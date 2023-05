Golden Knights van a Dallas con ventaja de 2-0 con otro triunfo en OT

Los Vegas Golden Knights volvieron a ganar en tiempo extra en la Final de la Conferencia Oeste. Chandler Stephenson fue el héroe en la prórroga con un mal rebote que dio Jake Oettinger. Dallas y su estilo defensivo estuvieron a punto de llevarse el Game 2. Jack Eichel fue la el MVP del partido en los dos lados del hielo. El ex Buffalo Sabre ha madurado como jugador y su asistencia fue vital para que Vegas empatara el partido a dos minutos del final. Marchessault hizo el gol y sigue siendo clutch en los playoff. El resultado de 3-2 deja abajo a Dallas y muy golpeados de regreso a casa.

Los Knights batallaron mucho en el Game 2, porque DeBoer hizo ajustes en su esquema defensivo. Los Stars siguieron permitiendo los pases largos de Vegas desde su zona hasta el otro lado del hielo. El segundo periodo fue el peor de Vegas en todos los playoffs. Dallas estableció su juego espeso defensivo y dominó la zona neutral a placer ya con la ventaja de 2-1. Además cuando iban en rushes eran peligrosos. Joe Pavelski fue controlado otra vez por Vegas y más al no dejar que hiciera sus letales tips en el slot medio.

Jack Eichel fue la diferencia porque lo mismo ayudó en el backcheck que en el forecheck. Eichel antes sólo era un jugador de stick hábil y con gol. Ahora Eichel tiene un poco de más físico y sabe ser un centro total en el rink. Por Dallas el hockey mezquino y defensivo les ha costado perder antes con Bowness y ahora con DeBoer. La fórmula grinder es la ideal para ganar en playoff (además de un goalie confiable). Pero Dallas exagera mucho en su estilo y no aprovecha más a sus defensas coo Heiskanen que son muy buenos yendo al ataque.

Otro factor importante para Vegas, ha sido como el capitán Mark Stone ha regresado al hielo. Stone metió un gol y estuvo muy presente en la circulación y buena zone time de Vegas en los últimos cinco minutos del tercer periodo. El alero derecho Nicholas Roy es otro que tuvo un buen partido creando oportunidades de gol especialmente en el tercer periodo. Adin Hill ha sido sólido y sin el reflector encima como el caso de Jake Oettinger. El portero de Dallas ha sido lo esperado, pero en los dos tiempo extra de la serie ha dejado que desear.

Dallas se fue arriba con un gol fortuito de Heiskanen pero Stone empató en un 5 vs 3

El primer periodo fue de un hockey agradable y ofensivo para los Stars. Dallas superó a Vegas nueve a cinco en tiros. El equipo de Pavelski y Hintz tuvo mejor cycling del puck y tiempo en zona ofensiva que en casi todo el Game 1. Miro Heiskanen se sumó bien al ataque y el defensa estrella tuvo suerte en el gol del 1-0. Su tiro pegó en un stick de los Knights y se elevó para pasar por encima de Adin Hill.

Dallas no aprovechó más y dio un 5 vs 3 a Vegas gracias a dos penalidades. La interferencia defensiva de Hanley a Barbashev fue en el delayed penalty. El gol del empate local también fue fortuito porque el puck pegó en un skate de Dallas en el slot bajo. Mark Stone encontró el puck y empujó fácilmente para el empate a uno. El capitán metió bien el puck por el five hole de Oettinger. Vegas fue más físico que en el partido anterior en el primer periodo pero sin poder hacerse de la posesión del puck por largos tramos.

El segundo periodo fue uno que Bruce Cassidy querrá no ver más en lo que queda de postemporada. Vegas fue lento, displicente y poco disciplinado. Jason Robertson (con gol también el Game 1) aprovechó un rebote de Hill a un slap shot de Dadonov. Robertson recogió el puck en la ranura para el 2-1. Vegas se dedicó a perder discos en la zona neutral y con los Stars dominando en el forecheck. Vegas no pudo establecer tiempo en zona rival y casi ningún cycling del puck en ese segundo periodo.

Vegas entró en frustración con una penalidad egoista de Stephenson en un innecesario crosscheck a Colin Miller. Los locales tuvieron un buen penalty kill de esa penalidad al final del segundo periodo y comienzo del siguiente.

Dallas se quedó a dos minutos de ganar el partido pero Eichel y Marchessault se combinaron para el agónico empate a dos

En el tercer periodo, los Golden Knights se activaron más en ataque. El Dallas se dedicó a hacer muchos icing y defender especialmente en los últimos cinco minutos. Vegas tuvo sus mejores oportunidades en ese lapso con un wrist shot de Marchessault al palo cercano de Oettinger. Nicolas Roy mandó un buen pase cruzado desde las bardas al slot pero Whitecloud no pudo controlar el puck.

Ryan Suter fue el villano para los Stars al ser muy displicente al ir al trapecio para marcar a Jack Eichel. Eichel fue a presionar a Suter al trapecio y eso obligó a un turnover. Barbashev recogió el puck y asistió a Eichel en el trapecio. El backhand pass de Eichel fue una belleza. Marchessault se metió bien al slot bajo entre dos Stars (uno de ellos Suter). Marchessault metió un buen tiro arriba del guante de Oettinger para el empate a dos. Los Knights estaban a dos minutos de la derrota. Es muy posible que después de ese shift, Cassidy sacara al goalie.

En el tiempo extra, Vegas liquidó otra vez rápido como en el Game 1. Stone en un odd man rush de 4 vs 3 por un mal cambio de Dallas, pudo encontrar a Shea Theodore. El estelar defensa de Vegas mandó el tiro y Oettinger dio un mal rebote. Chandler Stephenson encontró el biscuit y sólo tuvo que empujarlo a la red. Vegas va con ventaja a Dallas de 2-0 y con mucho margen de error. El equipo de Cassidy buscara ganar al menos uno en casa de los Stars.