Miguel Oliveira, a fondo: "En Portugal no hay apenas ayudas para el motociclismo"

Miguel Oliveira, el único piloto portugués del mundial, nació el 4 de enero de 1995, desde ese momento, el '44' de la parrilla de Moto2 se convertía en una estrella por descubrir. Miguel Oliveira es actualmente el atleta nacional de su grupo de edad que más visibilidad en los medios tiene en Portugal y en el extranjero.

Fundó un proyecto educativo pionero en Portugal la 'Oliveira's Cup', un trofeo orientado a jóvenes de 10 a 14 años de edad con la intención de encontrar su "sucesor" y donde todavía tiene un papel importante en la preparación de jóvenes talentos provenientes del Oliveira Cup que se inician en el Campeonato Nacional de Velocidad bajo el sello de Miguel Oliveira Fan Club Racing Team.

Paralelamente, cursa el máster integrado de medicina dental, haciendo de él un ejemplo de determinación y empeño para todos los jóvenes. Con sólo 9 años de edad, inició su carrera deportiva y terminó el año de estreno en 4º lugar en el campeonato nacional de MiniGP. En ese momento comenzaría una larga trayectoria que culminará la temporada que viene cuando el portugués forme parte de las filas de MotoGP.

Entrevista

Pregunta. Desde 2011 lleva compitiendo en el Campeonato del Mundo, ¿cómo comenzó en el mundo de las dos ruedas?

Respuesta. Comenzó en 2004 cuando hice el campeonato de miniGP de 70 cc metrakit, esas navidades una metrakit con la que aprendí a montar en moto. Mi padre era piloto, corría y me trasladó la pasión por las motos.

P. Desde tu comienzo en el mundial siempre se le ha visto corriendo con el 44, ¿Qué significa el 44 para usted?

R. Pues todo comenzó porque después de unos años yendo a España yo corrí el trofeo race de Madrid como invitado, a los que no corrían habitualmente se les sorteaba los números, a mí me tocó el 41 y ese mismo fin de semana yo corría en Portugal, no quedaban más números 1 de sobra por lo que decidí poner otro 4 y desde entonces llevo el 44.

P. Sin embargo, no fue hasta el Gran Premio de Italia en 2015 cuando llegó su primera victoria, ¿cómo recuerda ese momento?

R. Lo recuerdo como un momento muy feliz, ese día tenía seguro que estaba invicto en la lucha por la victoria. Muy feliz por subir al podio, por escuchar el himno portugués por primera vez, fue un momento muy especial.

P. ¿Qué piensa un piloto cuando está pocos metros de cruzar la línea de meta en primera posición? ¿De quién te acuerdas en los logros?

R. Es un momento de mucha felicidad donde te sientes muy grande después de todo el esfuerzo ves que lo has logrado y pues es un sentimiento muy especial.

Y sobre la segunda pregunta, de nadie en particular, es un momento tuyo donde muchas cosas se te vienen a la cabeza desde tu familia, gente que quiere tu bien y quieres llegar y compartir la felicidad con tu equipo.

P. Este año cumple siete temporadas en el mundial, seis de ellas completas, ¿Cuál ha sido el mejor momento de toda su trayectoria hasta el momento?

R. Es difícil destacar, todas mis victorias han sido muy buenas, creo que son nueve y las nueve son momentos muy importantes en mi carrera deportiva.

P. Actualmente, tan solo usted representa los colores de la bandera portuguesa, ¿qué supone ser el único representante portugués del campeonato?

R. Bueno al final es ser un piloto como los demás, me siento orgulloso por haber logrado llegar al campeonato del mundo, pero desde muy pronto esto te vale de muy poco porque te miran como uno más y tienes que hacer tu camino.

P. Tiene una escuela donde entrena a niños en el mundo de las dos ruedas, ¿cuál es su motivación al respecto?

R. Bueno es muy fácil dejar el honor. Yo si gano carreras y estoy bien me siento feliz pero la verdad que eso significa muy poco para la gente, por eso yo he decidido que la gente se pueda acordar, aparte de ganar carreras pues dejar que pueda influenciar a otros niños a que participen en el deporte que a mí tanto me ha dado.

P. En Portugal no hay ningún apoyo hacia los deportes de motor, ¿a qué cree usted que es debido? ¿Cree que el hecho de no correr en un circuito portugués influye?

R. Si, el hecho de que no haya un Gran Premio en Portugal influye en el patrocinio, el hecho de que no haya más patrocinios portugueses yo creo que viene un poco de la mentalidad de la gente. Portugal va un poco de modas con los patrocinios y es muy complicado. Después de la crisis yo creo que todas las empresas se han cerrado un poco en la excusa de que no tienen dinero para gastar y solo se lo gastan en lo que ellos deciden que es bueno para la empresa, pero siempre termina en algo que a ellos les gusta y en provecho propio. Y bueno, el hecho de que esto siga así se resume en que será cada vez más difícil para los portugueses encontrar dinero y patrocinadores para llegar a algún sitio y el panorama en Portugal actualmente es poco dinero para muchos deportistas.

P. Lleva con el equipo de Ajo desde su trayectoria en Moto3 y le acompañaran también en su paso a MotoGP ¿Qué significa para usted la confianza que siempre le han demostrado?

R. Bueno significa también un poco de retorno, yo he apostado mucho en KTM a lo largo de toda mi carrera deportiva incluso cuando se suponía que la moto no era la mejor yo siempre he dado mi máximo, de haber luchado por el campeonato en 2015, haber hecho la temporada que hice la temporada pasada con una moto nueva pues creo que es el reconocimiento del buen trabajo que he hecho con ellos de los cuales estoy muy agradecido.

P. ¿Cómo es un día normal en su vida fuera del circuito?, ¿Qué hace para despejar la mente?, ¿cuáles son sus hobbies?

R. Pues siempre estoy bastante ocupado ya sea con la escuela, entrenando en el gimnasio, saliendo con la bici después hago una vida normal del chico que tiene que limpiar la casa, cocinar… y pues te sobra un poco de tiempo para estar con la familia porque estamos mucho tiempo fuera y nos queda muy poco tiempo para hacer cosas diferentes.

P. Según tenemos entendido está usted estudiando odontología, ¿Cómo compagina su carrera universitaria con el campeonato? ¿se ve ejerciendo de ello en algún momento? Quizás cuando se retire del campeonato.

R. Al final yo ahora estoy yendo a un ritmo mucho más bajo que tenía, también el nivel de profesionalidad se ha aumentado y esto me deja muy poco tiempo para volver a casa y estudiar así que ahora voy a una o dos asignaturas por semestre, pero aun así me gusta porque estoy con mis amigos en la universidad, con los profesores y estoy fuera del ambiente habitual de las motos.

PREGUNTAS CORTAS

1. ¿Qué tres virtudes le definirían? ¿Qué tres defectos?: "No es que sea perfecto, diría que no tengo ni virtudes ni defectos, soy un hombre en constante cambio".

2. Durante la temporada ¿qué es lo que más echa de menos?: "La comida portuguesa".

3. Muchos pilotos tienes rituales o manías, ¿usted sigue algún ritual antes de las carreras?: "No".

4. Desde pequeño, ¿quién ha sido su máximo referente?, ¿con que piloto de MotoGP se definiría?: "Mi referente siempre ha sido Valentino Rossi, pero ahora diría que me quiero parecer al Miguel Oliveira de dentro de dos o tres años".