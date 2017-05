Analizando al Betis: más que un rival, un amigo

Jugadores del Betis celebrando un gol. Foto: Raul Pajares - VAVEL

Aunque el conjunto andaluz ha sufrido más derrotas que victorias (fue derrotado 19 veces, mientras que tan solo ganó diez encuentros), estos resultados le han valido para ocupar la posición décimoquinta en la tabla y así mantenerse en primera división.

El Betis no comenzó la temporada de la mejor manera puesto que el primer encuentro fue contra el FC Barcelona en el Camp Nou, enfrentamiento en el que los béticos no pudieron hacer demasiado y sufrieron una dura derrota por 6-2. En el segundo partido, en el que se enfrentaban al Deportivo, tampoco se notó una mejoría del equipo, este no fue derrotado pero tampoco logró la victoria. Fue en el tercer encuentro cuando el club andaluz consiguió los tres puntos, no sin sufrir. En esta ocasión se enfrentaba al Valencia, y el partido destacó por que ambos equipos se lanzaron al ataque y por ello, sufrieron en defensa. Ambos equipos iban empatados hasta que en el minuto 90, Rubén Castro anotó un tanto que dio la victoria al conjunto andaluz.

El resto de temporada estuvo marcada por victorias, derrotas y empates que hacen que el conjunto andaluz ocupe la posición décimo quinta en la clasificación a falta de un partido para que finalice la Liga.

A pesar de los buenos resultados obtenidos, el Betis ha reducido su esfuerzo en este tramo final de temporada. Esto se puede observar en que de los últimos cuatro encuentros ha perdido en tres ocasiones y ha empatado en la restante. Este comportamiento no ha gustado demasiado a la afición ni al club, y ha provocado que la directiva centrara toda la culpa en el técnico del club andaluz, Víctor Sánchez del Amo, que ha sido destituido por ser el responsable de ese bajo rendimiento. El dirigente Ángel Haro afirmaba con respecto a esta cuestión que es una vergüenza. “Los jugadores están tirando el escudo del Betis y, cobrar, siguen cobrando”. El equipo ha quedado desde entonces en mano de Alexis Trujillo.