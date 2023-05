Los Golden Knights se hacen con la primera ventaja en la final del oeste

Los Vegas Golden Knights tomaron ventaja de 1-0 en la Final de la Conferencia Oeste ante Dallas. El equipo de Cassidy sufrió más de lo esperado para ganar en casa ante los Stars. Vegas requirió del tiempo extra para ganar 4-3 el Game 1. El veterano Star, Jamie Benn, empató a tres a dos minutos del final del tercer periodo. El OT apenas duró dos minutos con Brett Howden definiendo todo con un gol de colmillo. El alero izquierdo de segunda línea se fue al crease y mandó el puck al cuerpo de Oettinger. El goalie acabó metiendo el puck a la red.

Vegas dominó a placer el primer periodo hasta que llegaron dos penalidades. Dallas tomó ritmo y al final del periodo tomó ventaja 1-0 con el tip de Jason Robertson. William Karlsson fue la diferencia en el partido con un stick encendido y de goleador. El delantero sueco fue parte importante de ese run de Vegas hace años hacia la Cup Final. Karlsson siempre estuvo flotando en el lugar exacto cerca de la portería en todo el partido. El centro Chandler Stephenson fue otro jugador clave siempre cerca de las oportunidades de gol y siendo factor especialmente en el ataque.

DeBoer que estuvo hace poco con los Knights, planteó el partido defensivo esperado. Los Stars jugaron mucho forecheck y dump and chase. Vegas no fue tan físico en el Game 1 y es algo que tendrán que hacer si quieren ganar la serie. Los Stars son un equipo grinder y uno al que no le importa ceder tiros o bloquearlos para luego castigar en odd man rushes o un gol por un lucky bounce. Roope Hintz siguió encendido con otro gol y es el líder en puntos en los playoff. El forward podría ser un tapado Conn Smythe Trophy. Hintz acabó con 3 puntos en el Game 1. Joe Pavelski estuvo controlado por la defensa de Vegas salvo la asistencia backhand en el gol de Hintz (2-2).

Los Golden Knights tuvieron 29 hits por 17 de Dallas pero necesitan ser aún más agresivos. El power play es un tema que no ha arreglado Bruce Cassidy. Vegas fue de los equipos más disciplinados en la NHL pero dio dos superioridades a Dallas en el Game 1 en el primer periodo. Los defensas de Vegas son los mejores en sumarse al ataque y Zack Whitecloud tuvo dos asistencias. Hasta jugadores de cuarta línea como el centro ex Penguin Teddy Blueger, aportaron en puntos y en este caso con un gol (3-2). Jack Eichel tuvo un breakaway ante Oettinger y después de eso se fue diluyendo en el partido. El duelo entre Eichel y el defensa Miro Heiskanen será una de las claves de la serie.

Karlsson tuvo doblete para darle ventaja de 2-1 a Vegas en el segundo periodo

Vegas comenzó con todo el primer periodo. Los Golden Knights tuvieron un gran primer periodo hasta las dos penalidades. La interferencia de Mark Stone a Jamie Benn y el slashing de Stephenson a Johnston. Vegas tuvo un excelente penalty kill en ambas ocasiones. El problema fue que esos power play dieron ritmo a los Stars en ataque. Los stars se fueron arriba 1-0 al final del periodo con un mal bounce que midió mal Reilly Smith en el trapecio. El pase de Hintz a Robertson fue el gol. Jason Robertson apagado en goles tuvo un buen tip en el crease para vencer a Adin Hill.

Los Golden Knights empataron 1-1 al comienzo del 2do periodo.Vegas tuvo un buen cycling y tiempo en zona ofensiva. El tiro de Whitecloud a las bardas en el trapecio fue una jugada inteligente. Oettinger no vio salir el puck con dos buenas pantallas. El puck salió de rebote cerca del crease y Karlsson muy atento empujó el puck a la red. Oettinger no llegó a hacer la parada por esa inicial doble screen.

El 2-1 de Karlsson cayó al comienzo del tercer periodo. Karlsson aprovechó una mala jugada de Hintz en el slot al no medir bien el puck. El biscuit cayó en el stick de Karlsson que se metió bien a la ranura. Karlsson se quitó a Hintz con un movimiento y definió con un buen tiro encima del guante de Oettinger. Karlsson estuvo muy atento a todos los pucks en ataque de Vegas y fue decisivo en el Game 1.

Howden acabó rápido a Dallas en el tiempo extra en un gol que debió evitar Oettinger.

El tercer periodo tuvo muchos goles. Los Stars reaccionaron bien al gol de Vegas del 2-1. Dallas empató en un gran pase backhand de Robertson. Jason metió un gran pase de revés pegado a las bardas a un solitario Roope Hintz por el otro lado. Roope metió un misíl para el 2-2. El 3-2 de Vegas fue todo obra de alero derecho de cuartta línea, Keegan Kolesar. El winger se metió hasta el crease entre dos Stars. Kolesar golpeó a Oettinger pero producto de un empujón. El puck cayó al stick de Teddy Blueger en el crease. El ex Penguin, venció high blocker side a Oettinger.

Dallas tuvo sus momentos más brillantes de hockey tras el 3-2. Los Stars tuvieron una buena circulación de disco y grandes oportunidades de gol. El equipo de DeBoer no dejó salir a Vegas hasta el agónico empate a tres a dos minutos del final. Con el empty net apenas dos segundos en el shift, Jamie Benn pudo empujar el puck cerca del pad del goalie Hill. El gol de riñones de Benn mandó el Game 1 OT con el marcador 3-3.

En el tiempo extra, la gran entrada de Chandler Stephenson hasta el trapecio fue la clave. Stephenson mandó un gran pase backhand al slot al capitán Mark Stone. Stone pasó bien con un backhand Howden que estaba sólo en el crease. Howden no alcanzó el puck en primera instancia pero fue por el al trapecio. Howden de inmediato metió un tiro para que rebotara en Oettinger. Oettinger mal colocado dejó muy abierto uno de sus palos y Howden lo aprovechó para ganar el partido 4-3. El Game 2 será el domingo en la Fortress de Vegas con Dallas obligado a ganar para no irse a casa 2-0 abajo en la Final del Oeste.