Nàstic de Tarragona - Almería: puntuaciones Almería, jornada 1 de Segunda División

Las dos escuadras durante el sentido minuto de silencio que se ha guardado en memoria de las víctimas del atentado de Barcelona | Foto: La Liga

Estreno de oro para el Almería en la campaña 17/18. La escuadra de Luis Miguel Ramis ha conseguido sus primeros tres puntos a costa del Nàstic de Tarragona en el Nou Estadi. Los rojiblancos se impusieron a los granas en un partido muy serio, en el que ambos conjuntos gozaron de una gran cantidad de ocasiones para haber anotado más de un gol.

El cuadro urcitano mostró su cara más seria, con un centro del campo de diez, que supo bascular en todo momento las acciones rojiblancas, y un ataque acertado en el momento oportuno. Pablo Caballero aprovechó un excelente servicio de José Ángel Pozo para poner el 0-1 en el marcador. Fidel en dos ocasiones, así como Hicham, pudieron también haber marcado, pero Dimitrievski desbarató cualquier posibilidad.

El conjunto local también disfrutó de un gran número de ocasiones, la más clara, la de Maikel Mesa en el descuento del encuentro, que se encontró con la respuesta del palo. Antes de esa gran ocasión, René se había erigido ya como el salvador para evitar el gol grana en más de tres ocasiones.

(0-3: Muy mal / 4: Mal / 5: Regular / 6: Bien / 7: Bastante bien / 8: Muy bien / 9: Fantástico / 10: Excelente / S.C: Sin calificar)

Luis Miguel Ramis

8 | Gran comienzo del tarraconense en su propia casa. El míster del Almería planteó un once ofensivo con el sistema de juego que defendió la pasada temporada: el 4-2-3-1 que tanto le caracteriza. Ha demostrado haber dotado al equipo de su toque particular. Se ve una escuadra compacta, en la que no se admiten relajaciones, y donde todos van a una. Sin embargo, los grandes aciertos del entrenador fueron los cambios. Introdujo a Hicham por un agotado Gaspar, a Pervis Estupiñán por Pablo Caballero, demostrando que el ecuatoriano también puede desempeñar sus funciones como interior, y finalmente cerró el encuentro metiendo a Owona y pasando a Joaquín al centro del campo. Magistral.

René Román

9 | Inconmensurable. El meta gaditano del Almería dejó algunas dudas en la pretemporada con salidas innecesarias e inseguridades con el cuero en los pies, sin embargo en el encuentro ante el Nàstic dio un auténtico recital, demostrando que es el primer portero del Almería a día de hoy. Se podría afirmar con rotunda claridad que el conjunto rojiblanco se embolsó los tres puntos gracias a René Román. Las detuvo de todos los colores, desde larga distancia, a bocajarro e incluso a balón parado. Un portero total, y para rato.

Marco Motta

6 | Aceptable. El lateral italiano del Almería completó un buen encuentro, si bien es cierto que no se prodigó en ataque tanto como en otras ocasiones. La gran actividad de Gaspar en el ataque imposibilitó las constantes subidas de Motta, que se limitó a guardar su banda, salvo en alguna ocasión que condujo el balón con peligro hasta el interior del área contraria. Pese a cumplir, se espera mucho más de uno de los jugadores con más calidad de la plantilla rojiblanca.

Jorge Morcillo

6 | Cumplidor. El nuevo flamante capitán del Almería, elegido así por sus compañeros, estrenó brazalete con victoria en el Nou Estadi y con titularidad, compartiendo zaga con Joaquín Fernández. El central valenciano completó un encuentro aceptable, si bien es cierto que dejó algunas dudas nuevamente en el balón parado, así como en la marca de los delanteros tarraconenses. Mucho margen de mejora por delante para el central rojiblanco.

Joaquín Fernández

6 | El de siempre. Salvo algún encuentro para olvidar, el central huercalense es de los productos más fiables que atesora la plantilla almeriense actualmente. Es irrelevante dónde se coloque en el terreno de juego, porque va a cumplir con creces. Pese a desempeñar sus funciones como central principalmente, el jugador almeriense ha demostrado tener una brújula en la cabeza cuando ha jugado en la media. Sin embargo, esta temporada el centro del campo rojiblanco está plagado de estrellas: Tino Costa, Mandi, Rubén Alcaraz...Cuando tuvo que modificar su posición en la segunda parte, mantuvo su atención en el tapete y no desentonó.

Nano González

5 | Paso a paso. El lateral malagueño del Almería volvió a partir como titular una temporada más, pese a la gran competencia que tiene con Pervis Estupiñán. En este encuentro y al igual que Marco Motta, cedió el protagonismo del ataque a Fidel Chaves, y se encargó simplemente de cerrar su banda a cal y canto, con algún error evitable. Se prevé un duelo interesante con Pervis por el lateral izquierdo en la presente temporada, si bien hay que afirmar que las características de ambos futbolistas son bastante diferentes.

Rubén Alcaraz

8 | El timón. Se ha erigido en apenas unas semanas en el nuevo líder del Almería, y tan líder, que se ha convertido sin comérselo ni bebérselo en el tercer capitán del Almería, después de Morcillo y Joaquín. El flamante fichaje del Almería completó un gran encuentro en el centro del campo, basculando a la perfección junto con Mandi e incorporándose con peligro al ataque. Ha demostrado tener la conexión perfecta con los jugadores de ataque y si el físico le respeta, está a llamado a ser el hombre importante de la plantilla almeriense.

Mandi

6 | El "ladrón". El exjugador del Elche se ha adaptado muy rápidamente a la dinámica rojiblanca y ya ejerce como líder en el centro del campo junto con Alcaraz. Mandi demostró físico y garra en el primer encuentro de la temporada, yendo al límite en más de una ocasión por los intereses de sus compañeros. No es fácil tener como competencia al gran Tino Costa, sin embargo Mandi ya parte con ventaja, al menos en el apartado físico.

Gaspar

6 | El empuje. No tendrá una calidad desbordante ni un disparo espeluznante, pero nadie podrá reprochar nunca a Gaspar el empuje y la garra que muestra en cada uno de los partidos en los que defiende la elástica rojiblanca. El almeriense de adopción estrenó titularidad esta temporada y mostró desborde y velocidad en la banda diestra, permutando en alguna ocasión con Fidel. Pese a sus continuas intentonas, no logró gozar de ninguna ocasión de claridad, sin embargo se espera que se convierta en una de las piezas claves en la presente temporada.

José Ángel Pozo

7 | El 'Niño Maravilla' vuelve por sus fueros. El talento del malagueño es incuestionable, sin embargo sus borrones e irregularidades cuentan en negativo en su expediente como futbolista. En esta ocasión, el jugador rojiblanco volvió a dar un recital, principalmente en la primera mitad, donde asistió a la perfección a Pablo Caballero para que pusiera el marcador de cara a los almerienses. Durante la pretemporada, ha demostrado conectar perfectamente con el nuevo centro del campo rojiblanco. Pieza fundamental para la presente temporada.

Fidel Chaves

7 | Eléctrico. El talento onubense está de vuelta. El jugador rojiblanco volvió a liderar el ataque junto con Pozo y lo hizo a las mil maravillas. Cuando se lo propone tiene una de las mejores zurdas de toda la categoría. Una vez más, volvió a pecar de individualista en alguna ocasión, pero acertó más que erró. Tuvo en sus botas el gol en más de una ocasión, pero alguna vez por fallo suyo y otras por mérito de Dimitrievski, no se pudo marchar a casa con un buen sabor de boca, al menos a nivel personal. En el gol rojiblanco, recuperó el cuero en el centro del campo y se lo dio a Pozo para que asistiera a Pablo Caballero.

Pablo Caballero

7 | El tanque. Pese a las dudas suscitadas en la pretemporada, el delantero argentino se dio un lavado de cara y mostró su mejor cara en el Nou Estadi. Se peleó con los zagueros tarraconenses y tuvo alguna ocasión en sus botas para haber iniciado la temporada con un doblete. En el tanto rojiblanco, recibe el cuero de Pozo y medio cayéndose define ajustado al palo corto, dónde más duele, para estrenarse como goleador en la presente temporada. 1 partido, 1 gol, ya es más que sus directos competidores.

Hicham

6 | El revulsivo. El delantero hispano-marroquí tiene la capacidad de reventar un partido, y por ello será una pieza muy útil para Luis Miguel Ramis. Hicham saltó al terreno de juego en sustitución de Gaspar y tuvo un par de buenas ocasiones para haberse marchado a casa con un tanto, sin embargo una vez más Dimitrievski lo evitó.

Pervis Estupiñán

5 | El ecuatoriano saltó al verde para sustituir a Pablo Caballero y se convirtió en un quebradero de cabeza para la banda diestra del Nàstic. Pese a sus continuas intentonas, no consiguió fructificar ninguna. Se prevé que se convierta en el auténtico comodín de la escuadra rojiblanca, dado que puede jugar tanto como lateral como de interior.

Owona

S.C. | El que estaba llamado a ser el central titular partía desde el banquillo en el primer encuentro liguero. Entró al terreno de juego para sustituir a José Ángel Pozo y cerró a cal y canto la zaga junto con su nuevo compañero, Jorge Morcillo.

Oliver de la Fuente Ramos

7 | Buen partido. El colegiado del comité castellano-leonés se estrenaba esta temporada en el Nou Estadi y completó un buen partido, en el que no dio lugar a la polémica, y en el que demostró ser un árbitro fiable. No tuvo que recurrir en muchas ocasiones a las cartulinas amarillas, y eso en un encuentro de fútbol siempre es buena señal.