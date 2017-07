Babin: "Es una falta de respeto" // Imagen: Diego Blanco - VAVEL

"No voy a participar en la Copa de Oro". Así de tajante se mostró Jean-Sylvain Babin en declaraciones concedidas al diario El Comercio. "Mi abogado dice que tengo derecho a participar en ella porque es una competición de la CONCACAF, que pertenece a la FIFA, pero así lo hemos decidido entre mi selección, mi agente y yo. Martinica no quiere más problemas", añadió.

Tras su llegada al Sporting el verano pasado, Babin mantenía un acuerdo verbal con el entonces director deportivo del club, Nico Rodríguez, para que le permitieran viajar con su selección y disputar este tipo de competiciones. Sin embargo, con la salida del asturiano, las cosas parecen haber dado un giro de 180 grados. "Me fui de vacaciones el 22 de mayo y nadie me comunicó, ni con una llamada de teléfono, que no quisieran que fuera a jugar con la selección. El 16 de junio es cuando nos envían un comunicado, a mí y a la selección, a través del cual no me autorizaban a jugar", sostiene el defensa.

Babin no duda en mostrar su descontento con la decisión y, sobre todo, con las formas por parte del club. "Para mí es una falta de respeto hacia mi selección y hacia mí como futbolista y persona. Una cosa es decir que no desde un principio y otra muy distinta decir que sí al principio y que no 40 días después".

La relación entre el central y el nuevo director deportivo del Sporting, Miguel Torrecilla, no parece haber empezado con buen pie según las palabras del propio jugador. "Por la diferencia horaria le dije que me llamase un día y a una hora concreta. No me llamó ese día, sino al día siguiente. No nos entendimos muy bien porque fallaba la cobertura pero no vi feeling. También me dijo que me llamaría el nuevo entrenador, pero aún no lo ha hecho", señaló.

Babin se mostró muy disgustado por cómo han transcurrido los acontecimientos en las últimas semanas. "He estado muy triste. Estoy pagando los platos rotos de mi lesión el pasado mes de octubre. Al final soy yo el perjudicado", lamentó el francés. No obstante, quiso dejar claro que está comprometido con su equipo al 100%. "Sigo tan implicado como siempre y tengo la obligación de atender a mi club pero no voy a ser yo el que dé un paso adelante porque he sido el perjudicado".

"No sé si jugaré la temporada que viene en el Sporting. No depende de mí porque me han abierto un expediente muy fuerte sin haber jugado ningún partido con la selección", sentenció.