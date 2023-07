Bedard firma por tres años con Chicago Blackhawks

Connor Bedard, la selección número 1 del draft de la NHL de 2023, celebró su 18 cumpleaños firmando su primer contrato con la NHL, un contrato de tres años con Chicago Blackhawks.

"Ser reclutado por un equipo de los "Original Six" ha sido una experiencia surrealista y no podría estar más emocionado de ser parte del futuro de este equipo", dijo Bedard. "La organización Blackhawks y la ciudad de Chicago tienen una rica historia deportiva y me siento honrado de ser parte de ella".

Comparación con Crosby, McDavid y Kane

Bedard ha sido comparado con otros jugadores seleccionados con el número uno como Sidney Crosby de Pittsburgh Penguins (2005) y Connor McDavid de Edmonton Oilers (2015), y es la primera selección con el número uno de Chicago desde el tres veces campeón de la Stanley Cup, Patrick Kane, en el 2007.

"Obviamente es un gran honor tener mi nombre en la misma frase que esos jugadores, pero soy Connor Bedard, no soy otra persona", dijo durante el campamento de desarrollo de Blackhawks a principios de este mes. "Así que estoy tratando de crear mi propio camino y ser el mejor jugador que puedo ser y no tratar de compararme con otros".

Justamente el primer partido de Bedard podría ser contra Crosby cuando Chicago abra la temporada ante Pittsburgh Penguins el 10 de octubre.

Méritos deportivos

Bedard lideró la Western Hockey League en goles (71) y puntos (143) y empató en el primer lugar en asistencias (72) en 57 partidos con Regina. También ayudó a Canadá a ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil de la IIHF de 2023 con 23 puntos (nueve goles, 14 asistencias) en siete partidos, la mejor marca del torneo, la mayor cantidad jamás lograda por un jugador de Canadá en el torneo y la cuarta mayor cantidad por cualquier jugador.

También fue elegido Jugador del Año de la Liga Canadiense de Hockey y ganó el E.J. McGuire Award of Excellence, presentado por NHL Central Scouting al proyecto del draft que ejemplifica mejor el compromiso con la excelencia a través de la fuerza de carácter, la competitividad y el atletismo.

Futuro de Chicago Blackhawks

"Firmar a Connor es un gran paso para construir una nueva base para nuestra organización", dijo el gerente general de Chicago Blackhawks, Kyle Davidson. "Estamos emocionados de verlo crecer y desempeñar un papel importante en impulsar a nuestro equipo durante muchos años".

Bedard podría ser el center de primera línea para esta temporada para Blackhawks (26-49-7), que fueron últimos en la División Central la temporada pasada y se perdieron los Playoffs de la Stanley Cup por tercera temporada consecutiva.

"Todo el mundo sabe quién es y lo ve y van a poner a su mejor defensa contra él", dijo el entrenador de Blackhawks, Luke Richardson. "Pero un tipo que tiene el impulso que tiene, creo que lo empujará a ser aún mejor”.

"Realmente no tiene miedo a lo que se va a enfrentar, pero definitivamente habrá ajustes para él. El cuerpo técnico hará todo lo posible para prepararlo para eso, pero las conversaciones internas con jugadores y compañeros que tienen eso experiencia, como Nick Foligno, Taylor Hall o Corey Perry, recorrerá un largo camino".

Chicago Blackhawks no esperan que Bedard se sienta abrumado por el momento. "Es un chico muy humilde y ha jugado en situaciones de presión", dijo en el draft el director de cazatalentos amateur de Chicago, Mike Doneghey. "Ha ganado dos medallas de oro en el Mundial Junior. Ha ganado premios. Es muy bueno para silenciar el ruido exterior y simplemente se ocupa de sus asuntos. En todos los niveles en los que ha jugado, ha superado las expectativas. Tiene que aclimatarse a jugar con los chicos grandes, pero una vez que se aclimate, simplemente continuará creciendo ".