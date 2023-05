Carolina vence a Nueva Jersey y ya es finalista de la Conferencia Este

Los Carolina Hurricanes parecen ser el equipo a vencer en la Conferencia Este. Rod Brind'Amour es una leyenda del equipo como jugador y parece que lo será como head coach. El equipo perdió a un gran forward anotador como Pacioretty por una lesión. A los Canes siempre les ha faltado esa gran pegada arriba (Sebastian Aho es clutch pero no es suficiente). Y además perdieron a un winger two way como Svechnikov. En playoff perdieron a un veterano productivo como Teravainen. Con todo eso Carolina está en la Final de la Conferencia Este. La franquicia de los Canes ha sido una potencia en el Este los últimos cuatro años.

Los Hurricanes vencieron en cinco juegos a los New Jersey Devils. El Game 5 en Raleigh fue el mejor de la serie y el más parejo. Después de varias palizas, Carolina supo sufrir en casa pero tuvo a un gran Frederik Andersen en portería. Además Timo Meir de los Devils falló una oportunidad con la portería abierta en una ocasión que recordará por mucho tiempo. El equipo fue superado en momentos en forecheck y permitieron que New Jersey fuera peligroso en su letal transición. De alguna manera Carolina pudo ganar el partido mostrando ese colmillo de muchos de sus jugadores que han estado en eliminaciones pasadas.

El segundo periodo tras el empate de Kotkaniemi fue todo para los Devils tras un roughing del ex jugador de Montreal. Carolina es de los equipos que más impone su juego de local y el equipo de Lindy Ruff los dominó por largos tramos del partido. El empate de Brett Burns al final del periodo fue un golpe letal para New Jersey que tuvo demasiadas oportunidades de marcar. Carolina tiene su identidad en ser un equipo obrero con letal forecheck, dump and chase y hits. A partir de allí basan toda su ofensiva. Además de que en defensiva 5 vs 5 o penalty killing son de los mejores en la liga. Carolina es un equipo grinder hecho a la medida para ganar partidos en playoff.

Slavin empató el partido a uno pero Meier dio ventaja a los Devils en el power play

Los Hurricanes y Devils tuvieron un duelo parejo en el primer periodo hasta que New Jersey anotó en transición. El ex Shark Timo Meier (y adquisición top en el trade deadline) puso un gran pase cruzado al slot bajo a Dawson Mercer. Mercer casi en el aire definió pegado al crease. Los Devils se fueron 1-0 arriba al primer intermedio.

El segundo periodo del Game 5 fue el mejor de toda la serie. Los dos equipos intercambiaron contraataques, oportunidades de gol y un gran ritmo. El defensa Jacon Slavin metió un gol para los Hurricanes de Brind'Amour. El forecheck fue preciso en el trapecio, hubo cycling del puck y Slavin desde lejos con pantalla frente al goalie metió el 1-1. Kotkaniemi hizo el forecheck detrás de la portería y fue el que tuvo la screen en el slot para tapar al goalie Schmid.

Kotkaniemi fue héroe y villano porque un tonto roughing suyo cambió el momentum del periodo. Los Devils anotaron en el power play con Timo Meier insistiendo en un puck suelto en el crease. Los Devils dominaron a los Canes tanto en transición como en tiempo en zona rival. Meier falló un gol con la portería abierta al intentar pasar el puck en lugar de tirar. Los Devils perdonaron a los Canes y lo pagaron caro al final del segundo periodo.

Los Hurricanes cometieron muchas pérdidas en su propia zona con New Jersey dándoles una cucharada de propia medicina con el forecheck. Un disco perdido del equipo de Lindy Ruff al final de periodo derivó en el gol de Burns para el empate a dos. El ex Shark, Burns metió un buen slap shot con varios jugadores impidiendo la visión del portero.

Burns empató el partido a dos al final del segundo periodo y Jesper Fast fue el héroe con un tip en el OT

En el tercer periodo no hubo penalidades pero con mas tiros de Carolina. En el tiempo extra, Jonas Siegenthaler cometió un grave error. El joven defensa suizo mandó el puck fuera y con el power play los Hurricanes no perdonaron para sellar la serie. Kotkaniemi tiró desde el círculo de faceoff y Fast cerca del crease vio como el puck rebotaba en su cuerpo para el gol del triunfo (3-2).

Carolina ganó la serie en 5 juegos con la clave siendo ese segundo periodo de cinco goles del Game 4 en New Jersey. El equipo de Brind'Amour esperará a Maple Leafs o Panthers en la final del Este. Los Canes además serán locales en los primeros dos encuentros de la serie. Los Hurricanes partirán como favoritos para llegar a la Stanley Cup. Jordan Martinook se ha convertido en una máquina de puntos. Y como él, Brind'Amour tiene otros jugadores obreros debajo del radar que se acoplan a su sistema. Con eso los Canes pueden sobrevivir.