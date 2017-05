Babin: "Si no llega a haber un cambio de entrenador sí me planteaba salir"

Babin durante un entrenamiento. Foto: Diego Blanco - VAVEL

La entrevista comenzó con el entrevistador preguntándole a Babin sobre la mejoría de su rendimiento a lo largo de la temporada, a lo que el defensa francés contestó que las lesiones le habían perjudicado, sin embargo tras superarlas, pudo finalizar la temporada en gran forma.

Por otra parte, cuando se le preguntó sobre la posibilidad de no seguir, el jugador contestó que tiene contrato hasta el año 2019, y que no le importaría jugar en segunda división si el equipo tiene un buen proyecto y si continua el entrenador. Además de Babin, varios jugadores del club rojiblanco han alabado al técnico catalán y han dicho públicamente que les gustaría que continuara. Con respecto a esto, el jugador francés afirmó que Rubi sabe lo que es jugar en Segunda División puesto que entrenó al Girona, al que llevo al “play off”, y al Alarcón. El francés también resaltó que ya conocen las ideas de este entrenador lo que haría que ganasen tiempo, ya que en esta división los equipos están igualados y hace falta mucho trabajo y esfuerzo. A parte de estos motivos, parece que la razón principal para tantos elogios es que Abelardo prefería jugar con Meré y Amorebieta, mientras que Rubi apostó por Babin desde el primer día.

El jugador francés confesó además que se había planteado salir en el mercado de invierno si no había un cambio de entrenador, algo que no sabía ni su madre. “Tengo 30 años, conozco la categoría. Venía de un equipo en el que era uno de los capitanes y no me sentía importante. Hay que decir las cosas como son”. Con respecto a este tema, el entrevistador le preguntó a Babin si seguiría en el club aun yéndose el técnico catalán, a lo que el jugador del Sporting respondió que eso no lo decidía él, sino la directiva del club. También habló sobre la posible salida de Jorge Meré. “Hay que entender que Meré tiene 20 años, es internacional sub 21 y posee unas condiciones enormes. Tiene que pensar en su futuro y en lo mejor para él y su familia. La gente entenderá que si tiene que salir, tiene que salir”.

No pudieron faltar tampoco los elogios a la afición en esta entrevista. El defensa francés destacó que la afición no les había fallado nunca, ni en los momentos en los que “tenían que darnos patadas en el culo”. A pesar de no lograr el objetivo, Babin destacó que los aficionados continuaron apoyándoles. “No estuvimos a la altura y siguieron ahí. En el último partido nos pidieron volver al campo para aplaudirnos. El Sporting es un club grande y es un honor vestir su escudo”.

Por último, Babin afirmó que todavía no había pensado sobre la Segunda División. “He visto un poco, pero tampoco he mirado mucho. Quiero olvidarme un poco del fútbol, pasar tiempo con mi familia y con mi mujer, que ha sufrido mucho”.