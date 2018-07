Resultados RAW 2 de julio de 2018: muchos dolores de cabeza para Kurt Angle

Este lunes 2 de julio, Desde el Denny Sanford Premier Center, en Sioux Falls, Dakota del Sur, el elenco de Monday Night RAW llevó a cabo un nuevo capítulo de la marca roja. La situación entre Bayley y Sasha Banks pasa del ring al psicólogo, mientras que Kevin Owens intenta hasta lo imposible por no toparse con Braun Strowman y Roman Reigns sigue con su rivalidad ante Bobby Lashley.

El programa comenzó con una pequeña recapitulación de lo sucedido la semana pasada en cuanto a la victoria de The Revival sobre Reigns y Lashley, y la situación que vive Seth Rollins frente a Dolph Ziggler al rededor del Campeonato Intercontinental.

Roman Reigns es el primero en salir al cuadrilátero. Allí dice que no quiere hacer equipo con Bobby Lashley, sino que quiere luchar contra él, y que si él no quiere que sea en Extreme Rules, que sea ahora. Luego afirma que hace 10 años no pudo ser 'El Tipo', porque no llenó las expectativas, a diferencia de él, que es la cara de WWE. El Campeón Intercontinental, Dolph Ziggler, entra acompañado de Drew McIntyre y le pregunta a Reigns si de verdad llama egocéntrico a otra persona, cuando él camina como si fuese dueño de todo. Complementa diciendo que actúa como si todo en este mundo tuviese que pasar por él. Ambos entran y arremeten contra Reigns hasta que llega Seth Rollins al rescate.

Resultados

1) Curtis Axel (c. Bo Dallas) derrotó a Matt Hardy vía pinfall luego de aplicar su Axehole cuando Hardy se había distraído con Bo Dallas.

Seth Rollins y Roman Reigns están en vestuarios conversando hasta que llega Bobby Lashley a encarar a Reigns. Rollins se marcha, y luego Lashley le dice a Reigns que solo trae problemas y que nadie lo quiere, excepto su 'hermano' Rollins. Continúa diciendo que cómo podía hablar de egos cuando él tiene dos luchas en la misma noche. Roman asegura que ganará ante The Revival, y que Lashley solo deberá pararse y sonreir.

Bayley se encuentra en la sala de espera para ir a terapia, como le ordenó Kurt Angle la semana pasada. Instantes después llega Sasha Banks, que también coincide en la misma cita con el mismo doctor. Ambas se ponen a discutir hasta que llega ¡El Dr. Shelvy! –El mismo que unió a Daniel Bryan y a Kane– para hacerlas pasar a su consultorio e iniciar la terapia buscando retomar la amistad entre ambas.

2) Tag Team Match: Autors of Pain (Akim & Rezar) vencieron a Titus Worlwide (Titus O'Neil & Apollo Crews) vía pinfall, luego de que aplicaran su Last Chapter sobre Apollo.

Kevin Owens llega a la arena. Estaciona su vehículo en un lugar no permitido, y se mete con cuidado al edificio, evitando ser visto por Braun Strowman.

3) Tag Team Match: Roman Reigns y Seth Rollins derrotaron a Dolph Ziggler & Drew McIntyre vía DQ, luego de que The Revival llegaran a atacarlos. Luego de sonar la campana, los cuatro rudos despachan a los integrantes de The Shield.

Kevin Owens se queja en el backstage ante Kurt Angle por lo sucedido con su auto la semana pasada y le pide suspender o despedir a Braun Strowman. Angle le ofrece un combate, pero KO no quiere saber nada de eso. Sin embargo, el General Manager le confirma un combate ante el monstruo en el main event.

Baron Corbin sale al cuadrilátero. Dice que su trabajo es hacer de Kurt Angle un mejor General Manager y ayudar a que las estrellas del programa alcancen su potencial, pero que hay gente que no se deja ayudar, y repasa el combate que tuvo la semana junto a Finn Balor ante Braun Strowman y Kevin Owens que terminó con ambos dándose golpes. A raíz de eso, Corbin exige que el irlandés salga a disculparse.

Finn Balor sale inmediatamente. Corbin dice que será fácil, y por lo tanto empieza él. Ambos aparentan disculparse, pero Corbin le dice que es el más fuerte, y Bálor le responde burlándose de su nuevo corte de cabello. Corbin le dice que se trague su orgullo, le dé el respeto que se merece y se disculpe. Sin embargo, Finn le grita y Baron responde golpeándolo. Luego Finn le conecta un Slingblade y un par de patadas sacándolo del ring. Al final, Corbin termina huyendo.

4) Ember Moon venció a Liv Morgan (c. Sarah Logan) vía pinfall luego de haber conectado su Eclipse.

Dr. Shelby continúa con la terapia con Sasha Banks y Bayley. Ambas tienen que representar a la otra, lo cual hacen con burlas y críticas. Luego discuten hasta que el doctor se enoja y grita que fue suficiente.

5) Tag Team Match: Roman Reigns y Bobby Lashley derrotaron a The Revival (Dash Wilder & Scott Dawson) vía DQ, luego de que Reigns fuese atacado por Wilder y Dawson sin obedecer las órdenes del referee. Luego Bobby Lashley abandonó el cuadrilátero y The Revival aprovechó para conectar el Shatter Machine por segunda vez en la noche a Reigns.

Kevin Owens sigue quejándose ante Kurt Angle, y le ofrece hacer varias cosas para evitar que lo ponga en una lucha ante Strowman, pero no cambia de parecer. Luego Roman Reigns encara a Angle y este confirma el combate: Roman Reigns vs. Bobby Lashley en Extreme Rules.

Mojo Rawley encara a No Way José en el ring. Se niega a darle una revancha, porque Mojo dice haberse sacrificado mucho para llegar a este ring mientras José solo baila. Mojo ataca a José y luego se sale del ring para atacar a uno de sus bailarines. José baja del ring para parar a Mojo, pero este lo estrella varias veces en el filo del cuadrilátero, rematándolo con un bombazo sobre el mismo.

Repaso de la suspensión de Ronda Rousey tras su ataque a Alexa Bliss hace dos semanas. Además, se transmite un segmento de una entrevista que le hizo Renee Young más temprano para WWE.com, donde comenta que no está suspendida de Extreme Rules, por lo que irá al evento y se sentará en primera fila.

Alexa Bliss sale junto a Mickie James para hacer una promo. Nia Jax la interrumpe y anuncia que su combate en Extreme Rules será de reglas extremas.

6) Nia Jax (c. Natalya) venció a Mickie James (c. Alexa Bliss) vía pinfall, luego de aplicarle un Samoan Drop.

Kevin Owens está en backstage con Jinder Mahal, pidiéndole consejos para meditar. Charly Caruso llega para entrevistarlo y le dice que lo ve agitado. KO se molesta y dice que está emocionado de poder enfrentar a Braun Strowman y que le demostrará al mundo cómo se destruye un monstruo.

Bobby Lashley es entrevistado en backstage. Afirmó contento por lo que le sucedió a Roman Reigns más temprano, ya que él mismo lo buscó. Dice que no puede esperar a su combate en Extreme Rules, y agrega que si él hubiese estado estos años, Roman no será 'El Tipo' y su patio sería un pequeño espacio nada más.

7) Braun Strowman derrotó a Kevin Owens vía count-out, luego de que Owens huyera del combate. Luego de que sonara la campana, Strowman salió en búsqueda de KO, quién pretendía irse en su auto, pero al no encontrar las llaves, no tuvo otra opción a esconderse en un baño portátil. Cuando parecía que Strowman se rendiría en su búsqueda, descubre que Owens está dentro del baño, así que lo aseguró con una cinta al rededor para que no pudiera escapar. Strowman arrastró el baño con KO adentro y lo llevó hasta el escenario para luego mandarlo hacia abajo con un tremendo empujón.