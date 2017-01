Diamanka: "Queremos que la situación cambie y eso solo se consigue ganando partidos"

Pape Diamanka, en sala de prensa. (FOTO: David García - VAVEL)

Pape Diamanka, centrocampista de la Unión Deportiva Almería, ha pasado este miércoles por sala de prensa para analizar tanto la marcha de su equipo como la suya propia, sobre la que se ha mostrado exigente, asegurando que puede dar más de sí. "Está claro que aún no estoy contento con lo que estoy dando, porque sé que puedo ofrecer más. Me está costando llegar a mi nivel y no he tenido la continuidad que esperaba cuando llegué", confiesa el de Dakar, que espera mejorar en sus prestaciones en un futuro no muy lejano.

"Tenemos que reaccionar ya"

El senegalés, pasando al aspecto colectivo, considera que ya no hay más lugar para el error y afirma que, dada la dificultad que va adquiriendo el campeonato con el paso de las jornadas, el equipo ha de dar un golpe encima de la mesa. "La cosa se complica cada vez más y tenemos que reaccionar ya si queremos estar donde nos merecemos. Ahora tenemos dos partidos fuera de casa, donde no hemos ganado aún, por lo que vamos a intentar hacerlo", ha concretado.

El ex del Zaragoza es sabedor de la difícil situación que atraviesan los de Fernando Soriano, como también lo es de que hacer que esta cambie depende única y exclusivamente de los componentes del plantel que comanda el preparador aragonés: "Nosotros estamos a lo nuestro; queremos que esto cambie y eso se consigue ganando los partidos, y para ello trabajamos".

"Nunca esperas estar en esta situación, pero las cosas se presentan así y hay que superarlas"

Tras varias temporadas relativamente cómodas en la Segunda División española, Pape se está postulando como un novato en esto de flirtear con un descenso a la categoría de bronce, algo que asume aseverando que lo está pasando igual de mal que el resto de sus compañeros: "Es complicado para todos, pero somos conscientes de que podemos salir de ahí y seguro que lo acabaremos haciendo". En cualquier caso, apostilla que verse tan abajo en la tabla era algo que en verano no se esperaba: "Nunca esperas estar en esta situación, pero las cosas se presentan así y hay que superarlas".

Poniendo sus miras en el choque del próximo domingo frente al Reus, el mediocampista indálico no esconde que será un encuentro complicado, "como todos", y subraya que el que "ofrezca un plus" será quien consiga llevarse el triunfo. Precisamente eso, un plus, es lo que tienen que exponer los rojiblancos para ser menos endebles en las acciones a balón parado, puesto que de esta guisa han encajado ocho de los últimos once goles. Sobre ello, el "6" ha asegurado: "Tenemos que seguir entrenando, estar concentrados y dar un poco más. Cada uno nos dedicamos a trabajar para intentar bloquear eso, pero son cosas que suceden en los partidos y a veces no se pueden controlar".