Vegas hunde a Edmonton con dos minutos mágicos en el segundo periodo

Los Vegas Golden Knights hicieron respetar la Fortaleza y vencieron 4-3 a los Oilers en el Game 5. La ventaja de 3-2 pone al equipo de Bruce Cassidy a una victoria de la Final de la Conferencia Oeste. El equipo parecía muerto perdiendo sólo 2-1 en el segundo periodo pero sin tiempo en zona rival, cycling o scoring chances. La serie cambió cuando Philipp Broberg y Mattias Janmark cometieron dos penalidades para dar a Vegas dos vitales power play. De allí los Knights empataron el partido con el bello wraparound del capitán Mark Stone. El slap shot de Reilly fue otro power play goal y con eso Vegas le dio la vuelta al marcador (3-2).

Las penalidades eran el tema central para el Game 5. En 5 vs 5, Vegas es mejor equipo que los Oilers. Edmonton tiene uno de los power play más letales en la historia de la liga. Keegan Kolesar hizo un tonto boarding al final del periodo. Mattias Ekholm quedó en el hielo y la penalidad resultó en una 5 minute major y expulsión de Kolesar. En el tercer periodo, Vegas pudo minimizar el daño al sólo recibir un power play goal de Connor McDavid.

El gol de Nicholas Hague en un rebote fortuito en McDavid en el crease fue la diferencia. Vegas tuvo otra vez un buen partido de Jack Eichel recuperando pucks cerca del crease, ayudando en sacar penalidades además del primer gol. Eichel tuvo dos asistencias y por fin ha resultado ser ese jugador estrella que los Knights esperaban. El ex Buffalo Sabre tuvo una difícil adaptación a Vegas (además de lesiones) pero ha sido vital en estos playoffs.

Vegas ha podido ganar los encuentros de la serie en los que no comete muchas penalidades. Los Golden Knights fueron de los equipos menos penalizados en la campaña regular. Edmonton ahora no tuvo el aporte usual fenomenal de Leon Draisaitl. El mayor físico de los Knights y el forecheck han ido minando a Edmonton conforme avanza la serie. Además Vegas no contó con su mejor defensa (y uno de sus más completos jugadores) Alex Pietrangelo. La suspensión de un partido por el slash a Draisaitl al final del Game 4, fue sólo de un encuentro.

Vegas despertó en el segundo periodo con los tres goles en dos minutos para tomar ventaja de 4-2

Edmonton no desaprovechó sus dos power play en el primer periodo. Los letales special teams de los Oilers metieron el 1-0 en una jugada donde el puck le cayó a McDavid. Nugent-Hopkins mandó su tiro desde el slot medio y el puck rebotó para caer en el stick de McDavid. Connor definió de gran manera desde un ángulo cerrado para vencer a Hill. El puck apenas pasó por encima del hombro del goalie de los Knights.

Jack Eichel empató el partido a 1 gracias a un gran forecheck de Ivan Barbashev. El ruso peleó el puck en el trapecio y eso derivó en un tiro más tarde desde la blue line de Alec Martíne. Skinner dio rebote en el crease y Eichel pudo empujar el puck. Edmonton volvió a hacer daño con su brutal power play. Zach Hyman empujó el puck en el crease en un gran pase cruzado de Nugent-Hopkins.

Los Golden Knights perdían 2-1 en el segundo periodo pero sin poder establecer ofensiva y por ende tiros. Eichel en una escapada inofensiva por el ala obligó al holding de Philipp Broberg. De ese power play, Mark Stone anotó con un gran wraparound para vencer por el five hole a Skinner. El high stick de Janmark a Eichel dio otro power play goal a Vegas en pocos segundos. Reilly Smith metió un buen slap pero Skinner no pudo ver el puck que entró por su palo lejano. Con el marcador 3-2, luego cayó otro gol en pocos segundos.

Nicholas Hague se encontró un puck que rebotó en el patín de McDavid. Hague cerca del crease metió el disco para mandar a las duchas a Skinner. Jay Woodcroft cambió de portero (el veterano Jack Campbell) ya con el marcador 4-2. Los Golden Knights metieron tres goles en 1 minuto y 29 segundos en un rally furioso. Ese momento puede ser el decisivo de una serie tan pareja.

Los Oilers sólo aprovecharon la 5 minute major de Kolesar con un gol de McDavid

Keegan Kolesar pensó en él antes que el equipo e hizo un boarding al ex Predator, Mattias Ekholm. El defensa sueco quedó en el hielo y los Oilers comenzaron el tercer periodo con power play de 5 minutos. Cegas pudo defender los pases cruzados de Draisaitl y McDavid. Connor como el world class player que es, se quitó a varios defensas al ir por el slot y tras un rebote de Hill en corto, metió el puck para el 4-3.

Vegas contuvo los minutos restantes del power play sin recibir más goles. El equipo de Cassidy desperdició una superioridad de cuatro minutos (high stick de Warren Foegele) con un tonto roughing de Eichel que puso las cosas 4 vs 4. Los Golden Knights ganaron 4-3 para hacer el viaje a Edmonton con margen de error (serie 3-2). Los Oilers de McDavid y Draisaitl siguen teniendo los mismo hoyos en defensa y portería que en otros años.