El semáforo de F1 VAVEL: Gran Premio de los Estados Unidos 2018

Kimi Raikkonen volvió a ganar cinco años después y lo hizo en el Gran Premio de los Estados Unidos. La carrera fue muy loca y emocionante gracias a la variedad estratégica de los equipos. Kimi logró llevarse su primer triunfo de la temporada seguido de Verstappen y de un Hamilton que no pudo ganar su quinto campeonato del mundo en este trazado. Los españoles tuvieron suerte dispar, Alonso abandonó en la primera vuelta y Sainz logró un gran séptimo puesto.

Semáforo verde

Kimi Raikkonen

Por fin. El finés volvió a lograr esa victoria que tanto merecía desde hace tiempo. Raikkonen se puso primero en la salida y mantuvo el liderato de la carrera hasta su parada. El ritmo del finés fue bastante bueno y recuperó esa primera posición con la segunda parada de Hamilton. Kimi mantuvo un buen ritmo y controló la carrera hasta el final, para que en la vuelta 56 pudiese volver a alzar los brazos en señal de victoria. Esta es la primera victoria de Kimi desde el Gran Premio de Australia de 2013 y su primera victoria desde que volvió al equipo Ferrari. Kimi Raikkonen se convierte en el piloto finés con más victorias de todos los tiempos (21 victorias), superando a Mika Hakkinen. Un gran día para Raikkonen, para el equipo Ferrari y para la Fórmula uno y sus aficionados, un gran campeón del mundo vuelve a ganar.

Max Verstappen

Cuando Max no la lía y no se lleva sanciones demuestra que es un piloto de otro planeta. La carrera del piloto holandés ha sido espectacular, salía en decimoctavo lugar y acabó en segunda posición. Verstappen comenzó a ganar posiciones y al final de la primera vuelta ya estaba noveno. Posteriormente, avanzó hasta el quinto lugar, tras el abandono de Ricciardo subió al cuarto y al ganarle la posición a Bottas en boxes se colocó tercero. Con la parada de Hamilton subió al segundo y mantuvo detrás al piloto inglés al final de la carrera con un gran pilotaje defensivo. Una de las mejores carreras de la temporada para Verstappen que tras una carrera muy polémica en Japón volvió a demostrar que es un fuera de serie.

Nico Hülkenberg

El piloto alemán volvió a ser el mejor del resto tras una segunda mitad de temporada para el olvido. Finalmente Nico ha realizado una gran carrera y logró acabar sexto, el mejor de los mortales por primera vez desde el Gran Premio de Alemania. Hülkenberg se metió por los pelos en la Q3 pero en ella realizó una gran vuelta que le valió para clasificar en séptimo lugar. El alemán le ganó la partida a Leclerc en la salida y ahí se mantuvo durante toda la carrera. Sin duda ocho puntos que ayudan mucho a Hülkenberg de cara a finalizar el Mundial en séptimo lugar. Tras una mala racha el bueno de Nico volvió a recuperar la confianza.

Semáforo amarillo

Lewis Hamilton

Las cosas no han ido tan bien el domingo para el piloto inglés. Lewis perdió la primera posición en la salida ante un Raikkonen que salió a la perfección. El equipo Mercedes fue muy agresivo y optó por una estrategia a dos paradas y metió a Hamilton muy pronto en boxes durante el periodo de coche de seguridad virtual en la vuelta diez. En un principio parecía que la carrera era suya y que no iba a tener ningún problema para ser campeón del mundo. Sin embargo, las ampollas en sus ruedas traseras aparecieron y obligaron a adelantar su segunda parada y a poner el neumático más duro una vez más. Lewis salió cuarto y tan solo le pudo ganar la posición a Bottas. El inglés finalizó en tercer lugar la carrera y aumentó su distancia con Vettel a 70 puntos (tres más). La jugada no le salió bien a Mercedes y Lewis tendrá que esperar a México para ganar su quinto campeonato del mundo.

Sebastian Vettel

El piloto alemán volvió a meter la pata en la primera vuelta y cometió de nuevo un error que le hizo trompear y perder muchas posiciones. Vettel trató de adelantar a Ricciardo para ponerse cuarto pero al frenar tarde perdió el control de su coche y trompeó en la curva 16. Tras ello tuvo que remontar y no tuvo muchos problemas para recuperar las posiciones. El ritmo del alemán fue bastante bueno durante toda la carrera y a falta de dos vueltas Sebastian le ganó la cuarta posición a Bottas y acabó cuarto el Gran Premio. Vettel perdió tres puntos ante Hamilton pero el Mundial no se acabó al menos. Aun así, Ferrari y Sebastian necesitarían un milagro. Nuevo error y nueva decepción de Vettel que al menos logró salvar los muebles al final.

Carlos Sainz

El piloto madrileño se quedó a las puertas de la Q3 en la clasificación y se vio obligado a salir en undécimo lugar. Aun así, Carlos ganó cuatro posiciones en la primera vuelta y se colocó séptimo justo por detrás de su compañero Hülkenberg. Sainz recibió una penalización de cinco segundos por exceder los límites de la pista para adelantar pero a pesar de ello no perdió posición. Gran carrera del piloto madrileño que no acabó del todo contento ya que se vio superado por su compañero de equipo. Gran resultado el que ha sumado Renault en este Gran Premio que le ayuda y mucho en esa lucha que tienen con Haas por la cuarta plaza en el campeonato del mundo de constructores.

Semáforo rojo

Daniel Ricciardo

La mala suerte del piloto australiano parece que no tiene fin. Nuevo abandono, séptimo de la temporada para un Ricciardo que quiere que se acabe este 2018 lo antes posible. Daniel abandonó cuando rodaba en cuarto lugar tras un problema de batería. Una vez más el coche le ha dejado tirado cuando podía haber conseguido un buen resultado para Red Bull. Desde que Daniel anunció su marcha a Renault la mala suerte se ha cebado con él. Una pena que Ricciardo esté acabando su exitosa etapa con Red Bull de esta manera tan triste.

McLaren

Sin duda el equipo inglés es el que menos ha evolucionado durante toda esta temporada. Los de Woking comenzaron muy bien la temporada pero a partir de la sexta carrera las cosas han ido cuesta abajo y sin frenos para ellos. Sus dos coches se quedaron fuera en la Q1 e incluso Vandoorne clasificó en último lugar. Alonso fue envestido en la primera vuelta y abandonó y Vandoorne rodó muy lejos de la zona de puntos durante toda la carrera. Tercera carrera consecutiva sin puntuar para McLaren que está deseando que se acabe esta temporada en la que tenían depositadas muchas esperanzas y en la que han vuelto a decepcionar.

Lance Stroll

Lo de Stroll es para dar de comer a parte. El piloto canadiense le volvió a arruinar un Gran Premio a Fernando Alonso. En Japón le echó fuera de la pista y aquí en Estados Unidos se lo ha llevado por delante y le ha hecho abandonar en la primera vuelta. Lance se llevó un drive trough de sanción pero ya le había arruinado a Alonso su última carrera como piloto de Fórmula uno en los Estados Unidos. Además, el ritmo de carrera fue muy pobre por su parte y fue el único piloto doblado en dos ocasiones. Sinceramente, es muy triste que pilotos como Stroll tengan un asiento en Fórmula Uno y gente como Wehrlein y Ocon tengan que irse a otra competición porque no tienen dinero suficiente para tener un puesto fijo en el gran circo.