Los dorsales del Almería 2017/2018

Google Plus

Pozo volverá a lucir el dorsal 10 esta temporada. (FOTO: David García - VAVEL)

La Unión Deportiva Almería ha hecho públicos los dorsales que lucirán los futbolistas de su primera plantilla a lo largo de la temporada 2017/2018 que arranca este fin de semana. Como no podía ser de otra forma, hay cambios significativos, en tanto en cuanto se han producido un total de once fichajes y únicamente continúan ocho futbolistas del anterior ejercicio. Todo ello, teniendo en cuenta que el plantel aún no está cerrado y que podrían producirse más salidas y entradas en las próximas horas.

De cualquier modo, las altas ya producidas han elegido el número que lucirá su camiseta y, en este sentido, los últimos en llegar y que aún no han disputado minutos en pretemporada, o lo han hecho de manera testimonial como Tino Costa, no han sido menos. Así, el centrocampista argentino vestirá el 8, mientras que Nauzet Alemán y Juan Muñoz harán lo propio con el 15 y el 9, respectivamente.

Además, Pervis Estupiñán y Gaspar Panadero llevarán el 30 y el 31 a sus espaldas, pertinentemente, lo cual revela que ostentan ficha del filial aunque ejercerán como futbolistas del primer equipo.

Dorsales de la UD Almería para la temporada 2017/2018

JUGADOR DORSAL RENÉ 1 FRAN RODRÍGUEZ 2 LUCIEN OWONA 3 ÁLEX QUINTANILLA 4 ÁNGEL TRUJILLO 5 MANDI 6 MARCO MOTTA 7 TINO COSTA 8 JUAN MUÑOZ 9 JOSÉ ÁNGEL POZO 10 JAVI ÁLAMO 11 FERNANDO MARTÍNEZ 13 RUBÉN ALCARAZ 14 NAUZET ALEMÁN 15 FIDEL CHAVES 16 ANTONIO MARÍN 18 HICHAM KHALOUA 19 PABLO CABALLERO 20 NANO GONZÁLEZ 21 JORGE MORCILLO 23 JOAQUÍN FERNÁNDEZ 24 JAVI PÉREZ 29 PERVIS ESTUPIÑÁN 30 GASPAR PANADERO 31

Por último, también se ha dado a conocer los otros componentes del equipo que harán las veces de capitanes en caso de que Jorge Morcillo falte. Estos son Rubén Alcaraz, recién incorporado este verano, y el canterano Joaquín Fernández.