciones y triangulaciones el llegar a la portería contraria.

A pesar de este nuevo estilo, los resultados a domicilio en la competición doméstica no llegaron debido a que la plantilla era incapaz de ganar fuera del estadio Ramón Sánchez Pizjuán alargando la mala dinámica que traía de la temporada pasada. Así, en este mes se consiguió empatar en Eíbar y perder en Bilbao.

En casa el equipo tenía la posesión mayor tiempo que fuera y eso se traducía en más llegadas a gol y por ende mejores resultados que catapultaban al equipo con un buen inicio tras ganar a Las Palmas en una agónica victoria.

Este mes de septiembre trajo el primer plato fuerte de la temporada ya que tocó el primer derbi de la temporada frente al Betis en un partido donde los puntos se quedaron en casa tras un choque cargado de polémica.

En la UEFA Champions League el Sevilla empezó la fase de grupos con buen pie ya que fue capaz de sacar cuatro puntos de seis posibles en este mes complicado ya que tenía la salida a Turín y recibía al conjunto francés del Olympique de Lyon al que venció en Sevilla por 1-0 y cuyo resultado fue de vital importancia para el posterior desarrollo de la competición.

El mes terminó con la buena noticia de la renovación de Iborra hasta 2020, siendo muy importante por el factor anímico que uno de los capitanes desprende dentro del vestuario y que estuvo a punto de salir en el mercado veraniego con una suculenta oferta económica procedente de Inglaterra pero que el jugador declinó.

Nasri chutando a puerta | Imagen: Raúl Pajares (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO SEVILLA - LAS PALMAS PRIMERA DIVISIÓN 2-1 JUVENTUS - SEVILLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 0-0 EÍBAR - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 1-1 SEVILLA - BETIS PRIMERA DIVISIÓN 1-0 ATHLETIC - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 3-1 SEVILLA - OLYMPIQUE DE LYON UEFA CHAMPIONS LEAGUE 1-0

Octubre: el equipo demuestra un cambio de cara

Si hay que poner un calificativo para añadir al mes de octubre para el Sevilla, se puede hablar de un mes de progreso que la ha servido para saber lo que quiere el equipo después de las muchas dudas que dejó en los primeros meses de competición. Octubre se ha convertido en la consolidación del equipo ya que ha ganado todos los partidos que ha disputado salvo la salida a Gijón donde consiguió un empate ante el Sporting aunque mereció mucho más.

El Sevilla comenzaba el mes con una victoria agónica en casa ante el Deportivo Alavés, un partido que los sevillistas se pusieron por delante en el marcador con un tanto de Ben Yedder pero a falta de diez minutos, los vitorianos empataron en un lanzamiento a balón parado, todo parecía que quedaría en empate pero en el noventa de nuevo Ben Yedder puso dos a uno que le darían tres puntos importantísimos al Sevilla

Cabe destacar que el conjunto dirigido por Jorge Sampaoli rompió con una racha que parecía que nunca llegaría y no era otra que conseguir ganar a domicilio, el día que todo cambió a favor fue ante el Leganés en Butarque, no fue una victoria fácil ya que a pesar de ponerse con un resultado a favor de dos a cero, los locales consiguieron igualar el partido en menos de dos minutos, todo parecía que se repetiría la misma historia de siempre, la de no ganar fuera de casa, pero en los últimos minutos un tiro desde fuera del área de Pablo Sarabia sirvió para conseguir la victoria que dio un impulso y alivio al Sevilla. La victoria conseguida fuera de casa dejó claro que este Sevilla va enserio y la prueba donde se vería si era cierta sería ante el Atlético de Madrid en el Sánchez Pizjuán en un día lluvioso durante todo el Sevilla pero eso no fue excusa ya que el conjunto de Jorge Sampaoli, desde el primer minuto salió a comerse al conjunto del Cholo Simeone y consiguió la victoria con un gol a comienzos de la segunda mitad con una galopada del francés Steven N'Zonzi que a muchos recordó a las que hacía el gran Kanoute. No se confirmó del todo la búsqueda del liderato ya que se pinchó ante un rival en teoría de los considerados fáciles, el Sporting de Gijón.

En liga todo eran buenas noticias, pero había que ver como estaría el equipo en Liga de Campeones donde en el mes de octubre se encontraba con cuatro puntos tras empatar en el primer partido ante la Juventus en Turín y la victoria en casa ante el Lyon. El conjunto sevillista viajaba a Zagreb para enfrentarse al que se consideraba la Cenicienta del grupo pero en champions nadie es fácil. Los de Nervión se llevaron los tres puntos de Croacia al imponerse por un solitario gol de la estrella Nasri, dejando de cara muy encaminada la clasificación hacia los octavos de la Liga de Campeones.

Uno de los pilares para Jorge Sampaoli como no podría ser de otra manera es el internacional español Vitolo, donde su trabajo con el Sevilla ha sido recompensando para ser seleccionado por Julen Lopetegui con España. El canario se ha convertido también en un fijo para el entrenador español ya que ha disputado los partidos de la selección del mes de octubre consiguiendo anotar un gol ante la Juventus en territorio italiano que le valió para conseguir un punto importante de cara a la clasificación para el Mundial de Rusia de 2018.

Si hay que destacar una noticia mala para el Sevilla, fue la lesión del canterano Carlos Fernández que le dejará apartado de los terrenos de juego durante ocho meses debido a lesión de los ligamentos que se produjo en un entrenamiento con el primer equipo.

N'Zonzi remata un córner en el Sevilla - Atlético de Madrid | Imagen: Raúl Pajares (VAVEL)

PARTIDO COMPETICIÓN RESULTADO SEVILLA - ALAVÉS PRIMERA DIVISIÓN 2-1 LEGANÉS - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 2-3 DINAMO DE ZAGREB - SEVILLA UEFA CHAMPIONS LEAGUE 0-1 SEVILLA - ATLÉTICO DE MADRID PRIMERA DIVISIÓN 1-0 SPORTING - SEVILLA PRIMERA DIVISIÓN 1-1

Noviembre: la Champions lo centra todo

El Sevilla se acercó a los octavos de Champions League derrotando en el Ramón Sánchez-Pizjuán al Dinamo de Zagreb por cuatro goles a cero. Destacó la actuación de Escudero, que llamó la atención del seleccionador español, quien le lo citó posteriormente para disputar varios partidos amistosos. Un partido perfecto que el conjunto sevillista podría enmarcar por su juego, estilo y definición. Sin embargó el Sevilla no pudo certificar su acceso a los cuartos matemáticamente ya que un gol del Olympique de Lyon a falta de pocos minutos en Turín lo impidió, teniendo que jugársela posteriormente contra la Juventus de Turín y el Olympique de Lyon en territorio enemigo.

El Sevilla se enfrentaba a la Juventus en el feudo nervionense, con la vuelta destacada de Dani Alves. Un partido físico, de mucho cansancio, que no se resolvió hasta el minuto 85 cuando Bonucci hizo el segundo para los italianos. Finalmente perdió tres a uno y viajaba a Lyon con la obligación de no perder por más de un gol de diferencia.

A nivel de instalaciones, José Castro inauguró la construcción de una nueva grada en la ciudad deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Mientras tanto, el filial sevillista se vería obligado a jugar en el Ramón Sánchez-Pizjuán, algo de lo que seguramente ninguno de los integrantes de la plantilla rechazaría. Un entusiasmado José Castro señaló: “En el Sevilla hablamos con hechos".

Los jugadores sevillistas veían recompensados su buen hacer y además de la convocatoria previsible de Escudero, España volvió a llamar a Vitolo. Este atravesaba un enorme momento de forma, erigiéndose cada partido como el jugador nervionense más destacado. El jugador canario no pasaba desapercibido para nadie, y tampoco para Julen Lopetegui. También viajaron con sus respectivas selecciones Mercado, Kiyotake y Rami.

En las competiciones domésticas, el Sevilla se enfrentaba a otro gallito en el estadio sevillista y el Barcelona de Luis Enrique llegaba al Ramón Sánchez-Pizjuán con la intención de conseguir los tres puntos y seguir arriba en la tabla. El partido se puede resumir fácilmente con un nombre: Leo Messi. El jugador argentino consiguió doblegar al Sevilla con una magnífica actuación. Ambos equipos brindaron al mundo del fútbol un gran espectáculo, con poca recompensa en este caso para los nervionense.

En el campo de Riazor se volvió a conseguir la victoria fuera de casa confirmando que los malos presagios de la temporada pasada quedaban atrás, aunque el Sevilla no apareció en la Coruña hasta el minuto 45 de la primera parte, cuando N’Zonzi recortaba distancias en un partido que se le puso rápidamente cuesta arriba, llegando a ir perdiendo por dos a cero. A falta de cinco minutos para el final del encuentro el Sevilla caía derrotado en Riazor, pero en los instantes finales terminó de culminar la remontada con goles de Vitolo y Mercado. El Sevilla se afianzaba en la zona alta de la tabla mientras que dejaba a un Deportivo tocado y en caída libre.

Diciembre: la ilusión en la rampa de salida

