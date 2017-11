La UD sin Viera

Google Plus

Lunes 30 de octubre, minuto 14 de partido, tras un sprint Jonathan Viera se tira mano a la parte posterior de su muslo y saltan todas las alarmas. El mediapunta de La Feria se lesiona y tiene que abandonar el terreno de juego. Las primeras observaciones, a falta de confirmación oficial, hablan de que estará un mes de baja aproximadamente. La Unión Deportiva Las Palmas se queda sin su jugador estrella. Es la primera vez esta temporada que Viera se va a perder algunos partidos, pero... ¿Qué pasó en temporadas pasadas cuando no jugó?

Los números de Las Palmas en Primera sin Viera en el campo no son nada buenos (ver tabla). La temporada pasada Viera se perdió un total de nueve partidos, siete en Liga y dos en Copa, de los que la Unión Deportiva solamente fue capaz de ganar dos. El resto fueron cuatro empates y tres derrotas. Por su parte, en la temporada 2015/16, el regreso a Primera, Viera se perdió un total de cuatro partidos, dos en Liga y dos en Copa, que se resolvieron con una victoria, dos derrotas y un empate.

Pese a que los fríos números no son nada halagüeños, es cierto que algunos de estos partidos que Las Palmas perdió o empató tienen matices importantes. El caso más destacado posiblemente sea el primer partido que se perdió Viera el año pasado, el Sevilla 2-1 Las Palmas, donde el equipo amarillo fue mejor e iba ganando hasta que en los últimos minutos del partidos algunas acciones polémicas acabaron por decantar el marcador a favor del Sevilla. Tampoco se notó mucho la ausencia de Viera en los empates contra Osasuna, Deportivo y Alavés, donde pese a jugar bien Las Palmas no pudo conseguir los tres puntos. Otra historia son las contundentes derrotas contra Leganés y Atlético de Madrid, en un momento donde Las Palmas ya había bajado su rendimiento. En la temporada 2015/16, el caso más importante fue la derrota frente al Espanyol en la que se notó que faltaba la chispa de Jonathan. En los partidos de Copa, su ausencia también se relaciona con las rotaciones y los suplentes realizaron una buena actuación, tanto es así que no se perdió ninguno de esos partidos.

Sin embargo, nada tiene que ver la Unión Deportiva de hoy en día que depende más que nunca de la calidad del 21, con aquella que entrenaba Setién, sobre todo en la primera vuelta del año pasado. El equipo de este año gira única y exclusivamente entorno a Viera y su baja se va a notar. Ahora es el momento de que Vicente, Vitolo, los Castellano, Remy y el resto de la plantilla tiren del equipo y demuestren que sin Viera también se puede ganar.