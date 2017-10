Javi Calleja, un entrenador de récord

Google Plus

Imagen: Villarreal CF

Fue una apuesta arriesgada. Y parece que no ha podido salir mejor. Javi Calleja llegó al banquillo del Villarreal entre algodones, mientras la afición esperaba ver qué podía suceder o qué podía aportar un entrenador que no contaba con ninguna experiencia en la máxima categoría. Tras cinco partidos, el técnico madrileño ha demostrado que no se puede empezar mejor: rompiendo todos los récords.

Cinco partidos sin perder en su estreno y tres victorias consecutivas en Liga

Tras haber disputado cinco encuentros (tres de Liga y dos de Europa League), Javi Calleja no conoce la derrota en el banquillo amarillo. El estreno no pudo ir mejor. Y tan solo Ernesto Valverde en la temporada 2009-2010 iguala estos números.

El míster empezó empatando a cero en Europa League ante el Maccabi, para luego lograr el empate a dos ante el Slavia la semana siguiente en el Estadio de la Cerámica, en una fase de grupos que siempre se complica para el Submarino.

En Liga, los partidos se suman por victorias y Eibar, Girona y Las Palmas pueden dar fe de ello, además con dos goleadas importantes en el feudo amarillo. Este dato, vuelve a darle un nuevo récord: es el único entrenador junto a Marcelino, que ha logrado empezar la Liga Santander con tres victorias consecutivas la primera vez que ocupaba el banquillo amarillo. Además lo logró con solvencia en el caso de Eibar (3-0) y Las Palmas (4-0). Un debut de ensueño para el técnico.

Un hombre de la casa

El Villarreal apostó por un entrenador de la casa cuando decidió destituir a Fran Escribá. En palabras de Fernando Roig Negueroles, no quisieron “buscar fuera” lo que tenían “en casa”, y pese a su poca experiencia en el fútbol de élite, Javi se convirtió en el elegido. Y de momento parece que no se equivocaron. La temporada pasada, Calleja, entrenaba al Juvenil A del Villarreal, y ya cuando subió al Villarreal B confesaba su sueño de terminar entrenando al primer equipo. Ahora se ha hecho realidad, y los números empiezan a avalar su apuesta.