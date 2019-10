Marc Márquez: “Ha sido un año muy bueno y que será difícil de mejorar”

Marc Márquez este fin de semana pasado llegó a Tailandia con su primer intento de llevarse el mundial, y así fué se llevó el octavo título mundial, #8ball, el sexto en la categoría reina.

Al llegar a Europa, Marc fue directo al campus Repsol en Madrid, donde habló sobre su temporada 2019.

Para el 93, Repsol es su casa aunque como dice él mi casa deportiva, ya que ha estado muchos años con ellos “Ellos me han acompañado a lo largo de mi carrera y me gustan muchos de sus valores. Ha sido un año casi perfecto, pero siempre se puede mejorar. Un año de ensueño donde tenemos el título, que era el objetivo principal, pero estamos muy orgullosos de la forma lo hemos conseguido. Y hablo en plural, porque estoy aquí, pero todo mi equipo, todas las personas que me rodean, que me ayudan todos los días que faltan.”

Al acabar la carrera, Márquez y su equipo se fué a Bangkok para poder celebrar el título donde se puede sumar también la victoria. Una celebración que esta vez no hubo karaoke pero afirma que no fue necesario.

Si recordamos el catalán en diciembre, antes de empezar la temporada fue operado del hombro donde para él no fue un invierno fácil ya que no podía hacer lo que quería que era subirse en la moto, entrenar. Y da las gracias a las personas de su alrededor que lo ayudaron a superar esos meses.

Esta temporada Marc la ha hecho como dice “casi perfecta” y no perfecta ya que “cuando se tiene un exceso de confianza que es cuando los errores pueden llegar. Sucedió en la carrera menos lo esperábamos, que era Austin, donde caí cuando estaba liderando con una ventaja de cuatro segundos. Fue una victoria aparentemente hecho y, a causa de lo relajado que estaba, me quedé. Es por eso que siempre tiene que estar centrado por completo, no puede confundirse, y hay que aprender de los errores. Ha sido un año muy bueno, pero eso no quiere decir que podemos dejar de trabajar”.

Para el de Cervera ve casi imposible poder alcanzar los 15 títulos como tiene Agostini, “Nunca he estado obsesionado con un número o un nombre ,me gusta mi pasión por las carreras. Me siento muy afortunado de que es mi trabajo, donde trato de hacerlo lo mejor posible”.

Marc piensa que su hermano está trabajando mucho para poderse llevar el mundial, aunque aún quedan cuatro carreras donde tiene que mostrar lo mejor de él y manejar la presión. “Por mi parte no voy a poner más presión de lo que ya tiene, simplemente ayudarle a disfrutar de ella, permanezca tan concentrada como sea posible y empuje. Si intenta y luego no sucede, usted tendrá la conciencia tranquila”.

Finalmente habló sobre la motivación que tiene a partir de ahora donde aún le faltan cuatro carreras para acabar la temporada. Para el de Honda su primer objetivo es terminar la carrera de Japón ya que siempre cuando gana un mundial en la próxima carrera se cae. “Ya dije en Aragón que mi intención era tratar de terminar en el podio en todas las carreras que quedan y sigue siendo el mismo, sin olvidar que hay un campeonato de constructores que estamos liderando y también el campeonato del equipo, que Ducati es ahora líder , pero el equipo Repsol Honda se encuentra a sólo 19 puntos por detrás y vamos a seguir presionando para ello”.