Anuario VAVEL UD Las Palmas 2016: Raúl Lizoaín y el año de las oportunidades

Raúl Lizoaín | Fotomontaje: Anxo Rey

Dicen que hay que enfocarse en lo que se quiere para ver llegar las oportunidades, pero que estas no son producto de la casualidad, sino fruto del trabajo. Precisamente al esfuerzo y a la capacidad de superación se ha encomendado Raúl Lizoaín para superar obstáculos en los últimos años. El cancerbero amarillo ha buscado el equilibrio para hacerse con la titularidad, pero sigue relegado al banquillo. Aun así, continúa teniendo oportunidades, tanto en Liga como en Copa.

Comenzó el año viviendo una aventura copera que se alargó más de lo previsto. La Unión Deportiva superó los dieciseisavos de final ante la Real Sociedad, todavía en diciembre de 2015, y se dio cita con el Éibar en octavos. El tourmalet de la Copa, ya durante el mes de enero, proporcionó minutos y alegrías a los menos habituales. Llegar a fases tan avanzadas del campeonato del KO supuso, para Lizoaín, una luz.

Tras superar al conjunto guipuzcoano, Las Palmas se mediría en cuartos de final al Valencia. Fue el momento de decir adiós a la Copa tras un global de 2-1 a favor del cuadro ché. No obstante, el arquero canterano no se rindió y persistió en la búsqueda de encuentros para crecer. No fue hasta abril cuando le llegó, de nuevo, la oportunidad. Casi habiendo logrado la permanencia, Raúl dio el salto y disputó las últimas cinco jornadas ligueras.

En total, 13 partidos y 1249 minutos en su haber durante la campaña 2015-2016, es decir, la segunda temporada donde mayor participación ha tenido desde su incorporación al primer equipo por detrás del año del ascenso. Buenos guarismos para el meta insular, si bien no son suficientes para un jugador que desee alzarse en primera línea de salida.

Verano, incógnitas y una nueva temporada

El último periodo estival se vivió en Gran Canaria con especial tranquilidad. Una vez lograda la permanencia y finalizada la temporada, en las oficinas de Pío XII se empezaron a barajar nombres que incluir en las listas de entrada y salida. Lizoaín sopesó su situación y decidió quedarse en aras de continuar pugnando con su compañero, Javi Varas, por la titularidad de un equipo de Primera División.

Lizoaín ha disputado siete partidos este curso entre Liga y Copa

En el presente periplo liguero le costó empezar a contar para Setién. No fue hasta la jornada 7 cuando el técnico le introdujo en el once, aduciendo que Varas atravesaba un proceso gripal que le impedía estar en condiciones de jugar. Disputó cinco choques de Liga de manera consecutiva, donde encajó siete tantos antes de entregar de nuevo el testigo de la titularidad a su compañero.

La competición copera vuelve a vislumbrarse como la tabla de salvación de Lizoaín. Ante el Huesca, en dieciseisavos, no consiguió dejar la portería a cero, pero ahora contará con una eliminatoria de altos vuelos para presentar sus credenciale. Y es que el duelo a doble partido frente al Atlético de Madrid será una ocasión de excepción para mostrar sus habilidades.

Su deseo para el 2017 bien podría ser prosperidad en forma de más minutos. Por el momento, en la actual campaña, el cancerbero amarillo suma siete partidos y totaliza 630 minutos. No se lo pondrá fácil ni al cuerpo técnico ni a Javi Varas, quien ahora mismo parte en posición adelantada en la carrera por un puesto en el once. El tiempo y el trabajo dirán.