Anuario VAVEL Moto2 2017: Franco Morbidelli, sonrisas y lágrimas

Franco Morbidelli, el piloto romano que tuvo que mudarse de ciudad para poder entrenar con Rossi y Simoncelli, ha devuelto a Italia la corona de campeón del mundo. El piloto de 21 años ha demostrado durante esta temporada su potencial encima de la moto consiguiendo ocho victorias y 12 podios de los 18 posibles.

Marcado por la tragedia hace años por la muerte de su padre, el piloto del Estrella Galicia llegaba al mundial en 2013 con la ilusión de llegar a ser como su maestro, Valentino Rossi. Tan solo cuatro años después, con su primer campeonato mundialista bajo el brazo, le augura un futuro prometedor con la misma moto que le ha visto ganar su primer mundial pero esta vez en la categoría reina.

GIRA A GIRA

Tras conseguir varios podios la temporada anterior y llevar a cabo unos buenos test de pretemporada, el piloto de la VR46 Academy partía como uno de los favoritos para la lucha por la corona de campeón del mundo que finalmente se ha adjudicado.

El primer escenario en ver al romano subirse al primer cajón del podio fue bajo la noche del desierto de Qatar. Franco Morbidelli consiguió empezar con muy buen pie el año que quedará marcado en rojo para siempre en su calendario. Partiendo desde la pole, el italiano comenzaba como el gran favorito para llevarse la primera victoria de la temporada, y así fue, con una diferencia notable sobre el segundo Franco Morbidelli conseguía su primera victoria de la temporada.

Tan solo dos semanas después, en tierras argentinas, el italiano conseguía su segunda victoria dando una clase magistral de pilotaje a sus rivales y sumando otros 25 puntos más a su casillero de cara al mundial.

La gira fuera de Europa terminaba de la misma forma que había empezado, con Franco Morbidelli en lo más alto del podio y con sus rivales buscando formas para batir al que parecía el hombre del año de la categoría intermedia.

Sin embargo, la llegada a Europa no fue nada positiva para el romano y es que en el Gran Premio de España fue de los pocos escenarios que vio a Franco Morbidelli no puntuar tras sufrir una caída mientras luchaba por conseguir la victoria con su compañero de equipo, Alex Márquez. Aún así la mala racha no duró mucho y tan solo dos semanas después el italiano volvió a subirse al primer cajón del podio en Francia. Tras esta victoria llegaría un 4º y un 5º en los grandes premios de Italia y Catalunya.

Después de algunas carreras muy positivas y tras el parón de verano, Franco Morbidelli volvía con el mundial muy afianzado, sin embargo, la segunda parte de temporada no fue tan buena como la primera y tan solo consiguió dos victorias (Brno y Aragón) de las nueve carreras restantes.

Uno de los peores resultados llegaría meses después en la gira asiática donde Franco Morbidelli protagonizó la peor gira hasta entonces, con una octava posición y dos terceros el romano firmaba un triplete negativo pero sin bajarse del podio.

MEJORES CARRERA: ASSEN Y MALASIA

Elegir entre las tantas carreras buenas que el italiano ha protagonizado este año es una tarea complicada. Sin embargo, una de las mejores actuaciones de Franco este año llegaría en la catedral del motociclismo. Assen fue testigo de una de las carreras más emocionantes que ha visto la categoría intermedia desde sus inicios.

"Hoy lo he dado absolutamente todo y eso hace que esta victoria sea todavía más especial. La batalla ha sido muy intensa y he hecho todo lo que ha estado en mi mano para mantenerme en la pelea por la victoria en las últimas cinco vueltas. Una vez que estaba lo bastante cerca para lanzar mi ataque final, he confiado en poder llevarme la victoria. En el último sector he pilotado mejor que en toda mi vida sin cometer un solo error y lo he conseguido. Ha sido perfecto y nadie ha podido tratar de adelantarme en la última chicane", declaraba un Morbidelli feliz tras conseguir una de sus mejores victorias en la categoría.

Otro de los mejores momentos de la temporada llegaría en la gira asiática, más exactamente en el Gran Premio de Malasia. El circuito malayo fue el escenario testigo de la coronación de Franco Morbidelli como campeón del mundo de Moto2. Y aunque ya desde por la mañana la noticia de la lesión de su máximo rival en el mundial, Thomas Luthi, saltaba (lo que, automáticamente, le adjudicaba el título de campeón) el italiano no quiso celebrarlo hasta acabar el Gran Premio.

"Esta mañana me he levantado y he venido al circuito. Me han dicho que Tom (Luthi) no iba a correr, pero a mi no me interesaba. Me han dicho que era campeón del mundo pero aún no lo era, solo después de la bandera a cuadros me siento ahora, de verdad, campeón del mundo", afirmaba Franco tras proclamarse campeón por primera vez.

PEORES MOMENTOS: JEREZ Y MISANO

Uno de los momentos más complicados para el piloto de Roma llegaba tras un inicio magistral, en el circuito de Jerez donde tras una gran salida y una bonita lucha con su compañero de equipo, Franco Morbidelli se iba al suelo al perder el tren delantero cuando iba en cabeza.

“He cometido un error y he perdido la rueda delantera entrando en la curva nueve. Lo siento mucho porque ha sido culpa mía. No tenía el ritmo de Álex pero he tratado de tirar en cabeza. Estoy bien y sigo primero en la clasificación, ahora debemos centrarnos en las próxima carrera en Le Mans”, comentaba un Franco decepcionado tras cometer un error cuando se jugaba la victoria.

Otro de los momentos negros de la temporada para 'el hermano adoptado de Valentino Rossi' como muchos le denominan se produjo en el Gran Premio se Misano donde la protagonista fue la lluvia. El piloto del Estrella Galicia se fue al suelo cuando rodaba en cabeza a falta de 26 vueltas y sin posibilidad de volver a incorporarse.

“Había ido muy rápido en seco durante todo el fin de semana, pero desafortunadamente hoy en mojado he cometido un error. Ahora tenemos que seguir concentrados y apretar para conseguir un buen resultado en la próxima carrera en Aragón, porque todavía sigo primero en el campeonato con nueve puntos de ventaja. Sabemos que somos un equipo fuerte, así que ahora debemos seguir dando el máximo, porque como hemos visto hoy, puede pasar cualquier cosa”, afirmaba tras este mal resultado.

LAS CLAVES DE FRANCO MORBIDELLI, VR46

Una de las claves del piloto de Roma para conseguir su primer campeonato mundialista ha sido la regularidad con la que ha afrontado este. Hasta en 12 ocasiones ha subido al podio, ocho de ellas en el primer cajón, y tan solo ha cometido dos errores en carrera lo que le adjudica como uno de los pilotos más regulares este año.

Otro de los extras con los que contaba el piloto italiano era el apoyo de uno de los pilotos más influyentes en el mundo del motociclismo, Valentino Rossi. Durante todo el año 'The Doctor' ha aconsejado y apoyado a Morbidelli en cada carrera, lo que ha sido un punto clave para el primer piloto de la academia de Valentino Rossi en ganar un mundial.

Franco Morbidelli tras ser campeón. Foto: Marc VDS - VAVEL

LAS CUALIDADES DE FRANKY

Franco, el piloto que ha rozado la tragedia en más de una ocasión, ha demostrado este año que todo el esfuerzo y la confianza que su entorno demostró en él en forma de mundial. Una de las claves para lograrlo ha sido su afán por no rendirse, carreras donde las cosas no terminaban del todo bien el romano nunca se ha dado por vencido llegando a solucionar todos los problemas y consiguiendo la victoria.

LA MOTO

Desde hace años el equipo MARC VDS ha estado vigente en la lucha por el campeonato con pilotos como Tito Rabat, Alex Márquez o Franco Morbideli considerándose una de las mejores motos de la parrilla de Moto2.

Ya en 2014, la marca japonesa vio ganar a uno de sus pilotos y como su compañero de equipo conseguía la segunda posición, y ahora tres años después con la moto más evolucionada que entonces, otro de los pilotos de sus filas lo ha vuelto a conseguir.

Franco Morbidelli luchando en la carrera de Malasia. Foto: Marc VDS - VAVEL

SU COMPAÑERO, ALEX MÁRQUEZ

A pesar del gran inicio que protagonizó el menor de los Márquez, consiguiendo la victoria en el Gran Premio de Jerez, lo cierto es que la irregularidad con la que ha afrontado este mundial ha hecho que no estuviese en ningún momento vigente en la lucha por el mundial.

Sin embargo, la cuarta posición conseguida este año le coloca como uno de los favoritos para luchar por la corona de campeón del mundo de cara al año que viene, donde esta vez tendrá como compañero de equipo al campeón del mundo de Moto3, Joan Mir.

Por lo que a la hora de hacer un balance de la temporada de Franco Morbidelli tan solo podría decirse que ha sido una temporada de campeón del mundo, con una regularidad magistral y con resultados que le augura un gran futuro en la categoría reina donde tendrá que medirse con su maestro, el gran Valentino Rossi.