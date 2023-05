Chicago Blackhawks gana la primera plaza en la elección del Draft de la NHL de 2023

Los Chicago Blackhawks ganaron la primera plaza en el sorteo del Draft de la NHL de 2023 el lunes en una elección que estará marcada por la presencia de Connor Bedard al que muchos consideran próximo talento generacional de la NHL.

Sorteo por las primeras plazas de selección

Chicago con un 11,5 por ciento tenían el tercer mejor porcentaje de probabilidades de ganar el sorteo por la primera plaza del draft. Así elegirán al número uno de la promoción, la primera vez desde que seleccionaron al alero Patrick Kane en el Draft de la NHL de 2007.

El draft de 2023 está programado para realizarse en el Bridgestone Arena en Nashville. La primera ronda se llevará a cabo el 28 de junio, con las rondas 2-7 el 29 de junio.

"Cuando voltearon el emblema y salió nuestro logotipo, dije 'guau'", dijo el gerente general de los Blackhawks, Kyle Davidson. “Entiendes el impacto que puede tener una primera selección general y tener la primera selección general en el año correcto. Con suerte, eso es lo que tenemos aquí y puede cambiar una franquicia, puede cambiar una ciudad y puede cambiar una era en la historia de un equipo".

El sorteo, que se llevó a cabo en las oficinas de NHL Network en Secaucus, Nueva Jersey, incluyó a los 16 equipos que no lograron clasificarse para las eliminatorias de la Stanley Cup. Las probabilidades para los equipos se basaron en el orden inverso de la clasificación de la temporada regular. Siendo solo las dos mejores selecciones determinadas por la lotería. Chicago superó an Anaheim, que tenía las mejores probabilidades de ganar (18,5 por ciento), y a Columbus (13,5).

Anaheim terminó último en la clasificación de la NHL esta temporada (23-47-12), un punto por detrás de Blackhawks y Blue Jackets. “Si me hubieras dicho tres o cuatro días antes que terminara la temporada que íbamos a obtener la segunda selección, habría estado muy emocionado", declaró el gerente general de Anaheim, Pat Verbeek. "Obviamente, parece que Connor Bedard irá al número uno, pero ahora podemos determinar y elegir al jugador que queramos”. Los equipos restantes fueron clasificados por orden de clasificación. Las selecciones del número 17 al 32 serán determinadas por los resultados de los playoffs.

Connor Bedard

Chicago (26-49-7), que finalizó en el puesto 30 de la NHL, podría usar la primera selección para elegir a Connor Bedard. Sería el segundo Bedard en jugar para la franquicia de Chicago. El tatarabuelo de Connor, el defensa James Bedard, anotó dos puntos (un gol, una asistencia) en 22 partidos con Chicago entre 1949 y 1951.

Bedard lideró la WHL con 143 puntos (71 goles y 72 asistencias) en 57 partidos con Regina. También anotó 20 puntos (10 goles y 10 asistencias), incluidos seis partidos multipunto, en la derrota en siete partidos de Regina ante Saskatoon en la primera ronda de los playoffs de la WHL. Fue el primer jugador de la WHL desde 2012 en marcar al menos 10 goles en una serie de playoffs.

"Mi voluntad de mejorar es algo de lo que me enorgullezco, y me encanta practicar el juego y tratar de mejorar", declaró Bedard a ESPN. "En los partidos mis mejores atributos son mi competitividad y el amor por ser creativo. Intento hacer jugadas. En general, mi voluntad de entrenar y mejorar son cosas que me gusta hacer para mejorar".

Bedard sobresale en todas las áreas de su juego, incluido un tiro que recuerda al center de Toronto Maple Leafs, Auston Matthews, quien fue seleccionado con la primera selección en el Draft de la NHL de 2016.

Bedard también ayudó a Canadá a ganar la medalla de oro en el Campeonato Mundial Juvenil (WJC) de la IIHF de 2023 en enero con 23 puntos (nueve goles, 14 asistencias) en siete partidos, la mejor marca del torneo. Es la mayor cantidad de puntos para un jugador de Canadá y la cuarta mayor cantidad de cualquier jugador en la historia del WJC.

Otros grandes candidatos

Anaheim y Columbus también tendrán muchos jugadores de élite para elegir. El center de la Universidad de Michigan, Adam Fantilli, quien ganó el premio Hobey Baker como el mejor jugador de hockey masculino de la NCAA esta temporada. El joven de 18 años lideró a los jugadores de la NCAA con 65 puntos (30 goles y 35 asistencias) en 36 partidos y ayudó a Michigan a llegar a los Frozen Four.

Otro jugador proyectado para ser elegido entre los cinco primeros es el ala derecha William Smith del equipo Sub-18 del Programa de Desarrollo del Equipo Nacional de USA Hockey. Smith logró 127 puntos (51 goles y 76 asistencias) en 60 partidos. Se ha comprometido a jugar para Boston College la próxima temporada.

También se espera a los dos mejores jugadores, el delantero Leo Carlsson de Orebro en la Liga Sueca y el delantero Matvei Michkov de SKA St. Petersburg de La KHL.

Cualquiera que decida seleccionar a Michkov en el draft, lo hará con el entendimiento que su contrato con el SKA St. Petersburg se extiende hasta 2025-26, por lo que se necesitará paciencia. Además, Michkov no pudo jugar en el WJC de 2023 ya que a Rusia se le prohibió participar en torneos internacionales debido a su invasión de Ucrania.

"Creemos que Carlsson es un poco más maduro y más del tipo de jugador de la NHL, ya que es más grande y más fuerte", dijo el director de exploración europea de la NHL, Goran Stubb. "Carlsson también es un mejor jugador bidireccional con un buen conocimiento de sus responsabilidades defensivas. Ambos son jugadores muy especiales, excelentes prospectos y tienen las herramientas necesarias para ser estrellas en la NHL en el futuro".

Orden de elección en el Draft de la NHL de 2023

1. Chicago Blackhawks

2. Anaheim Ducks

3. Columbus Blue Jackets

4. San Jose Sharks

5. Montreal Canadiens

6. Arizona Coyotes

7. Philadelphia Flyers

8. Washington Capitals

9. Detroit Red Wings

10. St. Louis Blues

11. Vancouver Canucks

12. Arizona Coyotes (vía Ottawa Senators)

13. Buffalo Sabres

14. Pittsburgh Penguins

15. Nashville Predators

16. Calgary Flames