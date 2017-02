Google Plus

Carmona: "Si seguimos en esta línea, saldremos del descenso" // Imagen: realsporting.com

Carlos Carmona fue el gran ausente en el encuentro del pasado fin de semana frente al Atlético de Madrid en El Molinón. La acumulación de tarjetas le obligó a presenciar el mejor partido del Sporting en toda la campaña desde la tribuna principal del coliseo rojiblanco. Una ''espinita'' de la que pretende desquitarse esta jornada, ayudando al equipo a derrotar al Celta de Vigo y sumar así 3 puntos importantísimos para abandonar los puestos de descenso.

El volante mallorquín compareció este miércoles tras el entrenamiento en Mareo y no quiso dejar pasar la oportunidad de elogiar el trabajo de sus compañeros ante el Atlético. “El otro día hicimos un partidazo, tanto en defensa como en ataque. El equipo quiso el balón en todo momento y, si seguimos así, creo que podemos salvarnos”, declaró.

Con respecto al duelo que enfrentará a los asturianos ante el Celta de Vigo, Carmona se mostró confiado en hacer un gran partido y llevarse la victoria, aunque reconoce la dificultad que entraña el rival a pesar del compromiso al que debe hacer frente este jueves, en Ucrania, ante el Shakhtar Donetsk. “Es cierto que, con el viaje, pueden llegar algo más cansados, pero tienen muy buenos jugadores y vendrán aquí a darlo todo”, aseguró. “Tenemos que empezar a ganar partidos, sobretodo en casa. Es un partido muy importante”, añadió.

Tuvo tiempo además para restar importancia al dramático duelo que enfrentará a Leganés y al Deportivo de la Coruña en Butarque el próximo sábado, y que se antoja clave en la parte baja de la tabla. “El domingo hay un Sporting-Celta y ese es el partido que tenemos que ganar. No debemos pensar en los demás, sino que tenemos que centrarnos en nuestro partido y hacerlo lo mejor posible”, afirmó. Si el resultado nos favorece pues bienvenido sea, pero si no sumamos, no sirve de nada”, concluyó.