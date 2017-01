Roque Mesa: "En la mente de todos está conseguir la permanencia cuanto antes"

Google Plus

Roque Mesa, durante el partido contra el Éibar | Fotografía: Laura Santana / VAVEL

Roque Mesa habló en la mañana de este jueves en sala de prensa para evaluar los primeros días de 2017. El mediocampista grancanario empieza un nuevo año con ganas e ilusión por seguir viendo cumplidos sus sueños. No obstante, prefiere no adelantar acontecimientos y centrar su atención en el crucial encuentro que el sábado (17:30, hora canaria) les enfrentará al Sporting de Gijón.

Cuestionado sobre el choque frente a los asturianos, afirmó: "Para nosotros todos los partidos son importantes, pero el del sábado es especial. Ganando nos pondríamos en una situación muy buena. Vamos con todas las ganas y la intención de sacar los tres puntos en casa este sábado. El Sporting es un equipo complicado que intenta salir a la contra, tenemos que intentar ponernos por delante".

El Atlético y la varita de Setién

También tuvo palabras para valorar el partido de ida de los octavos de Copa, donde el Atlético de Madrid consiguió una importante renta a través de un resultado de cero tantos a dos, merced a los tantos de Koke y Griezmann: "El Atlético es el equipo más complicado con el que nos ha tocado jugar. Estamos con la misma idea de dar una alegría a la afición".

Roque se ha erigido en adalid de la filosofía de Setién

La situación de Quique Setién es uno de los temas que ocupan la agenda del club, y como tal se ha convertido casi en asunto de estado para la isla: "Desde su llega el míster nos ha dado mucho, ha encajado perfectamente en el equipo", precisó el propio Roque, cuyo crecimiento en la medular del campo como timón del conjunto amarillo ha sido sustancial desde la llegada del entrenador cántabro.

La titularidad de Mesa es indiscutible para el cuerpo técnico conforme a las directrices que se quieren inculcar; de hecho, el centrocampista es la voz de Setién en el terreno de juego. Sin embargo, su entorno puede cambiar en función del partido, ya que de estar en un doble pivote puede pasar a formar un trivote, como ante los colchoneros. Sobre ello comentó: "Siempre intento aportar en la posición que me ponga el míster, me adapto a lo que me pide en cada momento".

La permanencia y el sueño de la selección

En Gran Canaria se ha abierto el debate sobre si es posible aspirar a un objetivo mayor que la permanencia. Pese a ello, en el vestuario optan por ser cautelosos y por ir paso a paso: "En la mente de todos está conseguir la permanencia cuanto antes, a partir de ahí se verá", aseveró Roque, dando voz al sentir existente en las filas insulares, donde no se quiere lanzar las campanas al vuelo.

A nivel individual, el centrocampista sueña con ser llamado por Julen Lopetegui para vestir la zamarra del combinado nacional: "Está claro que me gustaría vestir la camiseta de la selección a nivel personal", afirmó el futbolista que, entre otros destellos estadísticos, más balones recuperó de La Liga el pasado año. Es conocedor de la dificultad que supone enfundarse la elástica de la selección, pero tratará de seguir evolucionando para conseguirlo.