Niki Tuuli será operado de su mano izquierda

El piloto del SIC Racing Team se incorporó en la carrera de Francia, ocupando el asiento que Zulfahmi Khairuddin dejó en los días posteriores al Gran Premio de España. Procedente del campeonato mundial de Supersport de WorldSBK, Niki Tuuli pilotaba una Honda en el CIA Landlord Insurance Honda, hasta que aterrizó en el mundial de Moto2 para pilotar una Kalex, debutando en el GP de Francia el 20 de mayo de este mismo año y estar en el equipo malayo hasta el final de la temporada, algo importante también ya que en la próxima temporada MotoGP correrá en Finlandia.

En su carrera debut en el trazado de Le Mans fue vigesimo segundo tras partir trigésimo en parrilla, una buena remontada para ser rookie. Posteriormente en Mugello estuvo a punto de coger sus primeros puntos mundialistas siendo decimoséptimo, algo aun más positivo que en su primera cita, y en la última carrera en el Gran Premio de Catalunya desgraciadamente no disputo más de la primera vuelta, ya que estuvo involucrado en una caída junto con Stefano Manzi y Bo Bendsneyder en la curva 4. Estos resultados tienen especial mérito porque el del SIC Racing Team no conoce ninguno de los trazados hasta ahora, ya que el calendario del mundial de Supersport no pasa por ellos.

En Holanda, circuito que sí conoce, Tuuli participaba en su cuarto gran premio como mundialista, llevando un ritmo de 1’39.1 como mejor registro del finlandés a lo largo del fin de semana que le situaba entorno a la vigesimosexta plaza. Comenzaba la sesión de clasificación, algo importante y que hay que saber gestionar para hacerlo lo mejor posible y posicionarse bien para la carrera, pero cuando Niki iba en el vigesimoséptimo puesto a tres minutos y medio del final del entrenamiento cronometrado, tuvo una fea caída en la curva 5 y se tendrá que someter a una cirugía en su dedo izquierdo, por lo tanto no tomará salida en la carrera de mañana.