Chus apuntala la medular del Marino

Chus jugando el balón en Mareo | Foto: Onely Vega - VAVEL

Durante todo el mercado de fichajes invernal la parcela de incorporaciones estaba totalmente cerrada para el Real Sporting de Gijón B, salvo oportunidad fabulosa que aprovechar irremediablemente, pero en el lado contrario, las salidas, estaban a la orden del día en todo momento, sobre todo por aquellos jugadores que en lo que va de temporada no han conseguido terminar de entrar en las rotaciones ligueras de José Alberto López. Durante la primera vuelta y los cuatro encuentros que se han disputado hasta el momento en el grupo segundo de la Tercera División, el Sporting B ha sido uno de los equipos que más jugadores ha utilizado, pero como no podía ser de otra manera, donde hay una plantilla amplia los jugadores que no han tenido apenas minutos son varios, lo cual hace que su salida a otros clubes fuera una clara opción para no caer en el abismo de estar en la grada de la Ciudad Deportiva de Mareo jornada tras jornada.

Chus es el segundo y último en salir

El Club Marino de Luanco, quinto clasificado del grupo segundo de la Tercera División, necesitaba reforzar el centro del campo, sobre todo con jugadores de calidad que permitieran a Adolfo Pulgar tener alternativas que plantear sobre el terreno de juego, y desde la Ciudad Deportiva de Mareo ha hecho las maletas Jesús Fernández Montenegro, más conocido en el mundo del fútbol como Chus, que a sus veinte años puede actuar en las posiciones de centrocampista defensivo o mediocentro creados, dos alternativas opuestas que le convierten en un talentoso jugador.

En la temporada 2014-2015 Chus comenzaba a alternar el División de Honor con el Sporting B, disponiendo de minutos de forma discontinua en el equipo de Tomás Hervás para que en la visita a la Sociedad Deportiva Compostela el mediocentro gijonés actuara por primera vez como titular disputando 65 minutos en San Lázaro. Pero en la presente campaña las cosas no han ido ni mucho menos por donde Chus Fernández podría haber esperado, y es que tan solo ha sumado cuatro partidos y la escasa cifra de 95 minutos en lo que va campeonato liguero, pero por contraposición en la Copa Federación, torneo donde el filial rojiblanco está en cuartos de final, hasta el momento Chus había jugado seis de los siete encuentros, siendo titular en cinco ocasiones para ser capaz de acumular ni más ni menos que 464 minutos, tan solo superado por Álvaro García en cuanto a minutos se trata.

Como no podía ser de otra manera, el hecho de haber estado la friolera de trece años formando parte de la cantera de un club histórico como el Real Sporting de Gijón hace que Chus Fernández haya querido mandar un mensaje a los aficionados. "Desde hoy empieza una nueva aventura, ha sido difícil tomar esta decisión después de tantos años, pero creo que más haya del fútbol esta la persona y después de tanto tiempo dando también quieres recibir... es una sensación difícil de explicar dejar atrás tantas cosas y momentos tan increíbles que he vivido, agradezco a todas las personas los momentos que compartí y disfrute tanto en estos casi 13 años, y ahora espero disfrutar de otro fútbol a otra manera con la intención de seguir creciendo y conseguir el objetivo que desde pequeño tengo en mi cabeza y por el que tantas horas he puesto empeño, el camino no es fácil y a veces hay que dar un paso atrás para dar dos hacia adelante, no es una despedida si no una manera de agradecer a todo el mundo todos estos años y momentos, desearle toda la suerte del mundo al que seguirá siendo mi club pero no estaré dentro de el, y que ojalá consiga el objetivo por el que llevamos luchando hasta ahora que estoy seguro que así será, así que dicho esto, en mi cabeza pienso que el fútbol siempre es justo.. así que hay que mirar hacia adelante y a seguir!!".

Tal y como ha confirmado el Club Marino de Luanco, la presentación oficial ante los medios de comunicación de Chus Fernández sera el próximo Jueves 2 febrero a las 13:15 horas en la secretaría de Miramar, estando disponible para que Adolfo Pulgar cuente con él si así lo cree oportuno en la próxima jornada.