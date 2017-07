Rubén Alcaraz: "Mi club es el Almería y quiero dar todo por él"

Rubén Alcaraz posando con la elástica rojiblanca (Foto: David García, VAVEL.com)

Rubén Alcaraz, jugador procedente del Girona FC, aterrizaba en Almería en calidad de cedido para ofrecer a la medular del equipo indálico su polivalencia a lo largo de la temporada 2017/18. Tras los dos primeros días de pretemporada, el centrocampista catalán ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador rojiblanco en la sala de conferencias del Estadio de los Juegos Mediterráneos, donde respondió a las inquietudes de la prensa allí presente.

Pero antes de que comenzase la ronda de preguntas, Rubén quiso mostrar su agradecimiento a la entidad urcitana por hacer posible su fichaje por el combinado andaluz: "Quiero agradecer al club, al presidente, a Corona y al entrenador la confianza que me han demostrado desde el primer momento para venir aquí. Creo que es mi lugar y llego con mucha ilusión y ganas de hacer las cosas bien; espero que sea un buen año".

Tras la gran cantidad de bajas sufridas por la UD Almería en este mercado veraniego, la contratación de nuevos integrantes para la plantilla era obligada. Es por ello que Alcaraz llega a un centro del campo sin dueño previo, en el cual, de los anteriores inquilinos, quedan tan solo Diamanka, Joaquín y Pozo, este último enfocado en labores puramente ofensivas. Rubén lo tiene claro y es consciente de que, con trabajo, la titularidad es factible: "Es un rol que gusta a los jugadores. He elegido este proyecto porque creo que cuentan conmigo como pieza fundamental y pienso demostrarlo en el campo. Pretendo que todo vaya bien y creo que puedo tirar del carro cuando haya momentos malos. Ahora mismo, a trabajar, que es lo que me gusta a mí".

"Me gusta llegar al área y marcar"

Durante la pasada campaña en el Girona el jugador catalán contribuyó al juego desde varias posiciones de la medular, tanto en labores defensivas como apoyando las ofensivas, llegando a anotar seis goles. Pero, como todos los futbolistas, el exalbirrojo tiene predilección por una posición en concreto: "Soy pivote y donde me encuentro más cómodo es de doble pivote. Además, me gusta llegar al área y sobre todo aportar goles. Creo que tengo buena pegada y ojalá lo pueda hacer aquí y dar muchas alegrías".

Eran varios los equipos que estaban interesados en el fichaje de Rubén Alcaraz, pero fue el Almería el que se llevó el gato al agua. No tan solo por ofrecerle importancia dentro del proyecto, sino también por la similitud a la hora de entender el fútbol entre el propio jugador y el míster indálico: "Cuando hablé con Ramis por primera vez me transmitió la idea de que había un buen proyecto, me explicó cómo jugaba y la visión que tiene, y yo creo que somos muy similares. A veces, el tener ganas, ilusión y hambre es lo que te hace ganar en el fútbol".

Pese a que su estancia en el Almería tan solo durará un año, debido a que no existe ninguna opción de compra tras la conclusión de la cesión, el ex del Girona pretende llevar al equipo lejos de la zona baja de la tabla y, por qué no, pelear por algo más que no sea evitar el descenso: "Me rijo a jugar bien este año, pese a que tenga contrato con el Girona, mi club es el Almería y quiero dar todo por él. Defenderé estos colores y espero que hagamos un buen año colectivo para no sufrir, porque en esta categoría hay muy buenos equipos y cuesta ganar partidos. A ver si de verdad podemos luchar por algo más".