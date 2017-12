Anuario VAVEL Sporting de Gijón 2017: Óscar Whalley, lo que pudo haber sido y nunca fue

Google Plus

Óscar Alexander Whalley Guardado // VAVEL

El joven portero maño, quien paso por las categorías inferiores de la selección española y estuvo en el primer equipo del Zaragoza, llego a Gijón hace dos años para ejercer un papel el cual no ha llegado a ejercer ni mucho menos. Whalley, quien prometía muchísimo más de lo que ha dado, recaló en el Sporting procedente del Huesca en 2016. El portero de 23 años jugo con el Huesca únicamente 13 partidos en todas las competiciones donde recibió 19 goles durante todo el año. Más partidos fueron los que jugó en Zaragoza con quien hizo una buena temporada realizando más de 25 apariciones.

Whalley no solo llegó muy pronto al primer equipo maño, hablando de su edad, sino que participó en las categorías inferiores con la selección española y prometía grandes cosas debido a su corta edad y su gran nivel. Tras su corto pero intenso paso por el Zaragoza, el portero se fue Huesca donde no tuvo muchas oportunidades y decidió irse al Sporting donde veía que podía tener mayor protagonismo.

Por desgracia la situación para él no fue a mejor, sino a peor. El “pichu” Cuellar, ahora portero del Leganés, tenía la supremacía de la portería, y con la llegada de Mariño incluso paso a un tercer plano el portero maño. En estos dos años que lleva en Gijón ha no ha disputado apenas minutos en liga y únicamente tres partidos en copa del rey, en los cuales el Sporting nunca ha pasado la eliminatoria estando el bajo los palos.

El mercado de inverno estará abierto en unos pocos días, y de seguro Whalley intentará buscar nuevo destino fuera de Gijón para seguir creciendo como profesional. El Sporting le ha abierto las puertas para que pueda encontrar un nuevo club, asi que no será raro que al finalizar el mercado invernal el portero maño ya no este dentro de la entidad sportinguista.