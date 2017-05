Xavi Torres: "Hoy es un día duro"

Google Plus

Xavi Torres en un patido con el Sporting. // Imagen: Dieglo Blanco.

El alicantino describe el día de hoy como un día duro: “Bueno, la verdad es que hoy es un día duro, ayer fue un palo sobre todo por las acciones de que cuando mejor estamos, cuando mejor está el equipo, cuando mejor atacamos tanto con la ocasión de Moi como la mía para meter gol y al minuto siguiente te meten gol. Fue un mazazo porque luego en el descanso se habló de que íbamos a remontar”. Admite que al inicio de la segunda parte se le puso el partido cuesta arriba: “Al minuto primero de la segunda parte te vuelven a meter otro gol y ahí si que se nos puso cuesta arriba”.



Reconoce que hoy es un día duro por la dura derrota cosechada en el día de ayer aunque confía en que su rival directo no puntúe: “Hoy es un día duro pero bueno mañana tenemos descanso y esperemos que se cumplan los pronósticos y el Eibar gane al Leganés” aunque aún tiene esperanzas de poder conseguir su objetivo: “Nosotros esa esperanza no la vamos a perdemos y vamos a luchar hasta el final por el club que representamos ante todo, por el vestuario que tenemos y por la afición que tenemos”.



Describe, de forma honesta, como fue el transcurso de la segunda parte: “La segunda parte se describe sólo con el gol en el primer minuto y ya te pones dos cero sabiendo que el empate no te servía, entonces lo ves ya muy cuesta arriba el tener que darle la vuelta a ese partido pero bueno son acciones puntuales, acciones que no deberían pasar y pasan cuando estás ahí abajo”. Nos cuenta como es el día post partido: “Hoy es un día que obviamente las caras pues son así, si fuesen de otra manera sería porque no nos afectaría”.