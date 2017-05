Quique González: "Sabemos que la afición va a responder, la necesitamos más que nunca"

Google Plus

Quique González, durante un entrenamiento esta temporada. (FOTO: David García - VAVEL)

Quique González, delantero y máximo goleador de la Unión Deportiva Almería, ha comparecido este miércoles en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, a las puertas de lo que se antoja, dice, un partido "vital" para los intereses de su equipo, el que le enfrentará este sábado al Mirandés a partir de las seis de la tarde. Un Mirandés al que, subraya, "hay que respetar aunque parezca que está virtualmente descendido" porque se lo ha ganado con sus últimas actuaciones: "Si te paras a pensar, últimamente ha conseguido puntos con jugadores expulsados y marcadores en contra, y eso tiene mucho mérito. Los jugadores van a venir aquí a luchar y hasta que no sean matemáticamente de Segunda B no van a parar de correr".

Se acabaron las bolas extra

Para el pucelano es capital seguir dependiendo de sí mismo en este tramo final de campaña, lo cual pasa por ceder el menor número de puntos posible, sobre todo en las citas en las que los de Luis Miguel Ramis harán las veces de anfitriones: "Se tiene que ver desde un primer momento que el Almería quiere conseguir los tres puntos. Es una final, pero el problema es que ya no hay más bolas extra. Tenemos que ganar sí o sí y luego ya pensar en el Getafe".

"Sabemos que, haciendo nuestro fútbol, vamos a tener ocasiones"

Cabeza fría y que el equipo muestre la cara que viene exponiendo en el Mediterráneo son las claves del ariete indálico para afrontar la cita frente al cuadro burgalés: "Debemos hacer nuestro fútbol. Sabemos que así vamos a tener ocasiones y que vamos a ganar. Hay que demostrarlo, no solo valen las palabras".

Y para contribuir a que así sea, la plantilla unionista tendrá a sus espaldas a una afición que podría valerse de la iniciativa benéfica puesta en marcha por la entidad para registrar una gran entrada: "Sabemos que nuestra gente va a responder, como lo está haciendo toda la temporada. Ahora la necesitamos más que nunca y por ellos queremos conseguir esta victoria que nos dé un poco de tranquilidad dentro del sufrimiento que estamos pasando".

La bronca de Ramis, una mera anécdota

Haciendo alusión a la bronca que Ramis profirió a sus pupilos el pasado martes, exigiéndoles una mayor intensidad, González no ha querido sino quitarle hierro al asunto y verlo desde el lado positivo: "No hay ningún problema, sois vosotros (la prensa) los que lo sacáis un poco de contexto. El míster vio que no estábamos apretando y elevó la voz, pero es lo que tiene que hacer un entrenador, meter un poco el dedo en el culo, pero con la mejor intención para que nosotros, que somos profesionales, demos el máximo. Fue un hecho anecdótico, sin nada raro".

A título personal, el "9" rojiblanco considera que su labor está centrada en sumar para el beneficio del colectivo, más allá de la posición que ocupe en el terreno de juego: "La decisión es del míster y Quique está aquí para ayudar al equipo. Me ha tocado jugar unos partidos en banda y yo, como profesional, tengo que responder como mejor sé. Donde me toque jugar lo intentaré hacer bien. Kalu (Uche) está lesionado pero también hay otro compañero, como es Juanjo, que lucha cada día. Todos sumamos".