Resultado Sevilla At - Getafe en vivo y en directo online en Segunda División 2017 (2-1)

Google Plus

90´ Amarilla a Yan Eteki y expulsión a Bordalás, que se encaró con el banquillo sevillista.

90´ ¡Ojo al jugadón maradoniano de Pozo y Alberto toca lo justo para que la pelota de en palo y salga fuera!

90´ Último cambio: Cristian González por Marc Gual.

89´ ¡PARADÓN de Caro a disparo de Molinero!

88´ ¡Salva Bernardo el gol bajo la línea! Acoso azulón.

84´ ¡Balón que le cae casi sin querer a Molina y el de Alcoy la manda a la derecha de la portería!

83´ Falta lateral para el Getafe.

81´ Cambio en el Getafe: entra Ávaro Jiménez por Portillo. Última bala de Escribá.

80´ Amarilla para David Fuster.

79´ Centro de Carmona que manda a la red Marc Gual. Doblete del catalán que pone por delante a su equipo.

79´ ¡GOOOOOOOOOOOLLL DEL SEVILLA ATLÉTICO!

78´ ¡Desvía Alberto hacia el lado!

77´ Libre directo que dispondrá Ivi.

76´ Balón directo a las manos de Alberto.

76´ Falta lateral para el Sevilla Atlético.

72´ Por cierto. Entre tanto follón entró Yan Eteki por Cotán.

73´ Ahora reclama penalti el Pizjuán. Nervios a flor de piel en la grada, en el césped y en los banquillos.

71´ Vamos por partes. Jorge Molina anotó pero el juez de línea lo anula. Se forma un revuelo y finalmente Cuadra Fernández da por válido el gol del ex bético.

70´ ¡Tangana en el Pizjuán! y GOOOOOOOOOOLLLLL DEL GETAFE!

69´ Falta que colgará el Getafe, que aprieta en estos minutos.

68´ ¡Gol anulado a Chuli por fuera de juego! La emoción en todo lo alto.

67´ Buena acción colectiva sevillista por banda izquierda pero el centro de Matos lo remata mal Marc Gual.

66´ ¡Aparece Álex Muñoz para cortar un centro directo a Fuster en boca de gol!

64´ Remate de cabeza de Portillo por encima de la portería.

61´ Segundo cambio en el Getafe: Lacen entra por Faurlín.

57´ Cambio en el Getafe: entra David Fuster por Pacheco.

56´ ¡Paradón de Alberto para salvar el segundo de Marc Gual!

54´ Primer cambio del partido, será en el Sevilla Atlético: Alejandro Pozo sustituye a Curro.

52´ ¡Al palo Curro! Respuesta inmediata del filial.

51´ Buena jugada del Getafe y el chut de Damián Suárez sale centrado y atrapa José Antonio Caro.

49´ Providencial Molinero al corte para evitar el disparo de Curro en el área.

21:00 ¡Se reanuda la contienda, puso la bola en movimiento el Getafe!

20:58 Regresan los protagonistas. En nada, inicia el desenlace de esta historia.

20:46 Aunque no matemáticamente, este triunfo prácticamente sellaría la permanencia del filial sevillista en la categoría de plata del fútbol español tras el ascenso logrado el pasado curso.

20:45 El tanto del delantero catalán da ventaja al filial para el intermedio. Buen Sevilla Atlético, ordenado, disciplinado, intenso y con las ideas claras, al Getafe le está costando meterle mano.

20:45 DESCANSO EN NERVIÓN. GANA EL SEVILLA ATLÉTICO CON EL SOLITARIO GOL DE MARC GUAL.

41´ Pasado el aguacero, mucha disputa intensa y mucho balón dividido. No le está yendo mal al Getafe en esas lides.

38´ Comienza a llover otra vez en la capital andaluza. Lo hace con fuerza además.

37´ El juez de línea corta un incisivo ataque sevillista por fuera de juego de Cotán.

35´ Despeja José Antonio el chut de Pacheco. Casi aprovecha el Geta una superioridad numérica (Bernardo estaba siendo atendido fuera y no pudo entrar porque Cuadra Fernandez no le dio el OK).

33´ Amarillas a Juan Cala por una falta y a Bernardo por protestar al colegiado.

32´ ¡La tuvo el Sevilla! Conttaataque con asistencia final de Gual a Curro pero el palmerino no llega a tiempo para empujarla! Tocó pero llegaba muy forzado.

30´Gol anulado a Marc Gual por fuera de juego. Gran pase de Borja Lasso y definición del ariete, pero ya no valía.

25´ Falta para el filial hispalense en banda derecha. El centro de Curro se pasó de frenada y sale por el fondo.

23´ Buen balón por dentro al que no llega por poco Jorge Molina.

20´ Disparo fuerte de Ivi desde el balcón del área, Alberto rechaza al frente y Marc Gual lo aprovecha para hacer el primero de la tarde.

20´ ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLL DEL SEVILLA ATLÉTICO!

18´ ¡Despeja Alberto el golpeo directo de Ivi!

17´ Falta lateral para el Sevilla Atlético. Muy cerca del área.

16´ Latigazo seco de Molinero tal y como le venía que ataja seguro José Antonio Caro. Hubiera sido un golazo de haber entrado..

14´ Bonito partido con muchas alternativas. Los dos van a por el gol.

11´ Disparo cruzado de Pacheco que se va lamiendo el palo izquierdo de la portería. Primera clara para los de Bordalás.

10´ Primera posesión larga del Getafe que acaba con un golpeo de Chuli en el área que amortigua un defensor.

7´ Centro de Marc Gual que se envenena al tocar en un defensor y tiene que despejar a corner el meta azulón.

5´ Disparo de Marc Gual en la frontal que detiene Alberto. ¡Arranca fuerte el filial!

4´ Arrancada de Carmona que no mide bien el pase final y no puede llegar Marc Gual.

2´ Sale Alberto a tapar un chut de Curro en la parte izquierda del área. A punto de llegar Marc Gual a un centro desde la izquierda.

2´Primer ataque sevillista que se pierde por línea de fondo, sin peligro.

19:59 ¡Comienza el fútbol en Nervión!

19:58 Sacará el equipo local de centro.

19:56 ¡Saltan los protagonistas al terreno de juego!

19:32 Banquillo visitante: Guaita (p.s.), Peña, Paul Anton, Lacen, David Fuster, Gorosito y Álvaro Jiménez.

19:31 Banquillo local: Ondoa (p.s.), Cristian González, Yan Eteki, Carrillo, Borja San Emeterio, Schetino y Alejandro Pozo.

19:30 Getafe CF: Alberto García; Damián Suárez, Cala, Cata Díaz, Molinero; Alejandro Faurlín, Sergio Mora; Chuli, Portillo, Dani Pacheco; y Jorge Molina.

19:29 Sevilla Atlético: José Antonio Caro; Carmona, Bernardo, Álex Muñoz, Matos; Fede San Emeterio, Cotán; Curro, Borja Lasso, Ivi; y Marc Gual.

19:28 ¡Buenas tardes! Ya en directo desde el Sánchez-Pizjuán. Vamos primero con las formaciones titulares.

Toda la información del encuentro con la previa del partido Sevilla Atlético vs Getafe CF.

En el encuentro de la primera vuelta, el equipo de Bordalás se impuso con claridad, venciendo por dos tantos a cero. El doblete de Álvaro Jiménez decidió la contienda para un Getafe prácticamente intratable en el Coliseum Alfonso Pérez.

El encargado de dirigir la contienda será Guillermo Cuadra Fernández, del comité territorial balear. Afronta su segunda temporada en LaLiga 1|2|3, en la que ya dirigido 11 encuentros y ha mostrado un total de 48 amarillas (4,36 de media) y dos rojas (0,18 como promedio).

Mientras, en el equipo getafense se confirmó que el estadio Coliseum Alfonso Pérez albergará el duelo internacional entre Colombia y Camerún del próximo 13 de agosto.

Noticia importante en el seno del Sevilla Fútbol Club durante la semana: el club hispalense renovó el contrato del portero Fabrice Ondoa hasta junio de 2020.

Atentos a: Alberto García, del Getafe CF. El guardameta se ha conseguido en un valor seguro en la meta, donde sigue de titular indiscutible a pesar de la recuperación de Guaita. En los últimos siete encuentros solo ha encajado dos goles, y querrá mejorar la estadística volviendo a hacerse fuerte bajo la meta del Sánchez-Pizjuán.

Atentos a: Ivi, del Sevilla Atlético. El extremo zurdo volverá a enfrentarse al que fue su equipo antes de recalar en Nervión. Actualmente se ha consolidado en el primer filial del Sevilla Fútbol Club tras una gran campaña en Segunda B y un fantástico estreno en Segunda, donde ya ha dejado su rúbrica con 12 dianas.

El duelo más sonado llegó en el la fase de ascenso a Segunda de la temporada 1998/99, logrando el equipo madrileño el triunfo tanto en la ida como en la vuelta, con un global de 4-1 en la eliminatoria.

Será el octavo enfrentamiento directo entre estos dos equipos, después de que el Sevilla Atlético nunca haya logrado ganar al Getafe en los siete anteriores: tres empates y cuatro victorias azulonas. En los tres partidos en la capital andaluza se han producido dos empates y un triunfo getafense.

En su último partido a domicilio, los pupilos de José Bordalás se alzaron con los tres puntos en La Romareda, ante un Real Zaragoza que llegaba en un momento de forma pero que fue superado por el cuadro madrileño. Y eso a pesar de que lograba tomar ventaja en el marcador merced a un tanto de Ángel, pero en el segundo período una diana de Jorge Molina y otra de Ratón en propia puerta servían para remontar el duelo.

El conjunto azulón es el tercer clasificado, en puestos de playoff con 61 puntos (a siete del ascenso directo), tras 16 victorias, 13 empates y ocho derrotas, con 45 tantos a favor y 37 en contra. Como visitante, sus resultados son de cinco victorias, seis empates y siete derrotas (21 puntos).

En su último compromiso en casa, el Sevilla Atlético fue superado de forma sorprendente por el RCD Mallorca, que llegaba en muy mal momento al Sánchez-Pizjuán. Los bermellones se sirvieron de un gran partido de Moutinho, que con dos goles y un fantástico partido se llevó por delante a los de Diego Martínez. Ivi también hizo doblete para el filial pero el tanto inicial de Brandon valía para desnivelar la balanza a favor de los baleares.

El filial sevillista ocupa la novena plaza de la clasificación con 49 puntos (siete sobre el descenso), tras 12 victorias, 13 empates y 12 derrotas, con 48 goles a favor y 47 en contra. Como local, su balance es de ocho triunfos, ocho empates y dos derrotas (32 puntos).

¡Buenas tardes a todos los lectores de VAVEL! Bienvenidos a la retransmisión del partido Sevilla Atlético vs Getafe CF en vivo, perteneciente a la 38ª jornada de LaLiga 1|2|3. El encuentro tendrá lugar en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán este viernes a partir de las 20:00 horas.