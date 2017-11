Rubén García: "Después del partido de Valladolid, este es un partido clave"

Google Plus

Rubén García en un partido con el Sporting de Gijón. Foto: VAVEL

Después de dos jornadas sin conocer la victoria, el Sporting tiene una misión importantísima que consiste en volver a levantarse para seguir la estela del líder de la Segunda División, el Huesca. El rival será el Cádiz, que visitará El Molinón el próximo domingo a las 20:30h. De cara a este crucial encuentro ha hablado Rubén García. El atacante del Sporting ha atendido a los medios en rueda de prensa para explicar las sensaciones del equipo después del empate contra el Valladolid y cómo llegan al importante partido contra los andaluces.

El equipo asturiano no llega al partido contra los andaluces de la mejor manera y es que sólo ha conseguido un punto de los últimos seis. "Después del partido de Valladolid donde no puedes ganar y no te vas con buenas sensaciones, este es un partido clave", explicaba el atacante valenciano en referencia al partido contra el Cádiz destacando también que después de decepcionar a la mareona la pasada semana, quiere "convertir en buena la presión en El Molinón".

Sobre su rival, Rubén García ha realizado un análisis futbolístico y ha explicado que el equipo andaluz "tiene una defensa rocosa y con experiencia y arriba tienen un punto de velocidad y explosividad que nos puede crear peligro a la contra". En esa delantera se encuentra un viejo conocido de la afición rojiblanca, David Barral. El gaditano que estuvo seis años en el Sporting también coincidió con Rubén García en las filas del Levante. "Siempre me habló de Gijón como de su casa, así que vendrá extramotivado", decía sobre Barral, añadiendo que se trata de un jugador "es un jugador difícil de defender. Trabaja mucho para el equipo y es muy competitivo". Con todo esto, los rojiblancos necesitan volver a la senda de los tres puntos para ascender posiciones en la tabla y seguir con el objetivo del ascenso a la máxima categoría española.