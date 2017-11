Oussama Tannane presenta candidatura a Rusia 2018

Oussama Tannane frente al Athletic Club de Bilbao // UD Las Palmas

La UD Las Palmas tendrá representación en el Mundial de Rusia 2018, a falta de saber si Uruguay cuenta con Mauricio Lemos para esta cita, al igual que España con Jonathan Viera (Vitolo en esa época formará parte del Atlético de Madrid), se confirma que Los Leones de Atlas, estarán el verano en Rusia, y por lo tanto, Oussama opta a ir a la máxima competición a nivel de selecciones.

La Marruecos de Tannane batió ayer a Costa de Marfil, gracias a los goles de Nabil Dirar y Mehdi Benatia, en un partido que el jugador del equipo canario no pudo disputar ningún minuto por la lesión sufrida ante el Villareal, en el Estadio La Cerámica. Cabe destacar, que no estaban en una cita como esta desde Francia 1998, pero con esta victoria se aseguraron el primer puesto del grupo C, que da derecho al pase directo; recordar para que no se le olvide a nadie, que empezará el 14 de junio.

Por lo tanto, África estará representada en Rusia 2018, por Egipto, Nigeria y Senegal, que ya estaban clasificadas hace algunas semanas, a las cuales se les sumó en esta jornada internacional Túnez, y la mencionada Marruecos. Por su contra, selecciones que han desempeñado buenos papeles en los últimos mundiales han sido eliminadas, como son los casos de Argelia, Camerún, Ghana y Costa de Marfil.

Oussama intentará cuajar buenas actuaciones desde que se recupere de su lesión, la cual está entrando en la recta final, para acudir a donde todo jugador de fútbol desde pequeño sueña ir, tiene todo a su favor porque tiene el beneplácito de Hervé Renard, pero tendrá que corroborarlo en los próximos meses. Estense atentos a esta selección, que tiene muy buen futuro (Achraf, Hakim Ziyech, Belhanda, Tannane…) con una hornada de veteranos contrastados (Amrabat, Benatia, Boussoufa…), que darán de que hablar.