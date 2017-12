Anuario VAVEL UD Las Palmas 2017: Momo, intermitente e ineficaz

Google Plus

Foto: Juan Ignacio - VAVEL

Definitivamente, este no ha sido el mejor año de Jerónimo Figueroa, "Momo". El centrocampista renovó su contrato la pasada campaña por un año más, pero lo cierto es que no ha dado la imagen que se esperaba. Probablemente arrastrado por la vorágine negativa del club de su vida, aunque en algunos choques destacó, no ha estado del todo lúcido.

La UD Las Palmas está pasando una mala época, y es que desde que se anunció la salida de Quique Setién no levantan cabeza. Pero este año no solo se ha visto enturbiado por los malos resultados, sino por las lesiones.

Momo ha sido uno de estos jugadores que han tenido que estar fuera del terreno de juego por un tiempo. En noviembre, el club amarillo confirmaba que estaría un mes de baja por una hernia en la columna cervical, aunque no requirió intervención quirúrgica. Y en la temporada pasada estuvo de baja por una microrrotura en el psoas.

Parece que el jugador nunca termina de arrancar. Lo cierto es que ha sido un futbolista intermitente. En algunos partidos muy bien, en otros horrible y en muchas ocasiones, desaparecido.

Los números de Momo

Este año ha disputado un total de 742 minutos en 14 partidos, en la competición doméstica. No ha conseguido conducir ningún balón contra la red de la portería rival para anotarse un tanto. Son pocos los encuentros disputados por el de Las Palmas de Gran Canaria, que probablemente haya tenido mucho que ver con la llegada de nuevos jugadores como Jesé y Halilovic

Se encontró con la tarjeta amarilla en dos ocasiones, la pasada campaña contra el Deportivo de la Coruña y otra, en la actual, contra el Sevilla. No es de extrañar esta última teniendo en cuenta las tensiones que se vivieron durante el choque, en el que Vitolo se veía las caras con su antigua afición y compañeros.

En Copa del Rey, la temporada pasada jugó los partidos de vuelta contra el Huesca, disputando 16 minutos y consiguiendo el equipo la victoria; y frente al Atlético de Madrid, que pisó en verde durante 72 minutos y vio una amarilla.

Esta campaña ha estado más acertado, aunque solo jugó el partido de ida, en el que salió titular y estuvo los 90’ en el campo. Fue el guía del equipo, los puso de cara al acierto y marcó los dos primeros tantos del encuentro. Lo que les dio confianza a los amarillos, que ya se sabe lo que les cuesta batir al portero.

Ahora llega Paco Jémez para dirigir la plantilla, con Momo ya recuperado de su lesión. Ahora es el momento de manifestar que puede ser el futbolista que él quiere, recuperar sensaciones con la pelota en los pies. Es tiempo de demostrar que era cierto eso que decía de que tenía fuerzas para seguir un año más y de ser el extremo que la UD necesita.