Un ex entrenador rojiblanco intentará parar a un enrrachado Sporting

El último entrenador en el banquillo de los de Gijón se enfrentara este fin de semana a su ex equipo en un campo que conoce bien y en el que se encontrará un partido muy complicado.

Joan Francesc Ferrer Sicilia también conocido como Rubi, es un ex futbolista español que actualmente dirige al S.D Huesca en la Segunda División española. Este fin de semana su equipo viajará a Gijón, un campo conocido para él ya que fue su último equipo con el que, desgraciadamente, descendió a Segunda División.

Si bien es cierto que con su llegada el equipo mejoró, no fue suficiente para evitar un descenso, que por otro lado era prácticamente inevitable. El entrenador catalán llegó al Sporting tras la destitución de un Abelardo que consiguió no solo un ascenso, sino que mantuvo al equipo pese a las dificultades y hándicaps en Primera División. La tarea no era sencilla. Aún haciendo medianamente bien las cosas, el equipo descendió matemáticamente a falta de algunas jornadas para que la liga regular finalizase.

A pesar de su mala pasada por el equipo rojiblanco, este año en el S.D Huesca no ha empezado nada mal, y es que tras nueve jornadas disputadas su equipo se encuentra cuarto a dos puntos de los dos líderes de la categoría. Podría haber llegado a este partido empatado a puntos con Sporting y Numancia, que ha hecho pleno en su estadio, pero su empate en casa frente a un buen Reus los ha dejado en una cuarta pero no mala posición.

Se espera que el encuentro sea un partido disputado ya que ambos equipos llegan en un buen momento y están en la zona alta de la tabla, y como siempre se espera que la afición asturiana acompañe a su equipo una vez más y lo apoye en otro partido importante por mantenerse en la parte alta de la tabla.