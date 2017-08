Juan Quintero: "El ascenso es una motivación"

Juan Quintero durante una rueda de prensa. Foto: VAVEL

Juan Quintero comenzó la rueda de prensa afirmando que está muy contento y agradeció tanto al club como a los aficionados su apoyo. "Estoy muy motivado por el club y la afición. Me he adaptado muy bien, y ya tengo ganas de comenzar la temporada". El colombiano también opinó sobre Paco Herrera, al cual le dedicó varios halagos. "Creo que el míster está haciendo un gran trabajo. Está encontrando la idea para que el equipo juegue como él quiere. También me hadado algún consejo para que me adapte mejor, y en cuanto a lo grupal es un buen profesional y una gran persona".

Cuando se le preguntó a Quintero si el objetivo del ascenso los iba a presionar mucho, el defensa respondió que no iba a ser así. "El ascenso es un objetivo que se siente como una motivación. El equipo lo siente así, y es necesario para estar comprometidos". Además de ello, Juan Quintero también explicó lo que quiere su entrenador. "El míster quiere que su equipo tenga: intensidad, efectividad en la parte delantera, se traslade rápido de costado a costado, y tenga, sobre todo, orden" .

Con respecto a los partidos de la pretemporada, se dejó caer que el Sporting había mostrado un mejor juego contra rivales de categorías superiores, que contra equipos inferiores, a lo que el colombiano contestó que para él no era así, y que habían influido otros factores como el estado del terreno de juego. Quintero también afirmó que había notado diferencias entre el fútbol sudamericano y el europeo. "El fútbol sudamericano te da más espacio, te da mas tiempo para pensar, mientras que el europeo es mucho mas rápido y se juega con mas intensidad y orden". A pesar de ello, el defensa añadió que tampoco le había costado adaptarse, ya que en su selección se practica el mismo fútbol. Por otro lado, Quintero afirmó que "luchará por un puesto en el equipo, y por aportar cosas buenas para el club".

Como anécdota final, el defensa colombiano afirmó que las playas de Gijón le habían parecido muy bonitas, al igual que también le agradó la comida asturiana, la cual calificó de “deliciosa”.