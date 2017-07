Corona explica las claves de la nueva dirección deportiva

Corona, en sala de prensa | Foto: David García, VAVEL.com

Uno de los cambios más tajantes de la UD Almería en los últimos días se produjo en las oficinas. Raul Lozano dejaba de ser el director deportivo del club para que el que hasta el momento fuese futbolista, Miguel Ángel Corona, ocupara este cargo. La vida deportiva de uno de los hombres más importantes del club indálico seguiría ligada a la entidad, pero ahora desde una posición en el punto de mira de todos los aficionados.

Corona, en su presentación, intentó transmitir esa tranquilidad que le acompaña, asegurando estar capacitado para mostrar su mejor versión: “Voy a intentar, con mi dedicación y profesionalidad, dar todo lo que tengo, como cuando he estado en el terreno de juego. En ocasiones se acertará y en otras se fallará, pero tengo claro que me iré a la cama con la conciencia tranquila. Tengo una ilusión terrible y estoy convencido de que podemos lograr una buena temporada y hacer a nuestros aficionados disfrutar”.

El talaverano no estará solo, le acompañarán el propio Raúl Lozano e Ibán Andrés. Para que cada uno de ellos pueda desarrollar su cargo sin trabas, Corona explicó que el trabajo se parcelará, existiendo gran comunicación y confianza entre todos: “Cuatro ojos ven más que dos, pero si solo esos dos han visto una situación y tienen fe, asumiré esa responsabilidad porque tengo una confianza ciega en cada una de las parcelas”.

Deberán, poco a poco, formar una equilibrada plantilla que echará a rodar el 12 de julio bajo las órdenes de Luis Miguel Ramis y su renovado cuerpo técnico, para intentar conseguir el objetivo en esta temporada, disfrutar del fútbol: “No nos vamos a marcar un objetivo clasificatorio. Tan solo venir al estadio a disfrutar del fútbol, que el equipo sea competitivo dentro y fuera, que la afición esté ilusionada y que sienta que sus jugadores lo dan todo. Plantearemos cada partido para ganar, porque el míster no sabe empatar, siempre busca vencer”.

Pese a que aún no se haya producido ningún movimiento en el apartado de las altas, al contrario que en otros equipos, la dirección deportiva no para de trabajar, pero eso sí, siempre consciente de las necesidades y posibilidades del conjunto: “Nos centraremos en las prioridades, ya sea por número de integrantes actualmente o por calidad. Eso te puede llevar a perder un jugador llamativo que contrata otro equipo, pero nosotros pelearemos por nuestras prioridades. No tengo prisa ni presión, quiero que las decisiones que tomemos en estas dos semanas sean seguras al cien por cien, sin precipitaciones. A lo largo del tiempo se abren y cierran oportunidades en el mercado. Sé que nuestros aficionados están deseando conocer noticias, pero mi mensaje es de que estamos trabajando en cosas buena y por ello no iremos a las más a tiro o fáciles”.

Durante la rueda de prensa, Miguel Ángel Corona no quiso entrar dentro de la polémica relacionada con la posible venta del club por parte del máximo mandatario, Alfonso García: “No creo que atañe a mi trabajo de elaboración de la plantilla. Yo tengo un presupuesto marcado por la Liga de Fútbol Profesional, al margen de eso no tengo conocimiento de esas noticias, solo de hacer un equipo que le ilusione a la afición”.

Borja Fernández o Kalu Uche, piezas importantes del combinado la pasada campaña, no tienen contrato que los vincule a la entidad rojiblanca. Corona aseguró haber iniciado contacto con ambos para ofrecerle continuidad en el equipo almeriense, pero todavía no se ha llegado a ningún acuerdo y su futuro en el Almería se decidirá en los próximos días. El resto de jugadores que han terminado su contrato no continuarán ligados al club urcitano, como son los casos de Isidoro, Sereno o Azeez, entre otros.

En concreto, sobre este último, sobre Ramón Azeez, el nuevo director deportivo decidió ser trasparente: "A Ramón se le ha intentado renovar de todas las maneras. Nos hemos sentado con él a hablar todos los integrantes de la UD Almería: presidentes, técnicos, directores deportivos y generales, compañeros, amigos, el cuerpo médico, etc. Le hemos preguntado cómo podíamos satisfacer sus deseos para que continuase en el Almería y no ha habido respuesta".

En estas fases de la pretemporada los rumores no dejan de aparecer. En uno de ellos, el exjugador y exentrenador del conjunto indálico, Fernando Soriano, era el protagonista. Desde distintos focos ajenos al club, se anunció su prematura aparición en la UD Almería, ahora, para ejercer un nuevo cargo. Su compañero y amigo Corona, no soltó prenda al respecto: “Fernando es de esta casa y quizá trabaje en octubre. Del futuro no podemos hablar nadie, porque el equipo de trabajo es el que hay ahora”.

Haciendo referencia al trabajo de cantera que se viene desarrollando en la entidad, el manchego abogaba por darle continuidad a las cosas que se han hecho bien y corregir otras, como las relaciones con distintos clubes de la provincia, que desde un tiempo a esta parte han buscado el amparo de equipos como el Málaga: "Queremos que en el filial se pase de dos a ocho o diez jugadores almerienses. Fran (Fernández) y su cuerpo técnico van a disfrutar de la continuidad de este año y de otro más. Intentaremos poder contentar a los equipos de la ciudad para que haya una relación más fluida, pero para encontrarnos en un punto los dos tendremos que andar".