Isma López: "Gran parte de nuestros objetivos pasan por El Molinón"

Isma López dando un pase ante la mirada del portero del Alcorcón.// Imagen: Jorge Ropero-VAVEL

Nada más comenzar la rueda de prensa se le preguntó por los objetivos que buscaba el Sporting en casa: "Gran parte de nuestro objetivo pasa por los partidos que tenemos en casa con nuestra gente y yo creo que tenemos que luchar desde el primer día para dejarlo claro". Se le preguntó por su próximo rival, el Lugo, y por si conocía su juego y a sus jugadores: "Es un equipo que todos los veranos suele cambiar bastante gente, pero suele ser una línea continuista en cuanto al juego y trabajaremos sobre sus aspectos".

Una pregunta curiosa fue la mención del partido de Ipurúa, donde se le pregunta si fue el momento adecuado para hacer una reflexión de la situación del equipo: "Yo creo que hay que aprender de los errores y no olvidar lo que ha pasado, pero es cierto que no puedes vivir de centrarte en aquello. Cometimos una serie de errores el año pasado, es cierto que no fue un buen año para nadie pero yo creo que no puedes quedarte en eso". Otra pregunta relacionada con la pasada campaña es si la plantilla ya está recuperada tras las salidas de los fichajes que se trajeron en su última estancia en la máxima categoría: "Eso se ve a la hora de competir, es cierto que es pronto para hacer valoraciones, acabamos de empezar, estuvimos un partido en un campo que a la larga se va a ver que es complicado. Es cierto que faltaron cosas pero yo creo que el equipo estuvo unido".

Para acabar se le preguntó su opinión por el proyecto de Paco Herrera: "Acabamos de empezar, en pronto para valorarlo pero en cuanto al director deportivo como al entrenador son gente con mucha experiencia y yo creo que nos pueden ayudar".

Cabe destacar también la vuelta a los vestuarios del padre Fueyo, ya que la pasada campaña tuvo prohibida la entrada a los vestuarios bajo los mandos de Rubi.