La portería, cada vez más pequeña para la UD. | Foto: Laura Santana - VAVEL

La UD Las Palmas continúa manifestando serios problemas para materializar en gol las múltiples y claras ocasiones que ha tenido en las últimas jornadas. El equipo amarillo no solo ha dejado de ver portería sino que ha dejado de puntuar, perdiendo los cuatro últimos partidos ante Granada (1-0), Sevilla (0-1), Málaga (2-1) y Real Sociedad (0-1).

El encuentro ante la Real Sociedad, el último de esta negativa racha, se saldó con una derrota por la mínima por un desafortunado error del portero de la Unión Deportiva, Javi Varas. Pese a todo, los amarillos tiraron más veces entre los tres palos (8-0) y tuvieron mucha más posesión, 56% vs 44%. Datos insuficientes, pese a todo, para alzarse con los tres puntos.

Tampoco los amarillos pudieron puntuar en los tres encuentros anteriores con idénticos problemas de cara a gol. Ante el Málaga, Lemos sí que batiría la meta contraria pero no serviría de nada.

Ni Jesé ni Boateng; Ni Livaja ni Viera

La falta de claridad frente a la portería es un problema que tiene que ver con todo el frente de ataque amarillo. Si bien la dificultad no reside en la generación de las oportunidades y sí en su transformación. La llegada de Jesé al equipo ha aportado cierto dinamismo pero no ha servido para solucionar el problema del gol. Boateng, que ha jugado de falso en nueve en numerosas ocasiones, tampoco ha pasado por su mejor momento goleador en las últimas semanas, pese a ser quién más goles ha anotado y Viera no está acertado de cara a gol.

Por si fuera poco, los problemas de Livaja le han restado posibilidades en los últimos encuentros, lo que ha llevado a al Unión Deportiva ha jugar sin referente claro de manera constante. El juego de los amarillos, bonito y efectivo en la primera vuelta de la temporada, ha pasado a dejar de ser efectivo y generar bastantes dudas.